Вибух у багатоповерхівці Кропивницького: поліція відкрила провадження
У місті Кропивницький сталася пожежа в багатоповерхівці, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє дітей постраждали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу поліції Кіровоградської області.
За даними правоохоронців, внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Ще двоє дітей віком 8 та 12 років дістали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
З метою розслідування обставин інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".
У пресслужбі повідомили, що на місці події чергують поліцейські, щоб підтримувати правопорядок і зберегти майно громадян.
Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому вулиці Попова сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дорогие Друзья сегодня на
Попова в городе Кропивницкий был взрыв. Две Маленькие Девочки в больнице, одна из них в реанимации. Отец погиб. Сейчас Ваша гривна может спасти Детей.
Не пройдите мимо Беды!
5457082227020760 https://www.facebook.com/profile.php?id=100024006203522&__cft__[0]=AZXff6b5BlLiphaMudavmlq2YCJ0W3QjRdWxEez74JpKRNQOyFZCppCQWcegrn5Y445Ts9ck9PI_I8oLtjHTjUfaB6zJ20fRXH8FS3H5-BIkLQER_S29V5F7smUeEn0iodc&__tn__=-]K-R Лариса Краснова (Бабушка Девочек)