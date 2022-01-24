В Одессе "заминировали" все школы и ТРЦ. Идет эвакуация
В понедельник, 24 января, в Одессе неизвестный заявил о минировании всех школ и торгово-развлекательных центров. В настоящее время в городе происходит эвакуация.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".
"Неизвестный заявил о минировании всех школ и торговых центров города. Сейчас там проходит эвакуация", – пишет издание.
Также уточняется, что после этого будут работать взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.
Напомним, ранее поступали сообщения о минировании всех школ Кривого Рога, Львова, Киева и Харькова. По этому поводу высказался министр внутренних дел: "70% уведомлений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси".
Топ комментарии
+16 armamagedoniks
показать весь комментарий24.01.2022 15:17 Ответить Ссылка
+12 Victoriya Zabella
показать весь комментарий24.01.2022 15:18 Ответить Ссылка
+10 corporal Akkerman
показать весь комментарий24.01.2022 15:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мінування стало виграшкою.
І зобов'язані реагувати!
Вот, звоните: Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах, просьба обращаться в ФСБ России по телефонам:
+7 (495) 224-22-22 8 (800) 224-22-22