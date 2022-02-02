Взрыв во многоэтажке Кропивницкого: полиция открыла производство
В городе Кропивницкий произошел пожар во многоэтажке, в результате которого погиб один человек, еще двое детей пострадали. Правоохранители открыли уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу полиции Кировоградской области.
По данным правоохранителей, в результате пожара погиб 37-летний мужчина. Еще двое детей 8 и 12 лет получили телесные повреждения, их госпитализировали.
В целях расследования обстоятельств инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
В пресс-службе сообщили, что на месте происшествия дежурят полицейские, чтобы поддерживать правопорядок и сохранить имущество граждан.
Напомним, сегодня в Кропивницком на улице Попова произошел пожар во многоэтажном жилом доме.
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Дорогие Друзья сегодня на
Попова в городе Кропивницкий был взрыв. Две Маленькие Девочки в больнице, одна из них в реанимации. Отец погиб. Сейчас Ваша гривна может спасти Детей.
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