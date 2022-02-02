Без роботи у Польщі можуть залишитися 0,5 млн українців, - експерт

Цього року через проблеми з візами на роботу до Польщі можуть не потрапити близько півмільйона українців.

Таку оцінку дав співзасновник Ліги захисту прав трудових мігрантів Віталій Матарикін у блозі "Польша на удаленке", інформує Цензор.НЕТ.

"Тобто, за найоптимістичнішими оцінками, близько півмільйона українців не зможуть отримати робочу візу до Польщі цього року і будуть змушені шукати вакансії в інших країнах чи на батьківщині", - пише автор, коментуючи рішення посольства Польщі про тимчасовий прийом документів на візи. самих консульствах, а не у візових центрах.

На сьогодні, за даними експерта, прийом документів на візи від нових заявників припинено у 10 містах: Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Житомирі, Луцьку, Тернополі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Ужгороді. У Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Полтаві, Одесі, Харкові та Херсоні пункти прийому документів ще працюють, але, швидше за все, з кінця лютого теж почнуть згортати діяльність, не виключає Матарикін.

За його словами, це пов'язано із завершенням виконання відповідних контрактів між гереральними консульствами Польщі та візовим оператором VFS Global, а також неготовністю переможця візового тендеру – польсько-французького консорціуму Personnel Service – TLScontact. За оцінкою фахівців, для створення мережі з 18 представництв в Україні потрібно півроку.

Через несинхронну "передачу справ" можуть втратити роботу 500 нинішніх співробітників візових центрів, а також скоротяться замовлення для десятки підрядних організацій.

Документи на візи прийматимуть у посольстві у Києві та у генеральних консульствах у Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі, Харкові. Тобто, кількість пунктів подачі документів скоротиться втричі порівняно з можливостями візового оператора.

Крім того, записатися в електронну чергу в консульство можна лише з картою поляка, яку в Україні мають понад 130 тисяч громадян за вдесятеро більшого попиту на працевлаштування в Польщі.

Фактично польська економіка втратить половину робочої сили з України 2022 року. Крім того, це завдасть удару по рейтингу

президента Володимира Зеленського, оскільки "заробітчани" не зможуть працювати у Польщі, де зарплати майже в 2,5 рази більші.

Матарикін впевнений, що для Польщі це Піррова перемога. "Трудові мігранти переорієнтуються на інші країни. Польська економіка буде у програші. Але й початкова мета кампанії - централізувати потоки мігрантів через монопольну структуру на потрібні підприємства не досягнуто", - вважає він.

Як повідомлялося, посольство Польщі 11 червня 2021 року оголосило французько-польський консорціум TLScontact (група Teleperformance) – Personnel Service переможцем тендеру з обслуговування польських консульств. Вартість контракту на три роки складе близько 34 млн. євро. Три компанії з найменшими цінами відсіяли за формальними ознаками. Тендер кілька разів заперечували у Національній апеляційній палаті Польщі та змінювали переможця, але у січні 2022 року остаточно прийняли пропозицію TLScontact – Personnel Service.