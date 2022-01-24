РУС
Новости
В Кривом Роге "заминировали" все школы. Учебные заведения прекратили работу

В Кривом Роге

Школьников Кривого Рога переводят на дистанционную форму обучения. В понедельник, 24 января, поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Первый Криворожский.

"Сегодня, 24 января, поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога", - говорится в сообщении.

В городе было принято решение о том, что для безопасности детей и сотрудников школы сегодня не будут работать.

"13 января начали поступать сообщения о минировании учебных заведений города и ТРЦ. Все они оказались ложными, но эти сообщения школы города перевели на дистанционную форму обучения до 21 января", - отметили в СМИ.

Как стало известно, школьников планируют снова перевести на дистанционную форму обучения, пишут педагоги в родительских чатах. Чиновники пока это никак не комментируют.

Также смотрите: 70% сообщений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси, - Монастырский. ВИДЕО

Автор: 

Кривой Рог (1432) минирование (1447) дистанционное обучение (117)
всьо правильно! нафіг їм та школа! квн та тік ток кузня майбутніх державних діячів
показать весь комментарий
24.01.2022 12:07 Ответить
Твари ватные бесятся в бессильной злобе .
показать весь комментарий
24.01.2022 12:07 Ответить
Вовка розважається.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:09 Ответить
та й своїх ідіотов там хватає..
показать весь комментарий
24.01.2022 12:22 Ответить
Цікаво, а ЄС та США в курсі?
Це вже велика агресія, чи все ж маленька?
показать весь комментарий
24.01.2022 12:10 Ответить
Главное, шо напараша схлопочет по полной...
показать весь комментарий
24.01.2022 12:16 Ответить
Це рашка робить. Вводіть їй "санкції з пекла"!
показать весь комментарий
24.01.2022 12:13 Ответить
Вот так и рождаются зебилы - главное закосить...
показать весь комментарий
24.01.2022 12:14 Ответить
Эти твари когда то по настоящему школу взорвут, чтобы окончательно посеять панику.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:15 Ответить
Обрали криворіжці тридвараса

тепер шукають бомби в кожнім класі...
показать весь комментарий
24.01.2022 12:21 Ответить
это так борьбу с коронавирусом решают - "минируют" все подряд. И как апофеоз будут переводить ОПу на дистанцию через минирование. ДИдижи..... и какая то х....я.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:21 Ответить
Те,що Монастирського треба гнати в шию, ні в кого не повинно викликати сумніву.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:40 Ответить
Может просто нахрен посылать всех этих анонимных звонарей-минеров? И сразу звонки прекратятся. Есть информация - приходи пиши заявление. Хоть раз анонимный звонок о минировании подтвердился? Нет.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:43 Ответить
Точно, придет такой шутник из России прямо в кривой рог в полицию, заявление писать.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:14 Ответить
пора "минировать" москву питер и дальше по списку.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:11 Ответить
 
 