Німеччина останніми роками надала найбільшу допомогу Україні, - канцлер Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що Німеччина є "ненадійним партнером" для США і союзників через свою позицію щодо України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Журналісти попросили Шольца прокоментувати те, що союзники тепер характеризують Німеччину як "ненадійну". У відповідь канцлер сказав, що це не так, і союзники "точно знають, що ми їм надаємо". За його словами, Німеччина робить дуже великий військовий внесок у рамках НАТО, і "всі це чудово знають".
"І, звичайно ж, усі точно знають, що Німеччина – це країна, яка останніми роками надала найбільшу допомогу Україні. Майже два мільярди євро були спрямовані на стабілізацію економічної незалежності України, щоб допомогти їй стати на ноги та добре розвиватися", – сказав канцлер ФРН.
Під час інтерв'ю він також повідомив, що незабаром вирушить до Москви і зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, проте дату не назвав. Також Шольц запланував візит до США.
Ситуацію з Україною він назвав "дуже серйозною" та констатував велику кількість російських військ біля кордонів. За його словами, Захід вживає усіх дій у рамках переговорів, щоб не виникло нового вторгнення.
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А сколько вы Польше в год даёте через Фонд регионального развития просто так?
Я стесняюсь спросить - а почему нам не платят?? наших погибло меньше, или мы рылом не вышли???
Фашистами були - фашистами залишились... підтримувачі срані
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постачання зброї до України? - твердий немецький ніхт, самі не дамо і другим не дозволимо.
Тому вас анґлійці і облітають через Данію, що ви найбільші "друзі" України.
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5000 тисяч касок допомога, на порозі можливої війни? - тут без слів...
Блокування Німеччиною надання Україні ПДЧ в НАТО і будівництво Північного потоку сприяли російській агресії, що призвело до знищення економічного потенціалу частини українського Донбасу, окупації Криму і понад 14 000 вбитих, тисячі поранених, скалічених та 2,5 млн переселенців, вірніше біженців.
Відповідальність за ці злочини лежить на путіні, на росії та на Німеччині, як спільниці і союзниці путінської україноненависницької політики. Тому двома мільярдами євро не відкупитесь. Якщо в пам'яті багатьох і почали стиратись злочини німецьких фашистів минулого століття, то дії німецького керівництва у ********* столітті воскрешають пам'ять. Нагадаю, що ви ще не розрахувались за вивезені Гітлером українські чорноземи у 1941 - 1944 роках.
остальные для них - пустое место.
І що в підсумку? Яку ціну газу ви зробили для Європи «надійні партнери».
Труба ***** - це зброя, вас попереджали, але ви всеодно сами сіли на голку і ЄС.
Самі не постачаєте зброю і блокуєте постачання її від інших членів НАТО. Ганьба.
згадайте історію.
Україна лише через побудову пп2 тепер втрачатиме 2 млрд в рік . Допомогли бл... .