70% сообщений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси, - Монастырский. ВИДЕО

Впродовж місяця до МВС надійшло понад 500 повідомлень про замінування.

Об этом заявил глава министра внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, псевдоминирование все чаще используется как инструмент гибридной войны.

По данным представителей киберполиции, которые расследуют эти дела и других правоохранительных органов, около 70% таких сообщений поступают либо с оккупированных территорий, либо из РФ. Еще часть Республики Беларусь и только одно из пяти сообщений поступает с территории Украины. Это не только звонки, но и сообщения по электронной почте.

"Очень трудно установить субъекта, который направил это сообщение, потому что часто мы доходим до определенного предела. Например, IP-адрес, который привязан к электронной почте и находится на территории РФ", - рассказал Монастырский.

Глава МВД отметил, что в Украине к таким правонарушениям часто причастны несовершеннолетние. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

"Прежде всего хочу сказать что все, более 500 сообщений, оказались фейковыми. К сожалению, это значит, что минимизировать их в ближайшее время будет очень непросто, потому что это действительно является одним из инструментов гибридной войны. Отпускать ли детей в школу? Да , конечно! Мы должны подчеркнуть, что это не будет прерывать обычную жизнь. Дети будут ходить в школы, будут работать госучреждения и торговые центры", - сказал Монастырский.

