В Одессе "заминировали" все школы и ТРЦ. Идет эвакуация

В понедельник, 24 января, в Одессе неизвестный заявил о минировании всех школ и торгово-развлекательных центров. В настоящее время в городе происходит эвакуация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

"Неизвестный заявил о минировании всех школ и торговых центров города. Сейчас там проходит эвакуация", – пишет издание.

Также уточняется, что после этого будут работать взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге "заминировали" все школы. Учебные заведения прекратили работу

Напомним, ранее поступали сообщения о минировании всех школ Кривого Рога, Львова, Киева и Харькова. По этому поводу высказался министр внутренних дел: "70% уведомлений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси".