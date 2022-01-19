Невідомий "замінував" банк у Львові: вимагав скасувати масковий режим
У Львові до СБУ надійшло повідомлення про замінування приміщень "ПриватБанку" з вимогою скасувати масковий режим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у фейсбуці.
"18 січня, близько 17:40 год. та повторно, близько 20:30 год., на телефон ГУ СБУ у Львівській області надійшло повідомлення про замінування приміщень АТ КБ "ПриватБанку" у м. Львові, з вимогою відміни режиму носіння масок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами перевірки приміщення АТ КБ "ПриватБанку" на вул. Липинського, 13а, вибухового пристрою не виявлено.
"У зв’язку з тим, що приміщення інших відділень були зачинені та перебували під охороною, на письмове звернення керівництва АТ КБ "ПриватБанку" у м. Львові, їх перевірка не здійснювалася", - повідомили у Департаменті.
Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення.
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Першим новини про його смерть поширив громадський рух «Звільнимо Італію», пишуть місцеві ЗМІ, повідомляє https://sputnik.by/20220117/odin-iz-liderov-italyanskikh-antivakserov-umer-ot-covid-19-1059563014.html газета Corriere della Sera.
Ця організація об'єднувала багатьох противників вакцинації від COVID-19, її членом був і Маріллі.
«Друзі за протестом опублікували новину про смерть свого лідера на сторінці руху в Facebook, але при цьому ніяк не вказали її причини», - зазначає видання.
Один із близьких друзів Маріллі - підприємець Маріно Рекк'юті - повідомив, що антиваксер помер від COVID-19.
а чего банк? а не поликлинику или аптеку? ))))))))))))