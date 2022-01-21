У Львові "замінували" всі школи: Учнів та вчителів евакуйовують

У п’ятницю, 21 січня, у Львові невідомий заявив про замінування шкіл у Львові. Наразі поліція перевіряє цю інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Львівський портал", про це повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Так, зранку 21 січня в поліцію надійшло повідомленні про замінування всіх шкіл у Львові.

На місця негайно виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники інших спецслужб. Зі шкіл евакуйовують учнів та вчителів. Фахівці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території.

