Всі школи та дитсадки "замінували" в Запоріжжі

Невідомий повідомив про замінування всіх шкіл та дитячих садків у Запоріжжі. Евакуйовано тисячі дітей.

Про це повідомили у поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У відомстві розповіли, що 24 січня близько 13:00 на електронну адресу кол-центру Служби безпеки України надійшло анонімне повідомлення про замінування у Запоріжжі всіх шкіл та дитячих садків.

"Учні та персонал навчальних закладів евакуйовані. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічного управління, кінологи та інші профільні служби. Триває перевірка", - йдеться у повідомленні.

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У місцевих пабликах у соцмережах Запоріжжя публікують повідомлення від вихователів та вчителів про складнощі у проведенні евакуацій дітей, багато з яких були злякані, неорганізовані, плакали.

Також один із Телеграм-каналів опублікував нібито те саме електронне повідомлення аноніма в СБУ, де містяться загрози та вимоги перерахувати велику суму грошей.

За фактом того, що трапилося, поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності).

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