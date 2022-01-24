УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7807 відвідувачів онлайн
Новини
5 027 15

У Кривому Розі "замінували" всі школи. Навчальні заклади припинили роботу

У Кривому Розі

Школярів Кривого Рогу переведуть на дистанційну форму навчання через чергове повідомлення про мінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Первый Криворожский".

"Сьогодні, 24 січня, стало відомо про мінування всіх шкіл Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні. 

В місті було прийнято рішення про те, що для безпеки дітей і співробітників школи сьогодні працювати не будуть.

Читайте: Невідомий "замінував" банк у Львові: вимагав скасувати масковий режим

"13 січня почали надходити повідомлення про мінування навчальних закладів міста та ТРЦ. Всі вони виявилися неправдивими, але школи міста перевели на дистанційну форму навчання до 21 січня", - нагадують ЗМІ.

Як стало відомо, школярів планують знову перевести на дистанційну форму навчання, пишуть педагоги в батьківських чатах. Чиновники поки це ніяк не коментують.

Нагадаємо, раніше надходили повідомлення про мінування усіх шкіл Львова, Києва та Харкова. З цього приводу висловився міністр внутрішніх справ: "70% повідомлень про "мінування" надходять із РФ та Білорусі".

Також читайте: Школи Ужгорода переводять на дистанційне навчання через ГРВІ та COVID-19, - міськрада

Кривий Ріг (1396) мінування (1219) дистанційне навчання (136)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
всьо правильно! нафіг їм та школа! квн та тік ток кузня майбутніх державних діячів
показати весь коментар
24.01.2022 12:07 Відповісти
+7
Твари ватные бесятся в бессильной злобе .
показати весь коментар
24.01.2022 12:07 Відповісти
+2
Главное, шо напараша схлопочет по полной...
показати весь коментар
24.01.2022 12:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всьо правильно! нафіг їм та школа! квн та тік ток кузня майбутніх державних діячів
показати весь коментар
24.01.2022 12:07 Відповісти
Твари ватные бесятся в бессильной злобе .
показати весь коментар
24.01.2022 12:07 Відповісти
Вовка розважається.
показати весь коментар
24.01.2022 12:09 Відповісти
та й своїх ідіотов там хватає..
показати весь коментар
24.01.2022 12:22 Відповісти
Цікаво, а ЄС та США в курсі?
Це вже велика агресія, чи все ж маленька?
показати весь коментар
24.01.2022 12:10 Відповісти
Главное, шо напараша схлопочет по полной...
показати весь коментар
24.01.2022 12:16 Відповісти
Це рашка робить. Вводіть їй "санкції з пекла"!
показати весь коментар
24.01.2022 12:13 Відповісти
Вот так и рождаются зебилы - главное закосить...
показати весь коментар
24.01.2022 12:14 Відповісти
Эти твари когда то по настоящему школу взорвут, чтобы окончательно посеять панику.
показати весь коментар
24.01.2022 12:15 Відповісти
Обрали криворіжці тридвараса

тепер шукають бомби в кожнім класі...
показати весь коментар
24.01.2022 12:21 Відповісти
это так борьбу с коронавирусом решают - "минируют" все подряд. И как апофеоз будут переводить ОПу на дистанцию через минирование. ДИдижи..... и какая то х....я.
показати весь коментар
24.01.2022 12:21 Відповісти
Те,що Монастирського треба гнати в шию, ні в кого не повинно викликати сумніву.
показати весь коментар
24.01.2022 12:40 Відповісти
Может просто нахрен посылать всех этих анонимных звонарей-минеров? И сразу звонки прекратятся. Есть информация - приходи пиши заявление. Хоть раз анонимный звонок о минировании подтвердился? Нет.
показати весь коментар
24.01.2022 12:43 Відповісти
Точно, придет такой шутник из России прямо в кривой рог в полицию, заявление писать.
показати весь коментар
24.01.2022 13:14 Відповісти
пора "минировать" москву питер и дальше по списку.
показати весь коментар
24.01.2022 14:11 Відповісти
 
 