УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7383 відвідувача онлайн
Новини
1 119 7

Невідомий "замінував" банк у Львові: вимагав скасувати масковий режим

У Львові до СБУ надійшло повідомлення про замінування приміщень "ПриватБанку" з вимогою скасувати масковий режим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у фейсбуці.

"18 січня, близько 17:40 год. та повторно, близько 20:30 год., на телефон ГУ СБУ у Львівській області надійшло повідомлення про замінування приміщень АТ КБ "ПриватБанку" у м. Львові, з вимогою відміни режиму носіння масок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами перевірки приміщення АТ КБ "ПриватБанку" на вул. Липинського, 13а, вибухового пристрою не виявлено.

"У зв’язку з тим, що приміщення інших відділень були зачинені та перебували під охороною, на письмове звернення керівництва АТ КБ "ПриватБанку" у м. Львові, їх перевірка не здійснювалася", - повідомили у Департаменті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бердянську через "мінування" школи перевели на "дистанційку"

Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення.

Невідомий замінував банк у Львові: вимагав скасувати масковий режим 01

Львів (3079) мінування (1218) Приватбанк (2435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Антиваксер бабах
показати весь коментар
19.01.2022 11:59 Відповісти
Даремно Стахіва з дурки відпустили
показати весь коментар
19.01.2022 12:01 Відповісти
Маладец!
показати весь коментар
19.01.2022 12:07 Відповісти
Один із лідерів італійських антиприщепників Луїджі Маріллі помер на 64-му році життя від коронавірусу. Він пішов із життя у лікарні Перуджі.

Першим новини про його смерть поширив громадський рух «Звільнимо Італію», пишуть місцеві ЗМІ, повідомляє https://sputnik.by/20220117/odin-iz-liderov-italyanskikh-antivakserov-umer-ot-covid-19-1059563014.html газета Corriere della Sera.

Ця організація об'єднувала багатьох противників вакцинації від COVID-19, її членом був і Маріллі.

«Друзі за протестом опублікували новину про смерть свого лідера на сторінці руху в Facebook, але при цьому ніяк не вказали її причини», - зазначає видання.

Один із близьких друзів Маріллі - підприємець Маріно Рекк'юті - повідомив, що антиваксер помер від COVID-19.
показати весь коментар
19.01.2022 12:12 Відповісти
ооо...какой мелкий террорист...
а чего банк? а не поликлинику или аптеку? ))))))))))))
показати весь коментар
19.01.2022 12:53 Відповісти
весна ещё не скоро а весеннее обострение уже...
показати весь коментар
19.01.2022 13:15 Відповісти
Как -то даже неудобно за "неизвестного"....Требования пустяковые ! Подскажите болезному ,что надобно вообще отменить пандемию,распустить медицину и выключить электричество! Может это с ним после проруби ?
показати весь коментар
19.01.2022 13:19 Відповісти
 
 