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Без работы в Польше могут остаться 0,5 млн украинцев, - эксперт

Без работы в Польше могут остаться 0,5 млн украинцев, - эксперт

В этом году из-за проблем с визами на работу в Польшу могут не попасть около полумиллиона украинцев.

Такую оценку дал соучредитель Лиги по защите прав трудовых мигрантов Виталий Матарыкин в блоге "Польша на удаленке", информирует Цензор.НЕТ.

"То есть, по самым оптимистичным оценкам, около полумиллиона украинцев не смогут получить рабочую визу в Польшу в этом году и будут вынуждены искать вакансии в других странах или на родине", - пишет автор, комментируя решение посольства Польши о временном приеме документов на визы в самих консульствах, а не в визовых центрах.

На сегодняшний день, по данным эксперта, прием документов на визы от новых заявителей прекращен в 10 городах: Виннице, Черновцах, Хмельницком, Житомире, Луцке, Тернополе, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде. В Днепре, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Полтаве, Одессе, Харькове и Херсоне пункты приема документов еще работают, но, скорее всего, с конца февраля тоже начнут сворачивать деятельность, не исключает Матарыкин.

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По его словам, это связано с завершением выполнения соответствующих контрактов между гереральными консульствами Польши и визовым оператором VFS Global, а также неготовностью победителя визового тендера – польско-французского консорциума Personnel Service – TLScontact. По оценке специалистов, для создания сети из 18 представительств в Украине нужно полгода.

Из-за несинхронной "передачи дел" могут потерять работу 500 нынешних сотрудников визовых центров, а также сократятся заказы для десятка подрядных организаций.

Документы на визы будут приниматься в посольстве в Киеве и генеральных консульствах в Виннице, Львове, Луцке, Одессе, Харькове. То есть количество пунктов подачи документов сократится в три раза по сравнению с возможностями визового оператора.

Кроме того, записаться в электронную очередь в консульство можно только с картой поляка, которая в Украине есть у более 130 тысяч граждан при в десять раз большему спросу на трудоустройство в Польше.

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Фактически польская экономика потеряет половину рабочей силы из Украины в 2022 году. Кроме того, это нанесет удар по рейтингу президента Владимира Зеленского, поскольку "гастарбайтеры" не смогут работать в Польше, где зарплаты почти в 2,5 раза больше.

Матарыкин уверен, что для Польши это Пирровая победа. "Трудовые мигранты переориентируются на другие страны. Польская экономика будет в проигрыше. Но и первоначальная цель кампании – централизовать потоки мигрантов через монопольную структуру на нужные предприятия не достигнута", – считает он.

Как сообщалось, посольство Польши 11 июня 2021 объявило французско-польский консорциум TLScontact (группа Teleperformance) – Personnel Service победителем тендера по обслуживанию польских консульств. Стоимость контракта на три года составит около 34 млн евро. Три компании с наименьшими ценами отсеяли по формальным признакам. Тендеру несколько раз возражали в Национальной апелляционной палате Польши и меняли победителя, но в январе 2022 окончательно приняли предложение TLScontact – Personnel Service.

Автор: 

Польша (8516) работа (602) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+12
Це той самий «експерд», котрий лякає роботою за кордоном? Підхід української влади до проблеми відтоку кадрів за кордон мЯгко кажучи дивує.
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02.02.2022 21:12 Ответить
+11
можна на три місяці і протягом тих 3 місяців податись на карту часового побуту.
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02.02.2022 21:11 Ответить
+10
дурню, вони не щури, а роботяги - ні, будуть жидоквартальців обслуговувати за копійки
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02.02.2022 21:23 Ответить
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Які візи...люди їдуть так.
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02.02.2022 21:04 Ответить
але працевлаштовуватись не можна
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02.02.2022 21:07 Ответить
можна на три місяці і протягом тих 3 місяців податись на карту часового побуту.
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02.02.2022 21:11 Ответить
Пока карантин - работать можно дальше будет, (при условии получения печати в паспорт подтверждающей подачу заявки на к.п.)но если карантин закончится раньше получения децизии по карте можно столкнуться с проблемой. Так как не заработает один из законов (так скажем) из кодекса о промоции затруднения и институциях рынку праци. Который разрешает работу автоматически при подаче на карту после 3 месяцев работы на умове о праце по освядчению (приглашению) ну в общем там есть свои нюансы.
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02.02.2022 22:53 Ответить
Можна. Чому ні..
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02.02.2022 21:21 Ответить
Есть большая разница приехать по безвизу и по визе, так же само как, и существенна разница в основании визы, это обычное приглашение или это полноценное разрешение на работу.
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02.02.2022 22:47 Ответить
Нет никакой разницы: приезжаешь по безвизу и на месте оформляешься на работу с получением "полноценного" разрешения.
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03.02.2022 00:19 Ответить
Есть масса нюансов. Один из основных art.88za kodeksu o prom zatr. i inst. rynku pracy, a также art.108 ust. o cudż. Так же poz. 568, илм ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej. Ну и еще несколько существенных которые вспомнить с ходу не смог.
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03.02.2022 07:11 Ответить
Рабочие визы
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03.02.2022 08:54 Ответить
іі.. кого цікавлять щури як і тікають з країни під час біди?
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02.02.2022 21:07 Ответить
дурню, вони не щури, а роботяги - ні, будуть жидоквартальців обслуговувати за копійки
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02.02.2022 21:23 Ответить
Чувак, мне почти 40, я родился и вырос в Украине,
и все мои 40 лет в Украине беда:
дефицит и нищета в совке,
нищета 90-х,
беспредел и заказные убийства кучмы,
потом вор янукович,
потом кризис 2008-2009,
снова беда с вором януковичем,
оккупация Донбасса и аннексия Крыма,
долгая война с российскими оккупантами,
президент-комик и его трухины-татаровы-юрченко и прочие....
МОЖНО Я ХОТЬ НЕМНОГО СПОКОЙНО ПОЖИВУ???
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03.02.2022 01:19 Ответить
Страдай! Вон, Rez Taxi научит как. Насрать, что семью надо кормить. Насрать, что хочешь детям дать что-то лучше, чем было у тебя. Насрать, в конце-концов, что сам хочешь пожить как человек. У тебя же 100 жизней, а ты не можешь одну из них потратить на "пострадать за идею"? А уж если денег пытаешься заработать, потому, что твоя собственная страна не озаботилась созданием достаточного количества рабочих мест не за еду - ты вообще урод моральный. Да еще и не патриот. Не можешь поголодать?
Страдай и люто ненавидь всех, кто пытается жить по-другому. И не забудь обозвать этих бездуховных "крысами". Ведь они не знают какие они мрази, нужно им обязательно об этом рассказать.
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03.02.2022 06:54 Ответить
,,Щури" перевели в Україну 15 млрд.дол. за минулий рік. Хто більше інвестує в Україну?
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03.02.2022 07:28 Ответить
Ты идиот? Эти люди десятки миллиардов долларов, ежегодно, добывают в стану своим трудом!!!! Если бы не они..... Так шо закрой свой рот!
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03.02.2022 09:00 Ответить
Будут работать по туристической, спрос на рабочую силу с Украины достаточно высокий
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02.02.2022 21:07 Ответить
Це той самий «експерд», котрий лякає роботою за кордоном? Підхід української влади до проблеми відтоку кадрів за кордон мЯгко кажучи дивує.
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02.02.2022 21:12 Ответить
Ага, вместо увеличения зарплаты и снижения уровня коррупции и преступности в стране - запугивания и ложь о том, как за границей всё плохо.
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03.02.2022 01:07 Ответить
какие нафик 2.5 раза выше, что вы врете то)
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02.02.2022 21:20 Ответить
А ви думаєте що люди їдуть за кордон тільки тому що там більше платять? Це важливо, але не виключно через це
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02.02.2022 21:24 Ответить
Ану, просвіти нас. Рубан правду- матку. Я у Варшаві муляром заробляю до 3000 доларів. Вдома 20-25 тис грн
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02.02.2022 21:29 Ответить
😄. Ну якщо для тебе вистачає тільки грошей, то щаслива людина. Багато людей крім заробітку цінують і інші речі)
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02.02.2022 22:04 Ответить
Я тут знімаю квартиру. Живу разом з дружиною. Норм живу, до речі. В Берлін недавно на екскурсію їздив, Прагу, по Польщі подорожував. Весною може в Париж прокатаємось на пару днів.
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02.02.2022 22:58 Ответить
ну так пішов у сраку
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02.02.2022 23:19 Ответить
завидуй молча
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03.02.2022 00:20 Ответить
йди вже на зміну давай
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05.02.2022 12:53 Ответить
а я в Днепре больше зарабатывают. кто на что учился
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02.02.2022 22:21 Ответить
попробуй еще раз сформулировать свою мысль
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03.02.2022 00:22 Ответить
если выбирать 3к в Днепре и 1,5к в Варшаве - то любой нормальный человек выберет Варшаву.

потому что тебе дополнительные 1,5к в Днепре не компенсируют быдло-население, срань вокруг и херовую экологию.
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03.02.2022 00:23 Ответить
та да
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03.02.2022 07:41 Ответить
В Варшаве маляр зарабатывает 5000-6000 злотых, это аж никак не 3000 долларов
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02.02.2022 22:33 Ответить
Так то маляр, а то муляр. Чтож вы так палитесь - не знаете украинского слова муляр?
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02.02.2022 22:49 Ответить
У Варшаві маляр може заробити і 10 тис, і 15. Дивлячись,хто що вміє і
як хоче робити
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02.02.2022 22:55 Ответить
Не выдумывай, потолок для маляра в Польше -7000 злотых, это если он с утра до ночи без выходных будет "мялярить", знаю что говорю.
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03.02.2022 04:37 Ответить
Ну а для каменщика да, там до $2000, но это опять же, если вкалывать почти круглосуточно без выходных, но все равно $3000 - это уже в Германии, никак не в Польше для этой профессии.
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03.02.2022 04:45 Ответить
да они там по миллиону зарабатывают и ничего не делают) по их словам. а на самом деле за нищенскую зп по украинским меркам батрачат по 12-16 часов в сутки
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03.02.2022 07:42 Ответить
Квадратний метр кладки коштує 28 злот. Ми в день по 15-20 метрів вимуровуєм. В середньому в тиждень виходить 2500-3000 злот. В місяць 11-12 тис. Працюємо 10-11 год. Субота до обіда. От і рахуй. В самий поганий місяць я маю 8 тис. Це мінімум.
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03.02.2022 23:38 Ответить
а "дурні" поляки, їдуть за такими заробітками до США? Бо Цензор не читають та тебе, що й зараз пише і цеглу кладе, одночасно, не знають?
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02.02.2022 23:08 Ответить
Тут нема цегли. Все блоки. А їдуть поляки де легше можна заробити. І щоб заробляти по 10-12 тис злот, треба кваліфікація і досвід. Я бачив поляків, які в місяць по 3 дахи робили під ключ. Бригада мала свій мінікран, весь інструмент. Українці один дах, вони поруч три. Заробляли більше мене. Так що все залежить від бажання і прямих рук

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03.02.2022 23:42 Ответить
Сколько прммерно бубет стоить мне крышу перекрыть древнюю (немецкую еще) с заменой некоторых балок. Крыша многогранная (типа двухскатная и отход в сторону односкатный. С несколькими окнами. Не знаю как посчитать метраж даже.
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04.02.2022 10:39 Ответить
не пиши, а працюй бо пустак з руки вивалиться. А "дурні" поляки- таки не досвідчено-кваліфіковані, тільки тсссс!
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04.02.2022 14:34 Ответить
Маляром где ты работаешь?))
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03.02.2022 07:12 Ответить
А хто полуницю збирати буде? знову на полях залишиться?
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02.02.2022 21:38 Ответить
Ну, писати "0,5 мільйона" - це вже нове слово в філології! Редактори "Цензора" навіть в школі не навчалися, не кажучи вже про вищі учбові заклади? Непрофесіоналізм - наше фсьо! Зараз мене забанять. Це на "Цензорі" вміють.
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02.02.2022 21:40 Ответить
То ануки бабушки инези.
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03.02.2022 00:37 Ответить
Та ні фіга нема проблем. По туристичній і на карту побуту.
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02.02.2022 22:41 Ответить
Остаться без работы - это иметь работу и быть уволенным (заголовок).
А речь о тех, кто не сможет получить работу.
Разницу писаки улавливают ?
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02.02.2022 22:52 Ответить
Улавливают. Просто когда надо "срочные новости" высосать из пальца - приходится изворачиваться. И написать кликбейтный заголовок - самое простое.
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03.02.2022 06:57 Ответить
вообще пох. на этих экспертов, кто хочет работать - будет работать)))
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02.02.2022 23:24 Ответить
Хай їдуть в Чехію. Туд дуже велика нестача робочої сили. Хоча тут половина українців с польськими робочими візами.
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03.02.2022 07:30 Ответить
"Навіщо тобі Батьківщина, якщо ти плануєшь втечу" /с/
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03.02.2022 07:38 Ответить
Їдеш по безвізу , подаєшся на карту тимчасового перебування і поки виробляється картка ( а вироблятися вона може і рік і два у три - працюєш ЦІЛКОМ ЗАКОННО і не паришся .
Це найпоширеніша схема серед тих хто хоче працювати , а не шастати туди-сюди .
Польща не є хворою на голову , щоб відмовлятися від українських роботяг , які 28% доходу сплачують у польський бюджет , + ПДВ при покупці продуктів харчування , сигарет , одягу/взуття та ін. + винаймання житла + оплата комунпослуг . Це гігантичні суми насправді .
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03.02.2022 08:06 Ответить
Кроме того, это нанесет удар по рейтингу президента Владимира Зеленского, поскольку "гастарбайтеры" не смогут работать в Польше, где зарплаты почти в 2,5 раза больше. Источник:

И что делать Зеле? Пробивать погранцами коридор, для прохода гастарбайтеров? Или открыть фирму, по трудоустройству заробитчан за границей?
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03.02.2022 09:16 Ответить
 
 