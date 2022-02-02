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Вибух у багатоповерхівці Кропивницького: поліція відкрила провадження

Вибух у багатоповерхівці Кропивницького: поліція відкрила провадження

У місті Кропивницький сталася пожежа в багатоповерхівці, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє дітей постраждали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу поліції Кіровоградської області.

За даними правоохоронців, внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Ще двоє дітей віком 8 та 12 років дістали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

З метою розслідування обставин інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

У пресслужбі повідомили, що на місці події чергують поліцейські, щоб підтримувати правопорядок і зберегти майно громадян.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому вулиці Попова сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

вибух (4526) Кропивницький (350) пожежа (4360)


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Квартира на другому поверсі, а поверхом вище, на третьому, газовщики напередодні проводили роботи. Зараз по Кропивницькому проводять установлення приладів обліку газу по всим тим квартирам, які не обладнані ними. Господар загинув, дві його доньки, говорять знаходяться з опіками в реанімації обллікарні.
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02.02.2022 20:14 Відповісти
Вы из Кропивницкого? Как Вы это знаете? И чего ждать еще?
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03.02.2022 00:28 Відповісти
Я скопировала пост с ФБ нашего города! Люди! Кому есть чем поделиться, будьте так добры! У девочек и их мамы ничего не осталось! Ни че го! Ни одежды, ни денег...

Дорогие Друзья сегодня на
Попова в городе Кропивницкий был взрыв. Две Маленькие Девочки в больнице, одна из них в реанимации. Отец погиб. Сейчас Ваша гривна может спасти Детей.
Не пройдите мимо Беды!

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03.02.2022 00:27 Відповісти
 
 