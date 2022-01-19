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Новости
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Неизвестный "заминировал" банк во Львове: потребовал отменить масочный режим

Во Львове в СБУ поступило сообщение о заминировании помещений "ПриватБанка" с требованием отмены масочного режима.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по гражданской защите Львовской ОГА в Фейсбуке.

"18 января, около 17:40 и повторно, около 20:30, на телефон ГУ СБУ во Львовской области поступило сообщение о заминировании помещений АО КБ "ПриватБанка" во Львове, с требованием отмены режима ношения масок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки помещения АО КБ "ПриватБанка" по ул. Липинского, 13а взрывного устройства не обнаружено.

"В связи с тем, что помещения других отделений были закрыты и находились под охраной, на письменное обращение руководства АО КБ "ПриватБанка" во Львове, их проверка не осуществлялась", - сообщили в Департаменте.

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Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.

Неизвестный заминировал банк во Львове: потребовал отменить масочный режим 01

Львов (4589) минирование (1446) Приватбанк (833)


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Антиваксер бабах
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19.01.2022 11:59 Ответить
Даремно Стахіва з дурки відпустили
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19.01.2022 12:01 Ответить
Маладец!
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19.01.2022 12:07 Ответить
Один із лідерів італійських антиприщепників Луїджі Маріллі помер на 64-му році життя від коронавірусу. Він пішов із життя у лікарні Перуджі.

Першим новини про його смерть поширив громадський рух «Звільнимо Італію», пишуть місцеві ЗМІ, повідомляє https://sputnik.by/20220117/odin-iz-liderov-italyanskikh-antivakserov-umer-ot-covid-19-1059563014.html газета Corriere della Sera.

Ця організація об'єднувала багатьох противників вакцинації від COVID-19, її членом був і Маріллі.

«Друзі за протестом опублікували новину про смерть свого лідера на сторінці руху в Facebook, але при цьому ніяк не вказали її причини», - зазначає видання.

Один із близьких друзів Маріллі - підприємець Маріно Рекк'юті - повідомив, що антиваксер помер від COVID-19.
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19.01.2022 12:12 Ответить
ооо...какой мелкий террорист...
а чего банк? а не поликлинику или аптеку? ))))))))))))
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19.01.2022 12:53 Ответить
весна ещё не скоро а весеннее обострение уже...
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19.01.2022 13:15 Ответить
Как -то даже неудобно за "неизвестного"....Требования пустяковые ! Подскажите болезному ,что надобно вообще отменить пандемию,распустить медицину и выключить электричество! Может это с ним после проруби ?
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19.01.2022 13:19 Ответить
 
 