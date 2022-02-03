У "червону" зону карантину можуть перевести ще дев'ять областей, - Ляшко

Комісія ТЕБ та НС розгляне питання переведення на "червоний" рівень епідемічної небезпеки ще 9 областей.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз дві області перебувають на червоному рівні епіднебезпеки. Також Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська, Хмельницька, тобто ще 9 областей, найближчим часом будуть розглянуті на комісії ТЕБ та НС, будемо дивитися, яке рішення приймаємо з приводу введення чи невведення червоного рівня епіднебезпеки з урахуванням завантаженості ліжок для госпіталізації" - сказав Ляшко.

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Він додав, що буде враховуватися завантаженість ліжок як для дорослих, так і для дітей, оскільки збільшується захворюваність на COVID-19 серед дітей порівняно з осінньою хвилею.