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Новини Коронавірус і карантин
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У "червону" зону карантину можуть перевести ще дев'ять областей, - Ляшко

У

Комісія ТЕБ та НС розгляне питання переведення на "червоний" рівень епідемічної небезпеки ще 9 областей.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз дві області перебувають на червоному рівні епіднебезпеки. Також Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська, Хмельницька, тобто ще 9 областей, найближчим часом будуть розглянуті на комісії ТЕБ та НС, будемо дивитися, яке рішення приймаємо з приводу введення чи невведення червоного рівня епіднебезпеки з урахуванням завантаженості ліжок для госпіталізації" - сказав Ляшко.

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Він додав, що буде враховуватися завантаженість ліжок як для дорослих, так і для дітей, оскільки збільшується захворюваність на COVID-19 серед дітей порівняно з осінньою хвилею.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Олег (1019) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну введете - а дальше что? Как болели, так и будут болеть. Только дома.
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03.02.2022 08:22 Відповісти
Страны уже начинают отменять полностью карантинные ограничения как неэффективные, а эти зеленые дебилы все расширяют красные зоны!
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03.02.2022 09:12 Відповісти
Майже нічого не дають ці обмеження. Тим більше, що вже ніхто їх не дотримується після того, як виловлювали плавця в Дніпрі десяток поліціянтів
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03.02.2022 09:27 Відповісти
"Уважаю" этих ребят! Прям гордость за них! Так дискредитировать практическую медицину, иммунологию, вирусологию, и с невинным лицом продолжать, как ни в чем не бывало толкать фуфло и лепить горбатого, это высший пилотаж!
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03.02.2022 17:18 Відповісти
 
 