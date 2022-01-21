Во Львове "заминировали" все школы: учеников и учителей эвакуируют

В пятницу, 21 января, во Львове неизвестный заявил о заминировании школ во Львове. Полиция проверяет эту информацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Львовский портал", об этом сообщила представитель Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Так, утром 21 января в полицию поступило сообщение о заминировании всех школ во Львове.

На места немедленно выехали взрывотехники, следственно-оперативные группы и сотрудники других спецслужб. Из школ эвакуируют учащихся и учителей. Специалисты обследуют помещения учебных заведений и близлежащие территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве "заминировали" все школы, полиция проводит проверку информации