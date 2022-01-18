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Росіянина, засудженого в США до довічного ув'язнення, затримали в Одесі. ВIДЕО

На територію України чоловік потрапив незаконно. У США йому присудили довічне за рекет, шахрайство та наркозлочини.

Про це повідомляє Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадянин іншої країни обвинувачується у грошових махінаціях, "вибиванні" боргів, рекеті, шахрайстві, хакерстві, наркозлочинах. За вчинення злочинів у США його було засуджено до довічного ув’язнення та виданий ордер на арешт, а відтак оголошено у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, на територію України чоловік потрапив незаконно.

Українські правоохоронці вже повідомили своїх американських колег про його затримання. Та готують клопотання до суду про арешт чоловіка.

Автор: 

затримання (4343) Одеса (5476) Нацполіція (15205) росія (65379) США (23054)


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Топ коментарі
+35
А как можно незаконно попасть в Украину ?

по российскому паспорту ( а визы с рашейДЕПУТАТЫ РАДЫ упорото не вводят 30 лет )
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18.01.2022 16:49
+25
Ну кто бы сомневался, что это кацап) Как медом им тут намазано...
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18.01.2022 16:48
+17
Яке накуй громадянсво України, він в відео чітко говорить громадянсво в нього вонючої і конченої московії.
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18.01.2022 16:58
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Ну кто бы сомневался, что это кацап) Как медом им тут намазано...
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18.01.2022 16:48 Відповісти
А как можно незаконно попасть в Украину ?

по российскому паспорту ( а визы с рашейДЕПУТАТЫ РАДЫ упорото не вводят 30 лет )
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18.01.2022 16:49 Відповісти
Яке накуй громадянсво України, він в відео чітко говорить громадянсво в нього вонючої і конченої московії.
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18.01.2022 16:58 Відповісти
россиянин - это гражданство. не путайте
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18.01.2022 17:00 Відповісти
это Вы путаете. Потому что россиянин - это диагноз.
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18.01.2022 18:25 Відповісти
Скорее всего, оно раисское с подданством **********!
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18.01.2022 17:14 Відповісти
Думаю , что паспорт у него поддельный . Если бы ставили визы в посольстве - жто бы сразу определили и визу бы не дали
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18.01.2022 17:35 Відповісти
Шляхами контрабандистів із Тирасполя, наприклад...
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18.01.2022 17:30 Відповісти
Так в Тирасполь он тоже может только через погранконтроль Молдовы попасть
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18.01.2022 17:32 Відповісти
а может военным самолетом из рашки, у них там контингент есть и летают они туда как к себе домой и контрабас возят под шумок а ящик сигарет или какое то там тело, нет никакой разницы, такса одна....
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19.01.2022 10:59 Відповісти
давно уже летают только гражданскими рейсами через аэропорт Молдовы
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19.01.2022 11:24 Відповісти
Бо з часів Кравчука кдб фсб має вплив на деяких наших держслужбовців вищої ланки, там собака і зарита. Треба провести люстрацію, опублікувати відкрито хто з чиновників радянської України співпрацював з КДБ (список там був великий), відсторонити їх від влади, теж саме зробити і з українськими олігарахами, бо більщість з них за допомогою КДБ ФСБ стала олігархами в Україні, це і Юля Тімошенко, і Фірташ з Пінчуком і Ахметов з Коломойським і далі по списку
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18.01.2022 23:24 Відповісти
Може, в США його присядуть на стільчик? Було б непогано. А може там вже є не стільчик, а диванчик? І поряд присяде Пуктін?
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18.01.2022 16:49 Відповісти
u ruskava status toka adin , dvuhsotii ....
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18.01.2022 16:51 Відповісти
Татаров, ермак, чи може суддя вовк?
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18.01.2022 16:54 Відповісти
подарок Байдену и себе

сначала пустили в Украину - заработали.
потом приютили - заработали.
теперь завернули подарочной лентой и Байдену отчитались.
Заработали на один вопрос меньше от Байдена о вагнергейте
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18.01.2022 16:59 Відповісти
Це погранци себе реабілітовують після вчорашнього обсирону. Уркі з міжнародного розшуку заїжджають собі мимо КПП і плювали на погранців, а пятого Президента України, особа встановлена і відома міжнародній спільноті, перевіряли годину і встановлювали особу. Жуткий п.з.д.ц
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18.01.2022 16:59 Відповісти
А шо це за така "речниця" з курячою срачкою замість губ?
Це шо, такий дрес-код зараз в моді у секретуток?
Навіщо вона це собі зробила?
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18.01.2022 17:04 Відповісти
Я ж і не проти. Якщо вона працюватиме в червоному кварталі в ресепшн. Якраз те що треба для розігріву.
Але як речниця в МВС - якось не те.
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18.01.2022 17:37 Відповісти
а в чому проблема?
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18.01.2022 19:10 Відповісти
эти губы нужны! Для работы!)))
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18.01.2022 17:34 Відповісти
то ж гарно
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18.01.2022 19:10 Відповісти
Я б за те щоб зовсім голі були речниці. Або на крайняк в бікіні.
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18.01.2022 19:14 Відповісти
Ермак его на таксиста не обменяет?
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18.01.2022 17:10 Відповісти
Чувак шёл к успеху. А успех шёл к нему. Отдайте его Штатам, там у них в Шоушенге места много, будет сидеть пока ж.па не отвалится
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18.01.2022 17:25 Відповісти
срочно депортировать в США, пока Зе его рашке не отдал
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18.01.2022 17:33 Відповісти
обменять его на петриот и абрамсы..
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18.01.2022 17:46 Відповісти
Не удевлен секретутка мусарки полковничика с селиконовым свиством и приклеными фломастерными бровями--классика..фу гидота
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18.01.2022 17:48 Відповісти
кросивое... 🤮
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18.01.2022 21:37 Відповісти
освободят под подписку о невыезде, а он случайно убежит к больной маме в днр
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18.01.2022 17:51 Відповісти
До Ермака прилетел. На работу в ОП устраиваться или замом министра)))
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18.01.2022 19:12 Відповісти
по всім крітеріям претендент
у "Слуги Народу"
якщо товаришує з кішкою прибирадьниці Є Кравець
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18.01.2022 19:14 Відповісти
Вот везет же людям, в Америку поедет жить, навсегда.
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18.01.2022 20:58 Відповісти
он прохфессор, в Одессе был проездом, плыл на Суматру ловить бабочек
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19.01.2022 02:42 Відповісти
Саме головне в цін новині "присудили довічне за рекет, шахрайство та наркозлочини".
В нас як?
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19.01.2022 08:24 Відповісти
Попомніть моє слово; суддя захворіє, інший не встигне ознайомитись із матеріалами справи, тим часом термін затримання сплине і бандюка випустять, а він не заставе себе довго - чекати втече.
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19.01.2022 09:51 Відповісти
а как же он в США попал....тут су....и проверяют до 10-го колена, а оно блатное чмо ....легко.
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19.01.2022 11:08 Відповісти
эта баба из мусарни хоть в зеркале отражается?
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19.01.2022 11:51 Відповісти
 
 