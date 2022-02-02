Вибух у багатоповерхівці Кропивницького: поліція відкрила провадження

У місті Кропивницький сталася пожежа в багатоповерхівці, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє дітей постраждали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу поліції Кіровоградської області.

За даними правоохоронців, внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Ще двоє дітей віком 8 та 12 років дістали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

З метою розслідування обставин інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

У пресслужбі повідомили, що на місці події чергують поліцейські, щоб підтримувати правопорядок і зберегти майно громадян.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому вулиці Попова сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку.