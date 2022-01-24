РУС
В Одессе "заминировали" все школы и ТРЦ. Идет эвакуация

В Одессе

В понедельник, 24 января, в Одессе неизвестный заявил о минировании всех школ и торгово-развлекательных центров. В настоящее время в городе происходит эвакуация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

"Неизвестный заявил о минировании всех школ и торговых центров города. Сейчас там проходит эвакуация", – пишет издание.

Также уточняется, что после этого будут работать взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге "заминировали" все школы. Учебные заведения прекратили работу

Напомним, ранее поступали сообщения о минировании всех школ Кривого Рога, Львова, Киева и Харькова. По этому поводу высказался министр внутренних дел: "70% уведомлений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси".

+16
Спецура наша совсем хропака дают?Ну поставьте Питер и Москву раком на 1-2 дня ответочкой.Всё сразу пыл убавят.
24.01.2022 15:17 Ответить
+12
ДА ВИ ЗАКАЛЕБАЛИ.... Почніть уже мінувати всі школи в Білорусії та Рабсії нах... від Калінінграду до Хабаровська!!! І кожен ДЕНЬ ЕПТИ.
24.01.2022 15:18 Ответить
+10
Так пора и ответку дать. Поминировать в лаптестане. И это "не мы" - хз кто, талибы наверное...
24.01.2022 15:18 Ответить
А послать нах этого минера не могли?
24.01.2022 15:11 Ответить
По закону - нет.
24.01.2022 15:19 Ответить
Ну жаль, после этого точно бы не звонили
24.01.2022 15:29 Ответить
Если перестанут реагировать - то кацапы точно что-то подорвут.
24.01.2022 16:18 Ответить
Если бы хотели то подорвали бы без звонков, и устроить взрыв это не простое дело, следы всегда укажут чья работа. Международный терракт это почище аннексии, ну и обратка может прилететь.
24.01.2022 16:47 Ответить
послать нах надо нашу киберполицию за то шо они свой хлеб за зря кушают. Сколько торговых центров и школ было заминировано в ответ сегодня в **********?
24.01.2022 16:35 Ответить
Привет от "друзей новороссов" из лугандона)))
24.01.2022 15:12 Ответить
Привіт від ***** , я б сказав.
24.01.2022 15:17 Ответить
Одно и тоже)
24.01.2022 15:20 Ответить
От падлюки, знашли методи. Во ж не місцеві, номера шкіл і назв ТРЦ не знають, тому всі.
24.01.2022 15:14 Ответить
А Гугл на что?
24.01.2022 15:20 Ответить
Задрали, у нас ( Чернівці) вже четвертий день мінують все підряд.
24.01.2022 15:16 Ответить
Кацапи - нація терористів...
24.01.2022 15:33 Ответить
Досить вже реагувати на цю маячню.
24.01.2022 15:16 Ответить
Не можна. Якщо дійсно станеться вибух, а не відреагували- сяде багато спеців.
24.01.2022 15:24 Ответить
Ага. Тільки, якщо захочуть взірвати, то ніхто дзвонити не буде.
24.01.2022 15:32 Ответить
вот как перестанем ревгировать-достаточно одну школу взорвать.и хаос с паникой.
24.01.2022 15:26 Ответить
Скоро привяжут номера к паспортам. А разорвать с парашей связь слабо, если основная масса звонков из-за поребрика или публиковать их номера телефонов???
24.01.2022 15:17 Ответить
А що - повідомити можно тільки по телефону?
24.01.2022 15:23 Ответить
а толку та прив"язка? шо на один дзвiнок сiмка нe знайдeтся?
24.01.2022 15:24 Ответить
Спецура наша совсем хропака дают?Ну поставьте Питер и Москву раком на 1-2 дня ответочкой.Всё сразу пыл убавят.
24.01.2022 15:17 Ответить
Недоделанный Зеленский, и его типа "спецы" сказали что роль кибербезопасности слишком преувеличена, и Украине достаточно "Касперского" и антибаннера.
24.01.2022 15:26 Ответить
пора повертати розстрільну статтю назад.
мінування стало виграшкою.
24.01.2022 15:18 Ответить
Так пора и ответку дать. Поминировать в лаптестане. И это "не мы" - хз кто, талибы наверное...
24.01.2022 15:18 Ответить
Публикуйте номера телефонов из которых были звонки, наши (а такие найдутся) достанут их по черному
24.01.2022 15:18 Ответить
Приходить на електронку повідомлення.
24.01.2022 15:23 Ответить
Повідомлення з анонімного телеграм-каналу підійде?

І зобов'язані реагувати!
24.01.2022 15:24 Ответить
ДА ВИ ЗАКАЛЕБАЛИ.... Почніть уже мінувати всі школи в Білорусії та Рабсії нах... від Калінінграду до Хабаровська!!! І кожен ДЕНЬ ЕПТИ.
24.01.2022 15:18 Ответить
неужели у нас нет минёров, которые могли бы на кацапии пору заведений заминировать, нужно как-то реагировать
24.01.2022 15:19 Ответить
Старлей Баканов рулит. Информация об одном "минере" случайно была найдена. Остальное что? Фейки самого СБУ? Рейтинг говнокомандующего срочно поднимать? По аналогии с подрывом многоэтажек на рабссее?
24.01.2022 15:21 Ответить
Чому наші спецслужби не роблять такого з кацапнею?
24.01.2022 15:21 Ответить
Какие номера телефонов? Минируют по почте.
Вот, звоните: Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах, просьба обращаться в ФСБ России по телефонам:
+7 (495) 224-22-22 8 (800) 224-22-22
24.01.2022 15:27 Ответить
ладно там ТРЦ вештаються всі хто попало..Ну а школа...там же охорона!!! Так шо виходить діти вибухівку могли занести чи як?
24.01.2022 15:34 Ответить
А если в свинособакии заминировать хотя бы одну АЭС, ну так для смеха?
24.01.2022 15:34 Ответить
ушлепок ты знаеш какая охрана АЭС?
24.01.2022 15:41 Ответить
СвиноруССкая свинособака нарисовалась?) немытое свинорусское гавно. Мины не мины, но ракеты смотрят.
24.01.2022 15:49 Ответить
ты даже не лечишся
24.01.2022 16:50 Ответить
После "ш" мягкий знак поставь, свинособака.
24.01.2022 17:14 Ответить
Кожен день одне і те повторяєтся і ні влада ,ні силовики нічого не хочуть міняти ,невже не зрозуміло звідки ті дзвінки і хто сіє хаос ,але ведутся на ці дешеві провокаціі.
24.01.2022 15:41 Ответить
Негайно міняйте закони. Ловіть і садіть придурків до повної виплати завданої шкоди. Не доживуть до звільнення. Здохнуть на промці...
24.01.2022 16:16 Ответить
Аэропорт вот тоже "заминировали", суки кацарылые
24.01.2022 16:21 Ответить
...путлеровцы работают усиленно, буквально за три дня сколько всего....точно будет нападать...
24.01.2022 16:53 Ответить
в стилі *****... жінки та діти
24.01.2022 17:11 Ответить
 
 