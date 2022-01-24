В Одесі "замінували" усі школи та ТРЦ. Триває евакуація

У понеділок, 24 січня, в Одесі невідомий заявив про мінування всіх шкіл і торгово-розважальних центрів. На даний момент в місті відбувається евакуація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская".

"Невідомий заявив про мінування всіх шкіл і торгових центрів міста. Зараз там евакуація", - пише видання.

Також уточнюється, що після цього на місці працюватимуть вибухотехніки та кінологи, а також слідчо-оперативні групи.

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Нагадаємо, раніше надходили повідомлення про мінування усіх шкіл Кривого Рогу, Львова, Києва та Харкова. З цього приводу висловився міністр внутрішніх справ: "70% повідомлень про "мінування" надходять із РФ та Білорусі".