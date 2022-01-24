Все школы и детсады "заминировали" в Запорожье
Неизвестный сообщил о заминировании всех школ и детских садов в Запорожье. Эвакуированы тысячи детей.
Об этом сообщили в полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В ведомстве рассказали, что 24 января около 13:00 в электронный адрес колл-центра Службы безопасности Украины поступило анонимное сообщение о заминировании в Запорожье всех школ и детских садов.
"Учащиеся и персонал учебных заведений эвакуированы. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, работники взрывотехнического управления, кинологи и другие профильные службы. Продолжается проверка", - говорится в сообщении.
В местных пабликах в соцсетях Запорожья публикуют сообщения от воспитателей и учителей о сложностях в проведении эвакуаций детей, многие из которых были напуганы, неорганизованы, плакали.
Также один из Телеграмм-каналов опубликовал якобы то же электронное сообщение анонима в СБУ, где содержатся угрозы и требования перечислить большую сумму денег.
По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це все від безсилля ,не так просто вже взять Україну.
Слава Україні!
===============
пздц...Теж саме можна і для кацапів влаштувати...Подзвонити у фсб і сказати що в мацквабаді заміновані усі школи садочки трц вокзали і аеропорти.
Треба ввести - за такий "проступок" або штраф у 100 кратньому розмірі потрачених+втрачених коштів - не вніс - вища кара
Хоч не усіх (а треба усіх) , але таки знаходять - і наказують ... як за *********** ???