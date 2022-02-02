Без работы в Польше могут остаться 0,5 млн украинцев, - эксперт

В этом году из-за проблем с визами на работу в Польшу могут не попасть около полумиллиона украинцев.

Такую оценку дал соучредитель Лиги по защите прав трудовых мигрантов Виталий Матарыкин в блоге "Польша на удаленке", информирует Цензор.НЕТ.

"То есть, по самым оптимистичным оценкам, около полумиллиона украинцев не смогут получить рабочую визу в Польшу в этом году и будут вынуждены искать вакансии в других странах или на родине", - пишет автор, комментируя решение посольства Польши о временном приеме документов на визы в самих консульствах, а не в визовых центрах.

На сегодняшний день, по данным эксперта, прием документов на визы от новых заявителей прекращен в 10 городах: Виннице, Черновцах, Хмельницком, Житомире, Луцке, Тернополе, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде. В Днепре, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Полтаве, Одессе, Харькове и Херсоне пункты приема документов еще работают, но, скорее всего, с конца февраля тоже начнут сворачивать деятельность, не исключает Матарыкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальное трудоустройство за рубежом не всегда застрахует от труда в нечеловеческих условиях, - эксперты

По его словам, это связано с завершением выполнения соответствующих контрактов между гереральными консульствами Польши и визовым оператором VFS Global, а также неготовностью победителя визового тендера – польско-французского консорциума Personnel Service – TLScontact. По оценке специалистов, для создания сети из 18 представительств в Украине нужно полгода.

Из-за несинхронной "передачи дел" могут потерять работу 500 нынешних сотрудников визовых центров, а также сократятся заказы для десятка подрядных организаций.

Документы на визы будут приниматься в посольстве в Киеве и генеральных консульствах в Виннице, Львове, Луцке, Одессе, Харькове. То есть количество пунктов подачи документов сократится в три раза по сравнению с возможностями визового оператора.

Кроме того, записаться в электронную очередь в консульство можно только с картой поляка, которая в Украине есть у более 130 тысяч граждан при в десять раз большему спросу на трудоустройство в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень оплаты труда специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанного вознаграждения за рубежом, - эксперты

Фактически польская экономика потеряет половину рабочей силы из Украины в 2022 году. Кроме того, это нанесет удар по рейтингу президента Владимира Зеленского, поскольку "гастарбайтеры" не смогут работать в Польше, где зарплаты почти в 2,5 раза больше.

Матарыкин уверен, что для Польши это Пирровая победа. "Трудовые мигранты переориентируются на другие страны. Польская экономика будет в проигрыше. Но и первоначальная цель кампании – централизовать потоки мигрантов через монопольную структуру на нужные предприятия не достигнута", – считает он.

Как сообщалось, посольство Польши 11 июня 2021 объявило французско-польский консорциум TLScontact (группа Teleperformance) – Personnel Service победителем тендера по обслуживанию польских консульств. Стоимость контракта на три года составит около 34 млн евро. Три компании с наименьшими ценами отсеяли по формальным признакам. Тендеру несколько раз возражали в Национальной апелляционной палате Польши и меняли победителя, но в январе 2022 окончательно приняли предложение TLScontact – Personnel Service.