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Німеччина останніми роками надала найбільшу допомогу Україні, - канцлер Шольц

Німеччина останніми роками надала найбільшу допомогу Україні, - канцлер Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що Німеччина є "ненадійним партнером" для США і союзників через свою позицію щодо України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Журналісти попросили Шольца прокоментувати те, що союзники тепер характеризують Німеччину як "ненадійну". У відповідь канцлер сказав, що це не так, і союзники "точно знають, що ми їм надаємо". За його словами, Німеччина робить дуже великий військовий внесок у рамках НАТО, і "всі це чудово знають".

"І, звичайно ж, усі точно знають, що Німеччина – це країна, яка останніми роками надала найбільшу допомогу Україні. Майже два мільярди євро були спрямовані на стабілізацію економічної незалежності України, щоб допомогти їй стати на ноги та добре розвиватися", – сказав канцлер ФРН.

Під час інтерв'ю він також повідомив, що незабаром вирушить до Москви і зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, проте дату не назвав. Також Шольц запланував візит до США.

Також читайте: Моравецький про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні: "Путіна треба зупинити, доки не пізно"

Ситуацію з Україною він назвав "дуже серйозною" та констатував велику кількість російських військ біля кордонів. За його словами, Захід вживає усіх дій у рамках переговорів, щоб не виникло нового вторгнення.

Автор: 

Німеччина (7490) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+32
ага, надала найбільшу партію "стурбованостей", "рішучої підтримки" нам, і товарів подвійного призначення своїм друзям з запорєбріка. А, ще варто згадати поставку турбін в окупований Крим, Північний потік-2....

Фашистами були - фашистами залишились... підтримувачі срані
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03.02.2022 01:05 Відповісти
+32
... і блокування поставок зброї через НАТО ми їм теж не забудемо
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03.02.2022 01:06 Відповісти
+23
Ага. Все 8 лет войны Германия склоняла Украину к капитуляции под разными формулами.
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03.02.2022 02:14 Відповісти
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2 млрд - ого.
А сколько вы Польше в год даёте через Фонд регионального развития просто так?
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03.02.2022 00:59 Відповісти
вы лучше спросите, сколько они евреям платят по сег. день за 2ую мировую !

Я стесняюсь спросить - а почему нам не платят?? наших погибло меньше, или мы рылом не вышли???
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03.02.2022 21:46 Відповісти
ага, надала найбільшу партію "стурбованостей", "рішучої підтримки" нам, і товарів подвійного призначення своїм друзям з запорєбріка. А, ще варто згадати поставку турбін в окупований Крим, Північний потік-2....

Фашистами були - фашистами залишились... підтримувачі срані
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03.02.2022 01:05 Відповісти
не були вони фашистами
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03.02.2022 08:06 Відповісти
Да говори прямо, наложили в штаны с перепугу.
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03.02.2022 01:05 Відповісти
... і блокування поставок зброї через НАТО ми їм теж не забудемо
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03.02.2022 01:06 Відповісти
и сп2, и облеты территории....
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03.02.2022 21:47 Відповісти
зашпрехав півень і перетворилася ніч на ранок.
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03.02.2022 01:08 Відповісти
СП2? - німецькій стогін до кацапії - "так, так дайте дайте..."
---
постачання зброї до України? - твердий немецький ніхт, самі не дамо і другим не дозволимо.
Тому вас анґлійці і облітають через Данію, що ви найбільші "друзі" України.
----
5000 тисяч касок допомога, на порозі можливої війни? - тут без слів...
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03.02.2022 01:22 Відповісти
2 млрд євро допомоги не виправдовують блокування продажу Україні зброї через структури НАТО. Вас ніхто не просить дати, до вас звертались, як до людей, щоб продали.
Блокування Німеччиною надання Україні ПДЧ в НАТО і будівництво Північного потоку сприяли російській агресії, що призвело до знищення економічного потенціалу частини українського Донбасу, окупації Криму і понад 14 000 вбитих, тисячі поранених, скалічених та 2,5 млн переселенців, вірніше біженців.
Відповідальність за ці злочини лежить на путіні, на росії та на Німеччині, як спільниці і союзниці путінської україноненависницької політики. Тому двома мільярдами євро не відкупитесь. Якщо в пам'яті багатьох і почали стиратись злочини німецьких фашистів минулого століття, то дії німецького керівництва у ********* столітті воскрешають пам'ять. Нагадаю, що ви ще не розрахувались за вивезені Гітлером українські чорноземи у 1941 - 1944 роках.
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03.02.2022 01:25 Відповісти
они почему-то должны избирательно только евреям и русским.
остальные для них - пустое место.
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03.02.2022 21:49 Відповісти
Ага. Все 8 лет войны Германия склоняла Украину к капитуляции под разными формулами.
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03.02.2022 02:14 Відповісти
Німетчина зобов'язана допомагати Україні!
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03.02.2022 02:26 Відповісти
На 2 мільярди в РІК від транзиту газу ви хотіли жахнути Україну і при першій нагоді жахните… нахіба ці балачки «про розвиток і стабілізацію».

І що в підсумку? Яку ціну газу ви зробили для Європи «надійні партнери».

Труба ***** - це зброя, вас попереджали, але ви всеодно сами сіли на голку і ЄС.

Самі не постачаєте зброю і блокуєте постачання її від інших членів НАТО. Ганьба.
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03.02.2022 03:39 Відповісти
Майже два мільярди євро
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03.02.2022 04:04 Відповісти
Де репарації за другу світову війну, у якій найбільше постраждали українці?
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03.02.2022 04:13 Відповісти
Два чоботи-пара.Тільки один червоний,а другий коричневий.Один від фюрера,другий від генсека- не друзі вони українцям, і ніколи не будуть-
згадайте історію.
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03.02.2022 05:39 Відповісти
Особлива "подяка" за "допомогу"в якості ПП-2.
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03.02.2022 06:07 Відповісти
10 млн. українців вбили Ваші співвітчизники, покайтеся, Хер Шольц!
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03.02.2022 06:48 Відповісти
Озабоченості вже не має куди складати, всі ангари та сховища забиті.
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03.02.2022 06:56 Відповісти
Коли будете Кенінсберг повертати з Кантом?
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03.02.2022 07:12 Відповісти
Українські заробітчани відробили німцям дешевою працею ці 2ярди за 1рік.А мотлохом б у авто нагнали в Україну ще так само.Це ще розібратись хто кого підтримує.
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03.02.2022 07:32 Відповісти
До речі, це слушна думка. Маємо задумуватись, чи варто і далі купувати їхні відра, чи перейти на автопром нормальних країн
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03.02.2022 11:30 Відповісти
Помагають вони бл...Купа біженців з Сірії і т.д сидять на дотаціях,без всяких там пивко попивають і в вус не дують,причому легально.Країна демократична,але відкрити робочу візу українцю,це ще той квест.Колись араби взірвуть дойчланд зсередини за рахунок їхньої міграційної політики.
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03.02.2022 07:53 Відповісти
Я чув, що в Путіна рак підшлункової і йому скоро кінець.
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03.02.2022 08:02 Відповісти
Та глядіть... те падло точно шо як там кажуть - ще захворіє на нашому похороні.
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03.02.2022 09:04 Відповісти
А хто таке пютін??? Знаю *****-він дійсно *****!
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03.02.2022 09:13 Відповісти
...Два млрд - за 8 років , країні яка веде війну фактично ж - за ваші ж ( декларовані вами ) европейські цінності і принципи .
Україна лише через побудову пп2 тепер втрачатиме 2 млрд в рік . Допомогли бл... .
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03.02.2022 08:55 Відповісти
ШО?? Яку допомогу нам надала Меркельша? У Шольца галюцинації???
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03.02.2022 09:21 Відповісти
шановні німці. Лише факт, що шМеркель заблокувала вступ України до НАТО перевищує всі ваші "допомоги". До дупи вас з вашою допомогою.
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03.02.2022 09:26 Відповісти
Сечі наглотався
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03.02.2022 10:12 Відповісти
Шановні німецькі" друзі" ніякі макрелі,штанмаєри не змусять нас,українців , підняти руки перед х..лом! Недочекаєтесь!!!
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03.02.2022 10:13 Відповісти
Отправьте обратно им эти каски, шоб не говорили много.
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03.02.2022 11:25 Відповісти
 
 