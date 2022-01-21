В Киеве "заминировали" все школы, полиция проводит проверку информации

Полиция Киева проводит проверку анонимной информации о якобы минировании всех школ столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киеве.

"Есть сообщения о якобы минировании всех школ Киева. Оно поступило в колл-центр СБУ. Полиция проводит проверку информации", - отметили правоохранители.

