Во Львове "заминировали" все школы: учеников и учителей эвакуируют
В пятницу, 21 января, во Львове неизвестный заявил о заминировании школ во Львове. Полиция проверяет эту информацию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Львовский портал", об этом сообщила представитель Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.
Так, утром 21 января в полицию поступило сообщение о заминировании всех школ во Львове.
На места немедленно выехали взрывотехники, следственно-оперативные группы и сотрудники других спецслужб. Из школ эвакуируют учащихся и учителей. Специалисты обследуют помещения учебных заведений и близлежащие территории.
