Німеччина останніми роками надала найбільшу допомогу Україні, - канцлер Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що Німеччина є "ненадійним партнером" для США і союзників через свою позицію щодо України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Журналісти попросили Шольца прокоментувати те, що союзники тепер характеризують Німеччину як "ненадійну". У відповідь канцлер сказав, що це не так, і союзники "точно знають, що ми їм надаємо". За його словами, Німеччина робить дуже великий військовий внесок у рамках НАТО, і "всі це чудово знають".

"І, звичайно ж, усі точно знають, що Німеччина – це країна, яка останніми роками надала найбільшу допомогу Україні. Майже два мільярди євро були спрямовані на стабілізацію економічної незалежності України, щоб допомогти їй стати на ноги та добре розвиватися", – сказав канцлер ФРН.

Під час інтерв'ю він також повідомив, що незабаром вирушить до Москви і зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, проте дату не назвав. Також Шольц запланував візит до США.

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Ситуацію з Україною він назвав "дуже серйозною" та констатував велику кількість російських військ біля кордонів. За його словами, Захід вживає усіх дій у рамках переговорів, щоб не виникло нового вторгнення.