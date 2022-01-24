У Кривому Розі "замінували" всі школи. Навчальні заклади припинили роботу

Школярів Кривого Рогу переведуть на дистанційну форму навчання через чергове повідомлення про мінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Первый Криворожский".

"Сьогодні, 24 січня, стало відомо про мінування всіх шкіл Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні.

В місті було прийнято рішення про те, що для безпеки дітей і співробітників школи сьогодні працювати не будуть.

"13 січня почали надходити повідомлення про мінування навчальних закладів міста та ТРЦ. Всі вони виявилися неправдивими, але школи міста перевели на дистанційну форму навчання до 21 січня", - нагадують ЗМІ.

Як стало відомо, школярів планують знову перевести на дистанційну форму навчання, пишуть педагоги в батьківських чатах. Чиновники поки це ніяк не коментують.

Нагадаємо, раніше надходили повідомлення про мінування усіх шкіл Львова, Києва та Харкова. З цього приводу висловився міністр внутрішніх справ: "70% повідомлень про "мінування" надходять із РФ та Білорусі".

