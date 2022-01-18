Росіянина, засудженого в США до довічного ув'язнення, затримали в Одесі. ВIДЕО
На територію України чоловік потрапив незаконно. У США йому присудили довічне за рекет, шахрайство та наркозлочини.
Про це повідомляє Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.
"Громадянин іншої країни обвинувачується у грошових махінаціях, "вибиванні" боргів, рекеті, шахрайстві, хакерстві, наркозлочинах. За вчинення злочинів у США його було засуджено до довічного ув’язнення та виданий ордер на арешт, а відтак оголошено у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, на територію України чоловік потрапив незаконно.
Українські правоохоронці вже повідомили своїх американських колег про його затримання. Та готують клопотання до суду про арешт чоловіка.
Топ коментарі
+35 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.01.2022 16:49
+25 Павел Стрембовский
показати весь коментар18.01.2022 16:48
+17 Василий Котов #316561
показати весь коментар18.01.2022 16:58
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по российскому паспорту ( а визы с рашейДЕПУТАТЫ РАДЫ упорото не вводят 30 лет )
сначала пустили в Украину - заработали.
потом приютили - заработали.
теперь завернули подарочной лентой и Байдену отчитались.
Заработали на один вопрос меньше от Байдена о вагнергейте
Це шо, такий дрес-код зараз в моді у секретуток?
Навіщо вона це собі зробила?
Але як речниця в МВС - якось не те.
у "Слуги Народу"
якщо товаришує з кішкою прибирадьниці Є Кравець
В нас як?