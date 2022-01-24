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Все школы и детсады "заминировали" в Запорожье

Все школы и детсады

Неизвестный сообщил о заминировании всех школ и детских садов в Запорожье. Эвакуированы тысячи детей.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ведомстве рассказали, что 24 января около 13:00 в электронный адрес колл-центра Службы безопасности Украины поступило анонимное сообщение о заминировании в Запорожье всех школ и детских садов.

"Учащиеся и персонал учебных заведений эвакуированы. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, работники взрывотехнического управления, кинологи и другие профильные службы. Продолжается проверка", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе "заминировали" все школы и ТРЦ. Идет эвакуация

В местных пабликах в соцсетях Запорожья публикуют сообщения от воспитателей и учителей о сложностях в проведении эвакуаций детей, многие из которых были напуганы, неорганизованы, плакали.

Также один из Телеграмм-каналов опубликовал якобы то же электронное сообщение анонима в СБУ, где содержатся угрозы и требования перечислить большую сумму денег.

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

Также читайте: В Кривом Роге "заминировали" все школы. Учебные заведения прекратили работу

Запорожье (2674) минирование (1446) Нацполиция (16543)


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Топ комментарии
+16
Вот он руцький мир, минировать детей!
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24.01.2022 16:48
+14
Чем больше минирований и кибератак, тем меньше в Украине сторонников "русского мира", т.к уже самые слепые увидели из какой задницы растут ноги.
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24.01.2022 16:56
+12
А взагалі непогана таблетка від "руського мира". Якщо пронесе - думаю ,він вже не повернеться.
Це все від безсилля ,не так просто вже взять Україну.
Слава Україні!
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24.01.2022 16:47
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***** не йметься. хай горить у пеклі наволоч!
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24.01.2022 16:44 Ответить
Силовики сами звонят о заминировании, сами разминируют. У Путина в Кацапии тоже самое. Приучают людей к эвакуации. Детей нельзя водить в сады и школы, вывезут в неизвестном направлении и ищи ветра в поле. Сейчас никому верить нельзя.
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24.01.2022 18:24 Ответить
А взагалі непогана таблетка від "руського мира". Якщо пронесе - думаю ,він вже не повернеться.
Це все від безсилля ,не так просто вже взять Україну.
Слава Україні!
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24.01.2022 16:47 Ответить
Сьогодні якась "учітельоза", після "мінування" аж раділа. Чи тому, що "відпустили" додому, чи хтіла, щоб пику набили.
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24.01.2022 17:51 Ответить
Вот он руцький мир, минировать детей!
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24.01.2022 16:48 Ответить
Невідомий повідомив про замінування всіх шкіл та дитячих садків у Запоріжжі. Евакуйовано тисячі дітей.
===============
пздц...Теж саме можна і для кацапів влаштувати...Подзвонити у фсб і сказати що в мацквабаді заміновані усі школи садочки трц вокзали і аеропорти.
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24.01.2022 17:32 Ответить
Чем больше минирований и кибератак, тем меньше в Украине сторонников "русского мира", т.к уже самые слепые увидели из какой задницы растут ноги.
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24.01.2022 16:56 Ответить
Это вполне соответствует духу кацапских чекистов - мелко гадить изподтишка.
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24.01.2022 16:58 Ответить
..когда уже эта тварь сдохнет, мне кажется даже большинство русских будут плясать в день его смерти...
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24.01.2022 16:59 Ответить
В мене запитання до USA:маючи в своєму підпорядкуванні ,та народжену завдяки талантам кращих фахівців Америки та Європи Силіконову Долину,чому до сих пір не поставили кацапських програмістів раком?
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24.01.2022 16:59 Ответить
Заняты эвакуацией посольства.
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24.01.2022 17:09 Ответить
Только силой можно забрать свою свободу назад. Иначе никак. Не хочет русский мира, значит ему придется сдохнуть. А Украине кацапов не простят уже никогда. Только когда последнюю грудку земли кинем, тогда и забудем и простим.
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24.01.2022 17:02 Ответить
Дістали вже ці жартівники. Беремо приклад з США: "мінерів" реальних, або приколістів садити по максимуму, або на довічне з компенсацією витрат і без права аппеляції.
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24.01.2022 17:06 Ответить
Они, как я понял из предыдущих новостей, сообщают об этом из раши и беларуси
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24.01.2022 17:16 Ответить
Цікаво чого нашим талантам хакерам не замінувати щось в моцкве ???Та так щоби клжного дня по 24 рази.Ото б очко грало)))
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24.01.2022 17:17 Ответить
............а шо ж суперкібервійсько Зєлі Неймовірної? - смокчуть пісю, відходячі від попередніх усПІХВ..?..(
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24.01.2022 17:17 Ответить
Пора перестать на жто реагирповать. Завтра кто-то позвонит и скажет, что заминированы все здания в Украине. Что все 40 млн эвакуировать будем? Захотят взорвать, то взорвут без предупреждения
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24.01.2022 17:41 Ответить
Мами і бабусі Запоріжжя готові передати 15 мільйонів. Нехай, с....ка, вилізе лишень з "нори".....!!!! І факт передачі треба зняти на відео для усіх соцмереж
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24.01.2022 17:46 Ответить
Боты *****, срочно! Нельзя терять ни минуты, полностью заминирована Москва, остались считанные минуты, чтобы бункерное ***** вывезти за Урал.
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24.01.2022 17:56 Ответить
Схоже, прокремлівська влада тренується кошмарити людей при майбутній окупації
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24.01.2022 18:12 Ответить
Почему только в Заорожье? Что за хилые террористы? Нужно звонить и говорить, что заминировали все школы, магазины, заводы в каждом городе.
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24.01.2022 18:37 Ответить
Лучше б Облворгаз заминировали...
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24.01.2022 18:50 Ответить
Задовбали уже !!!
Треба ввести - за такий "проступок" або штраф у 100 кратньому розмірі потрачених+втрачених коштів - не вніс - вища кара
Хоч не усіх (а треба усіх) , але таки знаходять - і наказують ... як за *********** ???
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24.01.2022 23:11 Ответить
 
 