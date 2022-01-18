Росіянина, засудженого в США до довічного ув'язнення, затримали в Одесі. ВIДЕО

На територію України чоловік потрапив незаконно. У США йому присудили довічне за рекет, шахрайство та наркозлочини.

Про це повідомляє Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадянин іншої країни обвинувачується у грошових махінаціях, "вибиванні" боргів, рекеті, шахрайстві, хакерстві, наркозлочинах. За вчинення злочинів у США його було засуджено до довічного ув’язнення та виданий ордер на арешт, а відтак оголошено у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, на територію України чоловік потрапив незаконно.

Українські правоохоронці вже повідомили своїх американських колег про його затримання. Та готують клопотання до суду про арешт чоловіка.