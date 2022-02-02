УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10631 відвідувач онлайн
Новини
19 939 55

Без роботи у Польщі можуть залишитися 0,5 млн українців, - експерт

Без роботи у Польщі можуть залишитися 0,5 млн українців, - експерт

Цього року через проблеми з візами на роботу до Польщі можуть не потрапити близько півмільйона українців.

Таку оцінку дав співзасновник Ліги захисту прав трудових мігрантів Віталій Матарикін у блозі "Польша на удаленке", інформує Цензор.НЕТ.

"Тобто, за найоптимістичнішими оцінками, близько півмільйона українців не зможуть отримати робочу візу до Польщі цього року і будуть змушені шукати вакансії в інших країнах чи на батьківщині", - пише автор, коментуючи рішення посольства Польщі про тимчасовий прийом документів на візи. самих консульствах, а не у візових центрах.

На сьогодні, за даними експерта, прийом документів на візи від нових заявників припинено у 10 містах: Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Житомирі, Луцьку, Тернополі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Ужгороді. У Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Полтаві, Одесі, Харкові та Херсоні пункти прийому документів ще працюють, але, швидше за все, з кінця лютого теж почнуть згортати діяльність, не виключає Матарикін.

За його словами, це пов'язано із завершенням виконання відповідних контрактів між гереральними консульствами Польщі та візовим оператором VFS Global, а також неготовністю переможця візового тендеру – польсько-французького консорціуму Personnel Service – TLScontact. За оцінкою фахівців, для створення мережі з 18 представництв в Україні потрібно півроку.

Через несинхронну "передачу справ" можуть втратити роботу 500 нинішніх співробітників візових центрів, а також скоротяться замовлення для десятки підрядних організацій.

Документи на візи прийматимуть у посольстві у Києві та у генеральних консульствах у Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі, Харкові. Тобто, кількість пунктів подачі документів скоротиться втричі порівняно з можливостями візового оператора.

Крім того, записатися в електронну чергу в консульство можна лише з картою поляка, яку в Україні мають понад 130 тисяч громадян за вдесятеро більшого попиту на працевлаштування в Польщі.

Фактично польська економіка втратить половину робочої сили з України 2022 року. Крім того, це завдасть удару по рейтингу
президента Володимира Зеленського, оскільки "заробітчани" не зможуть працювати у Польщі, де зарплати майже в 2,5 рази більші.

Матарикін впевнений, що для Польщі це Піррова перемога. "Трудові мігранти переорієнтуються на інші країни. Польська економіка буде у програші. Але й початкова мета кампанії - централізувати потоки мігрантів через монопольну структуру на потрібні підприємства не досягнуто", - вважає він.

Як повідомлялося, посольство Польщі 11 червня 2021 року оголосило французько-польський консорціум TLScontact (група Teleperformance) – Personnel Service переможцем тендеру з обслуговування польських консульств. Вартість контракту на три роки складе близько 34 млн. євро. Три компанії з найменшими цінами відсіяли за формальними ознаками. Тендер кілька разів заперечували у Національній апеляційній палаті Польщі та змінювали переможця, але у січні 2022 року остаточно прийняли пропозицію TLScontact – Personnel Service.

Автор: 

Польща (8636) робота (1249) заробітчани (673)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Це той самий «експерд», котрий лякає роботою за кордоном? Підхід української влади до проблеми відтоку кадрів за кордон мЯгко кажучи дивує.
показати весь коментар
02.02.2022 21:12 Відповісти
+11
можна на три місяці і протягом тих 3 місяців податись на карту часового побуту.
показати весь коментар
02.02.2022 21:11 Відповісти
+10
дурню, вони не щури, а роботяги - ні, будуть жидоквартальців обслуговувати за копійки
показати весь коментар
02.02.2022 21:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які візи...люди їдуть так.
показати весь коментар
02.02.2022 21:04 Відповісти
але працевлаштовуватись не можна
показати весь коментар
02.02.2022 21:07 Відповісти
можна на три місяці і протягом тих 3 місяців податись на карту часового побуту.
показати весь коментар
02.02.2022 21:11 Відповісти
Пока карантин - работать можно дальше будет, (при условии получения печати в паспорт подтверждающей подачу заявки на к.п.)но если карантин закончится раньше получения децизии по карте можно столкнуться с проблемой. Так как не заработает один из законов (так скажем) из кодекса о промоции затруднения и институциях рынку праци. Который разрешает работу автоматически при подаче на карту после 3 месяцев работы на умове о праце по освядчению (приглашению) ну в общем там есть свои нюансы.
показати весь коментар
02.02.2022 22:53 Відповісти
Можна. Чому ні..
показати весь коментар
02.02.2022 21:21 Відповісти
Есть большая разница приехать по безвизу и по визе, так же само как, и существенна разница в основании визы, это обычное приглашение или это полноценное разрешение на работу.
показати весь коментар
02.02.2022 22:47 Відповісти
Нет никакой разницы: приезжаешь по безвизу и на месте оформляешься на работу с получением "полноценного" разрешения.
показати весь коментар
03.02.2022 00:19 Відповісти
Есть масса нюансов. Один из основных art.88za kodeksu o prom zatr. i inst. rynku pracy, a также art.108 ust. o cudż. Так же poz. 568, илм ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej. Ну и еще несколько существенных которые вспомнить с ходу не смог.
показати весь коментар
03.02.2022 07:11 Відповісти
Рабочие визы
показати весь коментар
03.02.2022 08:54 Відповісти
іі.. кого цікавлять щури як і тікають з країни під час біди?
показати весь коментар
02.02.2022 21:07 Відповісти
дурню, вони не щури, а роботяги - ні, будуть жидоквартальців обслуговувати за копійки
показати весь коментар
02.02.2022 21:23 Відповісти
Чувак, мне почти 40, я родился и вырос в Украине,
и все мои 40 лет в Украине беда:
дефицит и нищета в совке,
нищета 90-х,
беспредел и заказные убийства кучмы,
потом вор янукович,
потом кризис 2008-2009,
снова беда с вором януковичем,
оккупация Донбасса и аннексия Крыма,
долгая война с российскими оккупантами,
президент-комик и его трухины-татаровы-юрченко и прочие....
МОЖНО Я ХОТЬ НЕМНОГО СПОКОЙНО ПОЖИВУ???
показати весь коментар
03.02.2022 01:19 Відповісти
Страдай! Вон, Rez Taxi научит как. Насрать, что семью надо кормить. Насрать, что хочешь детям дать что-то лучше, чем было у тебя. Насрать, в конце-концов, что сам хочешь пожить как человек. У тебя же 100 жизней, а ты не можешь одну из них потратить на "пострадать за идею"? А уж если денег пытаешься заработать, потому, что твоя собственная страна не озаботилась созданием достаточного количества рабочих мест не за еду - ты вообще урод моральный. Да еще и не патриот. Не можешь поголодать?
Страдай и люто ненавидь всех, кто пытается жить по-другому. И не забудь обозвать этих бездуховных "крысами". Ведь они не знают какие они мрази, нужно им обязательно об этом рассказать.
показати весь коментар
03.02.2022 06:54 Відповісти
,,Щури" перевели в Україну 15 млрд.дол. за минулий рік. Хто більше інвестує в Україну?
показати весь коментар
03.02.2022 07:28 Відповісти
Ты идиот? Эти люди десятки миллиардов долларов, ежегодно, добывают в стану своим трудом!!!! Если бы не они..... Так шо закрой свой рот!
показати весь коментар
03.02.2022 09:00 Відповісти
Будут работать по туристической, спрос на рабочую силу с Украины достаточно высокий
показати весь коментар
02.02.2022 21:07 Відповісти
Це той самий «експерд», котрий лякає роботою за кордоном? Підхід української влади до проблеми відтоку кадрів за кордон мЯгко кажучи дивує.
показати весь коментар
02.02.2022 21:12 Відповісти
Ага, вместо увеличения зарплаты и снижения уровня коррупции и преступности в стране - запугивания и ложь о том, как за границей всё плохо.
показати весь коментар
03.02.2022 01:07 Відповісти
какие нафик 2.5 раза выше, что вы врете то)
показати весь коментар
02.02.2022 21:20 Відповісти
А ви думаєте що люди їдуть за кордон тільки тому що там більше платять? Це важливо, але не виключно через це
показати весь коментар
02.02.2022 21:24 Відповісти
Ану, просвіти нас. Рубан правду- матку. Я у Варшаві муляром заробляю до 3000 доларів. Вдома 20-25 тис грн
показати весь коментар
02.02.2022 21:29 Відповісти
😄. Ну якщо для тебе вистачає тільки грошей, то щаслива людина. Багато людей крім заробітку цінують і інші речі)
показати весь коментар
02.02.2022 22:04 Відповісти
Я тут знімаю квартиру. Живу разом з дружиною. Норм живу, до речі. В Берлін недавно на екскурсію їздив, Прагу, по Польщі подорожував. Весною може в Париж прокатаємось на пару днів.
показати весь коментар
02.02.2022 22:58 Відповісти
ну так пішов у сраку
показати весь коментар
02.02.2022 23:19 Відповісти
завидуй молча
показати весь коментар
03.02.2022 00:20 Відповісти
йди вже на зміну давай
показати весь коментар
05.02.2022 12:53 Відповісти
а я в Днепре больше зарабатывают. кто на что учился
показати весь коментар
02.02.2022 22:21 Відповісти
попробуй еще раз сформулировать свою мысль
показати весь коментар
03.02.2022 00:22 Відповісти
если выбирать 3к в Днепре и 1,5к в Варшаве - то любой нормальный человек выберет Варшаву.

потому что тебе дополнительные 1,5к в Днепре не компенсируют быдло-население, срань вокруг и херовую экологию.
показати весь коментар
03.02.2022 00:23 Відповісти
та да
показати весь коментар
03.02.2022 07:41 Відповісти
В Варшаве маляр зарабатывает 5000-6000 злотых, это аж никак не 3000 долларов
показати весь коментар
02.02.2022 22:33 Відповісти
Так то маляр, а то муляр. Чтож вы так палитесь - не знаете украинского слова муляр?
показати весь коментар
02.02.2022 22:49 Відповісти
У Варшаві маляр може заробити і 10 тис, і 15. Дивлячись,хто що вміє і
як хоче робити
показати весь коментар
02.02.2022 22:55 Відповісти
Не выдумывай, потолок для маляра в Польше -7000 злотых, это если он с утра до ночи без выходных будет "мялярить", знаю что говорю.
показати весь коментар
03.02.2022 04:37 Відповісти
Ну а для каменщика да, там до $2000, но это опять же, если вкалывать почти круглосуточно без выходных, но все равно $3000 - это уже в Германии, никак не в Польше для этой профессии.
показати весь коментар
03.02.2022 04:45 Відповісти
да они там по миллиону зарабатывают и ничего не делают) по их словам. а на самом деле за нищенскую зп по украинским меркам батрачат по 12-16 часов в сутки
показати весь коментар
03.02.2022 07:42 Відповісти
Квадратний метр кладки коштує 28 злот. Ми в день по 15-20 метрів вимуровуєм. В середньому в тиждень виходить 2500-3000 злот. В місяць 11-12 тис. Працюємо 10-11 год. Субота до обіда. От і рахуй. В самий поганий місяць я маю 8 тис. Це мінімум.
показати весь коментар
03.02.2022 23:38 Відповісти
а "дурні" поляки, їдуть за такими заробітками до США? Бо Цензор не читають та тебе, що й зараз пише і цеглу кладе, одночасно, не знають?
показати весь коментар
02.02.2022 23:08 Відповісти
Тут нема цегли. Все блоки. А їдуть поляки де легше можна заробити. І щоб заробляти по 10-12 тис злот, треба кваліфікація і досвід. Я бачив поляків, які в місяць по 3 дахи робили під ключ. Бригада мала свій мінікран, весь інструмент. Українці один дах, вони поруч три. Заробляли більше мене. Так що все залежить від бажання і прямих рук

показати весь коментар
03.02.2022 23:42 Відповісти
Сколько прммерно бубет стоить мне крышу перекрыть древнюю (немецкую еще) с заменой некоторых балок. Крыша многогранная (типа двухскатная и отход в сторону односкатный. С несколькими окнами. Не знаю как посчитать метраж даже.
показати весь коментар
04.02.2022 10:39 Відповісти
не пиши, а працюй бо пустак з руки вивалиться. А "дурні" поляки- таки не досвідчено-кваліфіковані, тільки тсссс!
показати весь коментар
04.02.2022 14:34 Відповісти
Маляром где ты работаешь?))
показати весь коментар
03.02.2022 07:12 Відповісти
А хто полуницю збирати буде? знову на полях залишиться?
показати весь коментар
02.02.2022 21:38 Відповісти
Ну, писати "0,5 мільйона" - це вже нове слово в філології! Редактори "Цензора" навіть в школі не навчалися, не кажучи вже про вищі учбові заклади? Непрофесіоналізм - наше фсьо! Зараз мене забанять. Це на "Цензорі" вміють.
показати весь коментар
02.02.2022 21:40 Відповісти
То ануки бабушки инези.
показати весь коментар
03.02.2022 00:37 Відповісти
Та ні фіга нема проблем. По туристичній і на карту побуту.
показати весь коментар
02.02.2022 22:41 Відповісти
Остаться без работы - это иметь работу и быть уволенным (заголовок).
А речь о тех, кто не сможет получить работу.
Разницу писаки улавливают ?
показати весь коментар
02.02.2022 22:52 Відповісти
Улавливают. Просто когда надо "срочные новости" высосать из пальца - приходится изворачиваться. И написать кликбейтный заголовок - самое простое.
показати весь коментар
03.02.2022 06:57 Відповісти
вообще пох. на этих экспертов, кто хочет работать - будет работать)))
показати весь коментар
02.02.2022 23:24 Відповісти
Хай їдуть в Чехію. Туд дуже велика нестача робочої сили. Хоча тут половина українців с польськими робочими візами.
показати весь коментар
03.02.2022 07:30 Відповісти
"Навіщо тобі Батьківщина, якщо ти плануєшь втечу" /с/
показати весь коментар
03.02.2022 07:38 Відповісти
Їдеш по безвізу , подаєшся на карту тимчасового перебування і поки виробляється картка ( а вироблятися вона може і рік і два у три - працюєш ЦІЛКОМ ЗАКОННО і не паришся .
Це найпоширеніша схема серед тих хто хоче працювати , а не шастати туди-сюди .
Польща не є хворою на голову , щоб відмовлятися від українських роботяг , які 28% доходу сплачують у польський бюджет , + ПДВ при покупці продуктів харчування , сигарет , одягу/взуття та ін. + винаймання житла + оплата комунпослуг . Це гігантичні суми насправді .
показати весь коментар
03.02.2022 08:06 Відповісти
Кроме того, это нанесет удар по рейтингу президента Владимира Зеленского, поскольку "гастарбайтеры" не смогут работать в Польше, где зарплаты почти в 2,5 раза больше. Источник:

И что делать Зеле? Пробивать погранцами коридор, для прохода гастарбайтеров? Или открыть фирму, по трудоустройству заробитчан за границей?
показати весь коментар
03.02.2022 09:16 Відповісти
 
 