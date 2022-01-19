Невідомий "замінував" банк у Львові: вимагав скасувати масковий режим

У Львові до СБУ надійшло повідомлення про замінування приміщень "ПриватБанку" з вимогою скасувати масковий режим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у фейсбуці.

"18 січня, близько 17:40 год. та повторно, близько 20:30 год., на телефон ГУ СБУ у Львівській області надійшло повідомлення про замінування приміщень АТ КБ "ПриватБанку" у м. Львові, з вимогою відміни режиму носіння масок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами перевірки приміщення АТ КБ "ПриватБанку" на вул. Липинського, 13а, вибухового пристрою не виявлено.

"У зв’язку з тим, що приміщення інших відділень були зачинені та перебували під охороною, на письмове звернення керівництва АТ КБ "ПриватБанку" у м. Львові, їх перевірка не здійснювалася", - повідомили у Департаменті.

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Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення.