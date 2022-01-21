УКР
Новини
3 091 28

У Львові "замінували" всі школи: Учнів та вчителів евакуйовують

У Львові

У п’ятницю, 21 січня, у Львові невідомий заявив про замінування шкіл у Львові. Наразі поліція перевіряє цю інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Львівський портал", про це повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Так, зранку 21 січня в поліцію надійшло повідомленні про замінування всіх шкіл у Львові.

На місця негайно виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники інших спецслужб. Зі шкіл евакуйовують учнів та вчителів. Фахівці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території.

Також читайте: В Києві "замінували" усі школи, поліція проводить перевірку інформації

Автор: 

Львів (3129) мінування (1219) школа (2242)
агентура прокинулася. Скоро будуть активні бойові дії
показати весь коментар
21.01.2022 12:23 Відповісти
скоро провокаторы пойдут в лес по ненадобности, подыскивай уже себе работу.
показати весь коментар
21.01.2022 12:34 Відповісти
вже можна у всіх містах переходити на дистанційне і не чекати нових "мінувань"
показати весь коментар
21.01.2022 12:24 Відповісти








показати весь коментар
21.01.2022 12:24 Відповісти
плять коли вони ті кацапи встигають мінувати? може їх на... послати з їх мінуванням?
показати весь коментар
21.01.2022 12:51 Відповісти
СБУ развлекается.
показати весь коментар
21.01.2022 12:25 Відповісти
Це є гібридна війна ,а влада і силовики показують повну безпорядність ,ви хоч визначити можете звідки ті дзвінки ,переконаний більшість з рф і лднр ,вони з вами граются , а ви ведетись на дешеві провокаціі.
показати весь коментар
21.01.2022 12:27 Відповісти
Скоріш за все надсилають листа за допомогою тимчасової пошти...таких сервісів повно в мережі
показати весь коментар
21.01.2022 12:32 Відповісти
"за допомогою тимчасової пошти...таких сервісів повно в мережі"

Да ты что!
показати весь коментар
21.01.2022 12:36 Відповісти
да он прав если что.
показати весь коментар
21.01.2022 14:31 Відповісти
Якщо це не терористи, то хто це? І я впевнений, що ці дзвінки йдуть з ОРДЛО, або Засрашки. Слово "Засрашка" пишу з великої букви, бо все-таки держава. Де санкції? Де СБУ? Цинкують куди і ским ходять опозиційні депутати?
показати весь коментар
21.01.2022 12:27 Відповісти
- Товарищ милиционер, скажите, здесь ходить опасно?
- Было бы опасно, я бы здесь не ходил!
показати весь коментар
21.01.2022 12:30 Відповісти
Лайфхак. Якщо мінуватимуть поліцейські відділки, мусорам буде зручніше шукати бімби нє отходя от каси
показати весь коментар
21.01.2022 12:32 Відповісти
все деньги - на велыке будивныцтво. нафиг те школы топить
показати весь коментар
21.01.2022 12:44 Відповісти
Досить вже ху.нею займатись, ігноруйте ці повідомлення і все.
показати весь коментар
21.01.2022 12:49 Відповісти
Не только во Львове ето во всех школах и садиках Украины ,а может даже России .
показати весь коментар
21.01.2022 12:55 Відповісти
Рузький мир во всей красе. В Киеве "заминировали" школы на Оболони и Виноградаре. Всех эвакуировали, детей младших школ забирали родители - сорвали с работ. Видимо, в Женеве у рашистов все идет не так. Или решили "подкрепить" аргументацию.
показати весь коментар
21.01.2022 13:16 Відповісти
Нада просто перестати обслуговувати незареєстровані телефонні картки і збільшити термін покарання до 10-ка+ конфіскація. Ну і збирати зразки голосу і передавати в інтерпол данні злочинців , якщо дзвінок був з-за кордону.
показати весь коментар
21.01.2022 13:57 Відповісти
а можно услышать за и против этого подхода?
показати весь коментар
21.01.2022 14:33 Відповісти
***** ФСБшные заниматся такой херней, негде от кацапов спокойствия нету.
показати весь коментар
21.01.2022 15:18 Відповісти
 
 