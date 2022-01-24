В Кривом Роге "заминировали" все школы. Учебные заведения прекратили работу
Школьников Кривого Рога переводят на дистанционную форму обучения. В понедельник, 24 января, поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Первый Криворожский.
"Сегодня, 24 января, поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога", - говорится в сообщении.
В городе было принято решение о том, что для безопасности детей и сотрудников школы сегодня не будут работать.
"13 января начали поступать сообщения о минировании учебных заведений города и ТРЦ. Все они оказались ложными, но эти сообщения школы города перевели на дистанционную форму обучения до 21 января", - отметили в СМИ.
Как стало известно, школьников планируют снова перевести на дистанционную форму обучения, пишут педагоги в родительских чатах. Чиновники пока это никак не комментируют.
Це вже велика агресія, чи все ж маленька?
тепер шукають бомби в кожнім класі...