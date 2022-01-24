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Новини
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В Одесі "замінували" усі школи та ТРЦ. Триває евакуація

В Одесі

У понеділок, 24 січня, в Одесі невідомий заявив про мінування всіх шкіл і торгово-розважальних центрів. На даний момент в місті відбувається евакуація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская".

"Невідомий заявив про мінування всіх шкіл і торгових центрів міста. Зараз там евакуація", - пише видання.

Також уточнюється, що після цього на місці працюватимуть вибухотехніки та кінологи, а також слідчо-оперативні групи.

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Нагадаємо, раніше надходили повідомлення про мінування усіх шкіл Кривого РогуЛьвова, Києва та Харкова. З цього приводу висловився міністр внутрішніх справ: "70% повідомлень про "мінування" надходять із РФ та Білорусі".

мінування (1218) Одеса (5492) школа (2223) ТРЦ (299)


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Топ коментарі
+16
Спецура наша совсем хропака дают?Ну поставьте Питер и Москву раком на 1-2 дня ответочкой.Всё сразу пыл убавят.
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24.01.2022 15:17
+12
ДА ВИ ЗАКАЛЕБАЛИ.... Почніть уже мінувати всі школи в Білорусії та Рабсії нах... від Калінінграду до Хабаровська!!! І кожен ДЕНЬ ЕПТИ.
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24.01.2022 15:18
+10
Так пора и ответку дать. Поминировать в лаптестане. И это "не мы" - хз кто, талибы наверное...
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24.01.2022 15:18
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А послать нах этого минера не могли?
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24.01.2022 15:11 Відповісти
По закону - нет.
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24.01.2022 15:19 Відповісти
Ну жаль, после этого точно бы не звонили
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24.01.2022 15:29 Відповісти
Если перестанут реагировать - то кацапы точно что-то подорвут.
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24.01.2022 16:18 Відповісти
Если бы хотели то подорвали бы без звонков, и устроить взрыв это не простое дело, следы всегда укажут чья работа. Международный терракт это почище аннексии, ну и обратка может прилететь.
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24.01.2022 16:47 Відповісти
послать нах надо нашу киберполицию за то шо они свой хлеб за зря кушают. Сколько торговых центров и школ было заминировано в ответ сегодня в **********?
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24.01.2022 16:35 Відповісти
Привет от "друзей новороссов" из лугандона)))
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24.01.2022 15:12 Відповісти
Привіт від ***** , я б сказав.
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24.01.2022 15:17 Відповісти
Одно и тоже)
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24.01.2022 15:20 Відповісти
От падлюки, знашли методи. Во ж не місцеві, номера шкіл і назв ТРЦ не знають, тому всі.
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24.01.2022 15:14 Відповісти
А Гугл на что?
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24.01.2022 15:20 Відповісти
Задрали, у нас ( Чернівці) вже четвертий день мінують все підряд.
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24.01.2022 15:16 Відповісти
Кацапи - нація терористів...
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24.01.2022 15:33 Відповісти
Досить вже реагувати на цю маячню.
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24.01.2022 15:16 Відповісти
Не можна. Якщо дійсно станеться вибух, а не відреагували- сяде багато спеців.
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24.01.2022 15:24 Відповісти
Ага. Тільки, якщо захочуть взірвати, то ніхто дзвонити не буде.
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24.01.2022 15:32 Відповісти
вот как перестанем ревгировать-достаточно одну школу взорвать.и хаос с паникой.
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24.01.2022 15:26 Відповісти
Скоро привяжут номера к паспортам. А разорвать с парашей связь слабо, если основная масса звонков из-за поребрика или публиковать их номера телефонов???
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24.01.2022 15:17 Відповісти
А що - повідомити можно тільки по телефону?
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24.01.2022 15:23 Відповісти
а толку та прив"язка? шо на один дзвiнок сiмка нe знайдeтся?
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24.01.2022 15:24 Відповісти
Спецура наша совсем хропака дают?Ну поставьте Питер и Москву раком на 1-2 дня ответочкой.Всё сразу пыл убавят.
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24.01.2022 15:17 Відповісти
Недоделанный Зеленский, и его типа "спецы" сказали что роль кибербезопасности слишком преувеличена, и Украине достаточно "Касперского" и антибаннера.
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24.01.2022 15:26 Відповісти
пора повертати розстрільну статтю назад.
мінування стало виграшкою.
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24.01.2022 15:18 Відповісти
Так пора и ответку дать. Поминировать в лаптестане. И это "не мы" - хз кто, талибы наверное...
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24.01.2022 15:18 Відповісти
Публикуйте номера телефонов из которых были звонки, наши (а такие найдутся) достанут их по черному
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24.01.2022 15:18 Відповісти
Приходить на електронку повідомлення.
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24.01.2022 15:23 Відповісти
Повідомлення з анонімного телеграм-каналу підійде?

І зобов'язані реагувати!
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24.01.2022 15:24 Відповісти
ДА ВИ ЗАКАЛЕБАЛИ.... Почніть уже мінувати всі школи в Білорусії та Рабсії нах... від Калінінграду до Хабаровська!!! І кожен ДЕНЬ ЕПТИ.
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24.01.2022 15:18 Відповісти
неужели у нас нет минёров, которые могли бы на кацапии пору заведений заминировать, нужно как-то реагировать
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24.01.2022 15:19 Відповісти
Старлей Баканов рулит. Информация об одном "минере" случайно была найдена. Остальное что? Фейки самого СБУ? Рейтинг говнокомандующего срочно поднимать? По аналогии с подрывом многоэтажек на рабссее?
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24.01.2022 15:21 Відповісти
Чому наші спецслужби не роблять такого з кацапнею?
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24.01.2022 15:21 Відповісти
Какие номера телефонов? Минируют по почте.
Вот, звоните: Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах, просьба обращаться в ФСБ России по телефонам:
+7 (495) 224-22-22 8 (800) 224-22-22
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24.01.2022 15:27 Відповісти
ладно там ТРЦ вештаються всі хто попало..Ну а школа...там же охорона!!! Так шо виходить діти вибухівку могли занести чи як?
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24.01.2022 15:34 Відповісти
А если в свинособакии заминировать хотя бы одну АЭС, ну так для смеха?
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24.01.2022 15:34 Відповісти
ушлепок ты знаеш какая охрана АЭС?
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24.01.2022 15:41 Відповісти
СвиноруССкая свинособака нарисовалась?) немытое свинорусское гавно. Мины не мины, но ракеты смотрят.
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24.01.2022 15:49 Відповісти
ты даже не лечишся
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24.01.2022 16:50 Відповісти
После "ш" мягкий знак поставь, свинособака.
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24.01.2022 17:14 Відповісти
Кожен день одне і те повторяєтся і ні влада ,ні силовики нічого не хочуть міняти ,невже не зрозуміло звідки ті дзвінки і хто сіє хаос ,але ведутся на ці дешеві провокаціі.
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24.01.2022 15:41 Відповісти
Негайно міняйте закони. Ловіть і садіть придурків до повної виплати завданої шкоди. Не доживуть до звільнення. Здохнуть на промці...
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24.01.2022 16:16 Відповісти
Аэропорт вот тоже "заминировали", суки кацарылые
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24.01.2022 16:21 Відповісти
...путлеровцы работают усиленно, буквально за три дня сколько всего....точно будет нападать...
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24.01.2022 16:53 Відповісти
в стилі *****... жінки та діти
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24.01.2022 17:11 Відповісти
 
 