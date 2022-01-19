Неизвестный "заминировал" банк во Львове: потребовал отменить масочный режим
Во Львове в СБУ поступило сообщение о заминировании помещений "ПриватБанка" с требованием отмены масочного режима.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по гражданской защите Львовской ОГА в Фейсбуке.
"18 января, около 17:40 и повторно, около 20:30, на телефон ГУ СБУ во Львовской области поступило сообщение о заминировании помещений АО КБ "ПриватБанка" во Львове, с требованием отмены режима ношения масок", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки помещения АО КБ "ПриватБанка" по ул. Липинского, 13а взрывного устройства не обнаружено.
"В связи с тем, что помещения других отделений были закрыты и находились под охраной, на письменное обращение руководства АО КБ "ПриватБанка" во Львове, их проверка не осуществлялась", - сообщили в Департаменте.
Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.
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а чего банк? а не поликлинику или аптеку? ))))))))))))