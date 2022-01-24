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Новини
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Всі школи та дитсадки "замінували" в Запоріжжі

Всі школи та дитсадки

Невідомий повідомив про замінування всіх шкіл та дитячих садків у Запоріжжі. Евакуйовано тисячі дітей.

Про це повідомили у поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У відомстві розповіли, що 24 січня близько 13:00 на електронну адресу кол-центру Служби безпеки України надійшло анонімне повідомлення про замінування у Запоріжжі всіх шкіл та дитячих садків.

"Учні та персонал навчальних закладів евакуйовані. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічного управління, кінологи та інші профільні служби. Триває перевірка", - йдеться у повідомленні.

Читайте: В Одесі "замінували" усі школи та ТРЦ. Триває евакуація

У місцевих пабликах у соцмережах Запоріжжя публікують повідомлення від вихователів та вчителів про складнощі у проведенні евакуацій дітей, багато з яких були злякані, неорганізовані, плакали.

Також один із Телеграм-каналів опублікував нібито те саме електронне повідомлення аноніма в СБУ, де містяться загрози та вимоги перерахувати велику суму грошей.

За фактом того, що трапилося, поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності).

Також читайте: У Кривому Розі "замінували" всі школи. Навчальні заклади припинили роботу

Автор: 

Запоріжжя (2289) мінування (1218) Нацполіція (15254)


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Топ коментарі
+16
Вот он руцький мир, минировать детей!
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24.01.2022 16:48
+14
Чем больше минирований и кибератак, тем меньше в Украине сторонников "русского мира", т.к уже самые слепые увидели из какой задницы растут ноги.
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24.01.2022 16:56
+12
А взагалі непогана таблетка від "руського мира". Якщо пронесе - думаю ,він вже не повернеться.
Це все від безсилля ,не так просто вже взять Україну.
Слава Україні!
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24.01.2022 16:47
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***** не йметься. хай горить у пеклі наволоч!
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24.01.2022 16:44 Відповісти
Силовики сами звонят о заминировании, сами разминируют. У Путина в Кацапии тоже самое. Приучают людей к эвакуации. Детей нельзя водить в сады и школы, вывезут в неизвестном направлении и ищи ветра в поле. Сейчас никому верить нельзя.
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24.01.2022 18:24 Відповісти
А взагалі непогана таблетка від "руського мира". Якщо пронесе - думаю ,він вже не повернеться.
Це все від безсилля ,не так просто вже взять Україну.
Слава Україні!
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24.01.2022 16:47 Відповісти
Сьогодні якась "учітельоза", після "мінування" аж раділа. Чи тому, що "відпустили" додому, чи хтіла, щоб пику набили.
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24.01.2022 17:51 Відповісти
Вот он руцький мир, минировать детей!
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24.01.2022 16:48 Відповісти
Невідомий повідомив про замінування всіх шкіл та дитячих садків у Запоріжжі. Евакуйовано тисячі дітей.
===============
пздц...Теж саме можна і для кацапів влаштувати...Подзвонити у фсб і сказати що в мацквабаді заміновані усі школи садочки трц вокзали і аеропорти.
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24.01.2022 17:32 Відповісти
Чем больше минирований и кибератак, тем меньше в Украине сторонников "русского мира", т.к уже самые слепые увидели из какой задницы растут ноги.
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24.01.2022 16:56 Відповісти
Это вполне соответствует духу кацапских чекистов - мелко гадить изподтишка.
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24.01.2022 16:58 Відповісти
..когда уже эта тварь сдохнет, мне кажется даже большинство русских будут плясать в день его смерти...
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24.01.2022 16:59 Відповісти
В мене запитання до USA:маючи в своєму підпорядкуванні ,та народжену завдяки талантам кращих фахівців Америки та Європи Силіконову Долину,чому до сих пір не поставили кацапських програмістів раком?
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24.01.2022 16:59 Відповісти
Заняты эвакуацией посольства.
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24.01.2022 17:09 Відповісти
Только силой можно забрать свою свободу назад. Иначе никак. Не хочет русский мира, значит ему придется сдохнуть. А Украине кацапов не простят уже никогда. Только когда последнюю грудку земли кинем, тогда и забудем и простим.
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24.01.2022 17:02 Відповісти
Дістали вже ці жартівники. Беремо приклад з США: "мінерів" реальних, або приколістів садити по максимуму, або на довічне з компенсацією витрат і без права аппеляції.
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24.01.2022 17:06 Відповісти
Они, как я понял из предыдущих новостей, сообщают об этом из раши и беларуси
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24.01.2022 17:16 Відповісти
Цікаво чого нашим талантам хакерам не замінувати щось в моцкве ???Та так щоби клжного дня по 24 рази.Ото б очко грало)))
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24.01.2022 17:17 Відповісти
............а шо ж суперкібервійсько Зєлі Неймовірної? - смокчуть пісю, відходячі від попередніх усПІХВ..?..(
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24.01.2022 17:17 Відповісти
Пора перестать на жто реагирповать. Завтра кто-то позвонит и скажет, что заминированы все здания в Украине. Что все 40 млн эвакуировать будем? Захотят взорвать, то взорвут без предупреждения
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24.01.2022 17:41 Відповісти
Мами і бабусі Запоріжжя готові передати 15 мільйонів. Нехай, с....ка, вилізе лишень з "нори".....!!!! І факт передачі треба зняти на відео для усіх соцмереж
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24.01.2022 17:46 Відповісти
Боты *****, срочно! Нельзя терять ни минуты, полностью заминирована Москва, остались считанные минуты, чтобы бункерное ***** вывезти за Урал.
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24.01.2022 17:56 Відповісти
Схоже, прокремлівська влада тренується кошмарити людей при майбутній окупації
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24.01.2022 18:12 Відповісти
Почему только в Заорожье? Что за хилые террористы? Нужно звонить и говорить, что заминировали все школы, магазины, заводы в каждом городе.
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24.01.2022 18:37 Відповісти
Лучше б Облворгаз заминировали...
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24.01.2022 18:50 Відповісти
Задовбали уже !!!
Треба ввести - за такий "проступок" або штраф у 100 кратньому розмірі потрачених+втрачених коштів - не вніс - вища кара
Хоч не усіх (а треба усіх) , але таки знаходять - і наказують ... як за *********** ???
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24.01.2022 23:11 Відповісти
 
 