Без роботи у Польщі можуть залишитися 0,5 млн українців, - експерт
Цього року через проблеми з візами на роботу до Польщі можуть не потрапити близько півмільйона українців.
Таку оцінку дав співзасновник Ліги захисту прав трудових мігрантів Віталій Матарикін у блозі "Польша на удаленке", інформує Цензор.НЕТ.
"Тобто, за найоптимістичнішими оцінками, близько півмільйона українців не зможуть отримати робочу візу до Польщі цього року і будуть змушені шукати вакансії в інших країнах чи на батьківщині", - пише автор, коментуючи рішення посольства Польщі про тимчасовий прийом документів на візи. самих консульствах, а не у візових центрах.
На сьогодні, за даними експерта, прийом документів на візи від нових заявників припинено у 10 містах: Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Житомирі, Луцьку, Тернополі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Ужгороді. У Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Полтаві, Одесі, Харкові та Херсоні пункти прийому документів ще працюють, але, швидше за все, з кінця лютого теж почнуть згортати діяльність, не виключає Матарикін.
За його словами, це пов'язано із завершенням виконання відповідних контрактів між гереральними консульствами Польщі та візовим оператором VFS Global, а також неготовністю переможця візового тендеру – польсько-французького консорціуму Personnel Service – TLScontact. За оцінкою фахівців, для створення мережі з 18 представництв в Україні потрібно півроку.
Через несинхронну "передачу справ" можуть втратити роботу 500 нинішніх співробітників візових центрів, а також скоротяться замовлення для десятки підрядних організацій.
Документи на візи прийматимуть у посольстві у Києві та у генеральних консульствах у Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі, Харкові. Тобто, кількість пунктів подачі документів скоротиться втричі порівняно з можливостями візового оператора.
Крім того, записатися в електронну чергу в консульство можна лише з картою поляка, яку в Україні мають понад 130 тисяч громадян за вдесятеро більшого попиту на працевлаштування в Польщі.
Фактично польська економіка втратить половину робочої сили з України 2022 року. Крім того, це завдасть удару по рейтингу
президента Володимира Зеленського, оскільки "заробітчани" не зможуть працювати у Польщі, де зарплати майже в 2,5 рази більші.
Матарикін впевнений, що для Польщі це Піррова перемога. "Трудові мігранти переорієнтуються на інші країни. Польська економіка буде у програші. Але й початкова мета кампанії - централізувати потоки мігрантів через монопольну структуру на потрібні підприємства не досягнуто", - вважає він.
Як повідомлялося, посольство Польщі 11 червня 2021 року оголосило французько-польський консорціум TLScontact (група Teleperformance) – Personnel Service переможцем тендеру з обслуговування польських консульств. Вартість контракту на три роки складе близько 34 млн. євро. Три компанії з найменшими цінами відсіяли за формальними ознаками. Тендер кілька разів заперечували у Національній апеляційній палаті Польщі та змінювали переможця, але у січні 2022 року остаточно прийняли пропозицію TLScontact – Personnel Service.
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и все мои 40 лет в Украине беда:
дефицит и нищета в совке,
нищета 90-х,
беспредел и заказные убийства кучмы,
потом вор янукович,
потом кризис 2008-2009,
снова беда с вором януковичем,
оккупация Донбасса и аннексия Крыма,
долгая война с российскими оккупантами,
президент-комик и его трухины-татаровы-юрченко и прочие....
МОЖНО Я ХОТЬ НЕМНОГО СПОКОЙНО ПОЖИВУ???
Страдай и люто ненавидь всех, кто пытается жить по-другому. И не забудь обозвать этих бездуховных "крысами". Ведь они не знают какие они мрази, нужно им обязательно об этом рассказать.
потому что тебе дополнительные 1,5к в Днепре не компенсируют быдло-население, срань вокруг и херовую экологию.
як хоче робити
А речь о тех, кто не сможет получить работу.
Разницу писаки улавливают ?
Це найпоширеніша схема серед тих хто хоче працювати , а не шастати туди-сюди .
Польща не є хворою на голову , щоб відмовлятися від українських роботяг , які 28% доходу сплачують у польський бюджет , + ПДВ при покупці продуктів харчування , сигарет , одягу/взуття та ін. + винаймання житла + оплата комунпослуг . Це гігантичні суми насправді .
И что делать Зеле? Пробивать погранцами коридор, для прохода гастарбайтеров? Или открыть фирму, по трудоустройству заробитчан за границей?