В Одесі "замінували" усі школи та ТРЦ. Триває евакуація
У понеділок, 24 січня, в Одесі невідомий заявив про мінування всіх шкіл і торгово-розважальних центрів. На даний момент в місті відбувається евакуація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская".
"Невідомий заявив про мінування всіх шкіл і торгових центрів міста. Зараз там евакуація", - пише видання.
Також уточнюється, що після цього на місці працюватимуть вибухотехніки та кінологи, а також слідчо-оперативні групи.
Нагадаємо, раніше надходили повідомлення про мінування усіх шкіл Кривого Рогу, Львова, Києва та Харкова. З цього приводу висловився міністр внутрішніх справ: "70% повідомлень про "мінування" надходять із РФ та Білорусі".
Топ коментарі
+16 armamagedoniks
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+10 corporal Akkerman
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мінування стало виграшкою.
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