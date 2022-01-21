В Киеве "заминировали" все школы, полиция проводит проверку информации
Полиция Киева проводит проверку анонимной информации о якобы минировании всех школ столицы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киеве.
"Есть сообщения о якобы минировании всех школ Киева. Оно поступило в колл-центр СБУ. Полиция проводит проверку информации", - отметили правоохранители.
Tui Yii
21.01.2022 10:33
Eco Zabavca
21.01.2022 10:37
Підлога Маккартні
21.01.2022 10:38
1. Потрібно, щоб Оператори видавали SIM-карти і, при цьому, записували їх номера на магазина.
2. В магазинах при купівлі SIM-карти:
- паспорт
- фото покупця
Тобто, або тотальний контроль за переміщенням SIM-карт, або ..... будем жити як жили і не нити...
А сколько у нас школ взорвали за последние 30 лет?
Вы реально хотите подобное воотчию увидеть? Запоребрик 30 лет назад небыл на стадии кретинизма, сейчас имея его, дырелены и кучу имбицилов в нищей стране готовых за сотку убить, и еще массу неадекватов которые могут воспользоватся ситуацией ,предлагаете СБУ играть в рулетку пронесетнепронесет не реагируя на сообщения?
Странно это.
Даже будучи увереным на 99,99999999999999% что это блеф, нельзя исключать что именно тот 0,000000000001 не выстрелит именно в этом случае.
А ну, вычисли.
Что происходит ?