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Взрыв во многоэтажке Кропивницкого: полиция открыла производство

Взрыв во многоэтажке Кропивницкого: полиция открыла производство

В городе Кропивницкий произошел пожар во многоэтажке, в результате которого погиб один человек, еще двое детей пострадали. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу полиции Кировоградской области.

По данным правоохранителей, в результате пожара погиб 37-летний мужчина. Еще двое детей 8 и 12 лет получили телесные повреждения, их госпитализировали.

В целях расследования обстоятельств инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

В пресс-службе сообщили, что на месте происшествия дежурят полицейские, чтобы поддерживать правопорядок и сохранить имущество граждан.

Напомним, сегодня в Кропивницком на улице Попова произошел пожар во многоэтажном жилом доме.

Автор: 

взрыв (6814) Кропивницький (547) пожар (5977)


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Квартира на другому поверсі, а поверхом вище, на третьому, газовщики напередодні проводили роботи. Зараз по Кропивницькому проводять установлення приладів обліку газу по всим тим квартирам, які не обладнані ними. Господар загинув, дві його доньки, говорять знаходяться з опіками в реанімації обллікарні.
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02.02.2022 20:14 Ответить
Вы из Кропивницкого? Как Вы это знаете? И чего ждать еще?
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03.02.2022 00:28 Ответить
Я скопировала пост с ФБ нашего города! Люди! Кому есть чем поделиться, будьте так добры! У девочек и их мамы ничего не осталось! Ни че го! Ни одежды, ни денег...

Дорогие Друзья сегодня на
Попова в городе Кропивницкий был взрыв. Две Маленькие Девочки в больнице, одна из них в реанимации. Отец погиб. Сейчас Ваша гривна может спасти Детей.
Не пройдите мимо Беды!

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03.02.2022 00:27 Ответить
 
 