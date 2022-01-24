РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6286 посетителей онлайн
Новости Видео
3 530 20

70% сообщений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси, - Монастырский. ВИДЕО

Впродовж місяця до МВС надійшло понад 500 повідомлень про замінування.

Об этом заявил глава министра внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, псевдоминирование все чаще используется как инструмент гибридной войны.

По данным представителей киберполиции, которые расследуют эти дела и других правоохранительных органов, около 70% таких сообщений поступают либо с оккупированных территорий, либо из РФ. Еще часть Республики Беларусь и только одно из пяти сообщений поступает с территории Украины. Это не только звонки, но и сообщения по электронной почте.

"Очень трудно установить субъекта, который направил это сообщение, потому что часто мы доходим до определенного предела. Например, IP-адрес, который привязан к электронной почте и находится на территории РФ", - рассказал Монастырский.

Глава МВД отметил, что в Украине к таким правонарушениям часто причастны несовершеннолетние. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

"Прежде всего хочу сказать что все, более 500 сообщений, оказались фейковыми. К сожалению, это значит, что минимизировать их в ближайшее время будет очень непросто, потому что это действительно является одним из инструментов гибридной войны. Отпускать ли детей в школу? Да , конечно! Мы должны подчеркнуть, что это не будет прерывать обычную жизнь. Дети будут ходить в школы, будут работать госучреждения и торговые центры", - сказал Монастырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Монастырский о заминировании: большинство сообщений поступают из РФ или неподконтрольных территорий. ВИДЕО

Беларусь (7979) минирование (1447) россия (96970) Монастырский Денис (335)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Знач нужно "минировать" у них в ответ Не могу понять, почему так не делают до сих пор
показать весь комментарий
24.01.2022 11:51 Ответить
+8
Опубликуйте телефоны и эл.адреса московитских учреждений,будем им звонить по тем же вопросам.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:57 Ответить
+8
Імпотентна влада. Війна на порозі, в Україну наїхало багато агентів, які будуть стріляти в спину. Ніякого паспортного режиму. Не країна, а прохідний двір... Зелене лайно згубить країну.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знач нужно "минировать" у них в ответ Не могу понять, почему так не делают до сих пор
показать весь комментарий
24.01.2022 11:51 Ответить
почему до сих пор не залочен траффик оттуда, вот в чем вопрос
показать весь комментарий
24.01.2022 13:15 Ответить
Трафик идет через десятки серверов по всему миру, у почтовых сообщений адрес отправителя может находиться в США, хотя отправляет его урод из мордора или БССР.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:59 Ответить
джеймса бонда насмотрелся?
показать весь комментарий
24.01.2022 15:02 Ответить
Предлагаю за ковид-тысячу ЗЕишака дать возможность украинцам оформить скрытую сим-карту и оплату международных звонков для ежедневного сообщения о минировании всевозможных объектов на Мокшандии и Бульболяндии
показать весь комментарий
24.01.2022 11:55 Ответить
Для этого не нужна сим-карта, достаточно воспользоваться услугой IP телефонии, исходящий IP адрес может быть, например, Коста-Рика.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:02 Ответить
Опубликуйте телефоны и эл.адреса московитских учреждений,будем им звонить по тем же вопросам.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:57 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%B3.+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&rlz=1C1GCEU_ruUA962UA962&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%B3.+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&aqs=chrome..69i57j0i333l4.14343j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%B3.+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&rlz=1C1GCEU_ruUA962UA962&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%B3.+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&aqs=chrome..69i57j0i333l4.14343j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

показать весь комментарий
24.01.2022 12:16 Ответить
(Братні народи) турбуються за безпеку наших дітей,щоб клятий держдеп не зробив нічого поганого.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:00 Ответить
Ну і які міри прийняв у відповідь ти,крім ля-ля,ля-ля?В цьому то і справа ви всі не оправдовуєте свої високі зарплати,ви звичайні дармоїди на шиї платників податків.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:00 Ответить
О как «братья» славяне помогают ....
показать весь комментарий
24.01.2022 12:07 Ответить
"братья" славяне это самое большое оскорбление... папуасы скорее броатья, чем те угро-финские азиаты - "славяне"...
показать весь комментарий
24.01.2022 12:15 Ответить
Так давайте заминируем им кремль и все станции метро!!! Во смеху будет!!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 12:11 Ответить
така безпорадність... мінувати в бульбостані й кацапії хто буде? давно це пора робити, чи ждете, що прості громадяни це зроблять?
показать весь комментарий
24.01.2022 12:13 Ответить
Пропоную обрати пару станцій у московському метрополітені, і мінувати їх кожен день через повідомлення до московських держустанов електронною поштою, подивимось як русня зможе без метро прожити. Можна навіть такий флешмоб запустити у твітері #замінуйрусню наприклад.

показать весь комментарий
24.01.2022 12:51 Ответить
Імпотентна влада. Війна на порозі, в Україну наїхало багато агентів, які будуть стріляти в спину. Ніякого паспортного режиму. Не країна, а прохідний двір... Зелене лайно згубить країну.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:24 Ответить
Тому що ніззя,бо сватів там з прокату знімуть.Нічого ви не розумієте.
показать весь комментарий
25.01.2022 07:16 Ответить
Чучело во главе МВД,как и во главе страны.Не пробовали включать голову и делать отбор, когда это несёт реальную угрозу,а когда нет?
показать весь комментарий
24.01.2022 16:14 Ответить
А что мешает изменить алгоритм и не реагировать на анонимные сообщения о минировании?
показать весь комментарий
24.01.2022 21:34 Ответить
це психологічна атака проти України,на фоні стягування війск,це потрібно відфільтровувати або відповідати семетрично
показать весь комментарий
25.01.2022 08:37 Ответить
 
 