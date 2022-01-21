РУС
Во Львове "заминировали" все школы: учеников и учителей эвакуируют

Во Львове

В пятницу, 21 января, во Львове неизвестный заявил о заминировании школ во Львове. Полиция проверяет эту информацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Львовский портал", об этом сообщила представитель Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Так, утром 21 января в полицию поступило сообщение о заминировании всех школ во Львове.

На места немедленно выехали взрывотехники, следственно-оперативные группы и сотрудники других спецслужб. Из школ эвакуируют учащихся и учителей. Специалисты обследуют помещения учебных заведений и близлежащие территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве "заминировали" все школы, полиция проводит проверку информации

Топ комментарии
+5
скоро провокаторы пойдут в лес по ненадобности, подыскивай уже себе работу.
21.01.2022 12:34 Ответить
21.01.2022 12:34 Ответить
+4
вже можна у всіх містах переходити на дистанційне і не чекати нових "мінувань"
21.01.2022 12:24 Ответить
21.01.2022 12:24 Ответить
+2
Якщо це не терористи, то хто це? І я впевнений, що ці дзвінки йдуть з ОРДЛО, або Засрашки. Слово "Засрашка" пишу з великої букви, бо все-таки держава. Де санкції? Де СБУ? Цинкують куди і ским ходять опозиційні депутати?
21.01.2022 12:27 Ответить
21.01.2022 12:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
агентура прокинулася. Скоро будуть активні бойові дії
21.01.2022 12:23 Ответить
21.01.2022 12:23 Ответить
21.01.2022 12:24 Ответить
21.01.2022 12:24 Ответить
плять коли вони ті кацапи встигають мінувати? може їх на... послати з їх мінуванням?
21.01.2022 12:51 Ответить
21.01.2022 12:51 Ответить
СБУ развлекается.
21.01.2022 12:25 Ответить
21.01.2022 12:25 Ответить
Це є гібридна війна ,а влада і силовики показують повну безпорядність ,ви хоч визначити можете звідки ті дзвінки ,переконаний більшість з рф і лднр ,вони з вами граются , а ви ведетись на дешеві провокаціі.
21.01.2022 12:27 Ответить
21.01.2022 12:27 Ответить
Скоріш за все надсилають листа за допомогою тимчасової пошти...таких сервісів повно в мережі
21.01.2022 12:32 Ответить
21.01.2022 12:32 Ответить
"за допомогою тимчасової пошти...таких сервісів повно в мережі"

Да ты что!

Да ты что!
21.01.2022 12:36 Ответить
21.01.2022 12:36 Ответить
да он прав если что.
21.01.2022 14:31 Ответить
21.01.2022 14:31 Ответить
21.01.2022 12:27 Ответить
- Товарищ милиционер, скажите, здесь ходить опасно?
- Было бы опасно, я бы здесь не ходил!
21.01.2022 12:30 Ответить
21.01.2022 12:30 Ответить
Лайфхак. Якщо мінуватимуть поліцейські відділки, мусорам буде зручніше шукати бімби нє отходя от каси
21.01.2022 12:32 Ответить
21.01.2022 12:32 Ответить
все деньги - на велыке будивныцтво. нафиг те школы топить
21.01.2022 12:44 Ответить
21.01.2022 12:44 Ответить
Досить вже ху.нею займатись, ігноруйте ці повідомлення і все.
21.01.2022 12:49 Ответить
21.01.2022 12:49 Ответить
Не только во Львове ето во всех школах и садиках Украины ,а может даже России .
21.01.2022 12:55 Ответить
21.01.2022 12:55 Ответить
Рузький мир во всей красе. В Киеве "заминировали" школы на Оболони и Виноградаре. Всех эвакуировали, детей младших школ забирали родители - сорвали с работ. Видимо, в Женеве у рашистов все идет не так. Или решили "подкрепить" аргументацию.
21.01.2022 13:16 Ответить
21.01.2022 13:16 Ответить
Нада просто перестати обслуговувати незареєстровані телефонні картки і збільшити термін покарання до 10-ка+ конфіскація. Ну і збирати зразки голосу і передавати в інтерпол данні злочинців , якщо дзвінок був з-за кордону.
21.01.2022 13:57 Ответить
21.01.2022 13:57 Ответить
а можно услышать за и против этого подхода?
21.01.2022 14:33 Ответить
21.01.2022 14:33 Ответить
***** ФСБшные заниматся такой херней, негде от кацапов спокойствия нету.
21.01.2022 15:18 Ответить
21.01.2022 15:18 Ответить
 
 