Посол України Мельник - Шольцу: Німеччина має припинити страусову політику

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Олафа Шольца припинити "страусову політику" Німеччини.

Мельник розповів, що звернувся до Шольца в ефірі ZDF. За його словами, Україна розчарована новою "світлофорною" коаліцією в Німеччині та вимагає німецької оборонної зброї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ця страусова політика Німеччини має припинитися", – написав посол.

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