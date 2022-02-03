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Посол України Мельник - Шольцу: Німеччина має припинити страусову політику

Посол України Мельник - Шольцу: Німеччина має припинити страусову політику

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Олафа Шольца припинити "страусову політику" Німеччини.

Мельник розповів, що звернувся до Шольца в ефірі ZDF. За його словами, Україна розчарована новою "світлофорною" коаліцією в Німеччині та вимагає німецької оборонної зброї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ця страусова політика Німеччини має припинитися", – написав посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина останніми роками надала найбільшу допомогу Україні, - канцлер Шольц

Автор: 

Німеччина (7490) Мельник Андрій (234) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+13
Повторюю-якщо ховати голову у пісок то обов'язково постраждає дупа...
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03.02.2022 08:05 Відповісти
+6
Только при канцлерах Германии - Гитлере и Меркель, Россия насмеливалась оккупировать соседние страны.
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03.02.2022 08:09 Відповісти
+6
Не "в тему" але пов"язано з нею:
"- Игорь Валерьевич! Клоунишко опять устроил истерику и пытался сбежать! Что делать?

- Наручники есть? Прикуйте за ногу к креслу президентскому: оно тяжёлое - не утащит!

- Уже делали! Так он кресло поднимает, снимает с ножки наручники и сбегает!

- Ну так приколотите кресло к полу! И следите в оба глаза - он мне там ещё нужен!"
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03.02.2022 08:11 Відповісти
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Повторюю-якщо ховати голову у пісок то обов'язково постраждає дупа...
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03.02.2022 08:05 Відповісти
Тонкий натяк, що Кенінсберг треба попертати і не жувати соплі. Якщо в Германії ще лишилися чоловіки, а не тільки європейські цінності.
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03.02.2022 08:07 Відповісти
це про свінгерів у стрінгах-не плутати зі стінгерами...
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03.02.2022 08:10 Відповісти
Только при канцлерах Германии - Гитлере и Меркель, Россия насмеливалась оккупировать соседние страны.
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03.02.2022 08:09 Відповісти
Не "в тему" але пов"язано з нею:
"- Игорь Валерьевич! Клоунишко опять устроил истерику и пытался сбежать! Что делать?

- Наручники есть? Прикуйте за ногу к креслу президентскому: оно тяжёлое - не утащит!

- Уже делали! Так он кресло поднимает, снимает с ножки наручники и сбегает!

- Ну так приколотите кресло к полу! И следите в оба глаза - он мне там ещё нужен!"
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03.02.2022 08:11 Відповісти
Ти знаєш в цій ситуації допомога потрібна і дякувати багатьом країнам вона надходить. Але туди його в качєль, що зроблено за тридцять років, крім побудови палаців, рахунків за кордоном і підривів здається всіх арсеналів? Де альтернативні джерела отримання енергоносіїв?
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03.02.2022 08:30 Відповісти
знаю, допомога потрібна... і ще знаю - 5000 шоломів?
це як в тебе хата горить і підійшов сусід і плюнув - теж допомоґа...!
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03.02.2022 08:36 Відповісти
Ти мій коментар прочитав? Я питаю, чому у німців шоломи і зброя є, а у нас немає? У нас немає міністрів, президентів, академії наук, заводів? Чи може їм не платити зарплату? Немає робочих рук? За тридцять років отримавши свою долю зброї СРСР можна було подбати про безпеку?
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03.02.2022 08:44 Відповісти
Не часто тут зустрінеш адекватну людину....
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03.02.2022 09:59 Відповісти
Наші молодці всім пілюлєй виписали, завдання роздали і тепер контроль виконання
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03.02.2022 08:25 Відповісти
😄
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03.02.2022 08:52 Відповісти
Я би сказав що еліта. Прості люди все що треба для життя і боротьби не просять а заробляють і купують
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03.02.2022 08:31 Відповісти
Треба вимагати негайного вибачення ******** Німеччини за гріхи Гітлерівської Німеччини з виплатою репарацій за знищення мільйонів українців, їх міст і сіл
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03.02.2022 08:32 Відповісти
німці не ведуть політику страуса
вони давно економічно потужно завязані на кремль
і не будуть ні загострювати відношення з крнмлем ні зиеншувати економічну співпрацю
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03.02.2022 08:36 Відповісти
знайомий писок...
молодець - сідай 5+ як NNN схвалив
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03.02.2022 08:47 Відповісти
Тобто, Німеччина після повалення стіни, таки лишилася на крючку в кремля, а нею правлять агенти штазі...
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03.02.2022 08:51 Відповісти
..А як же принципи . ? Ті , відданість яким вони весь час декларували . ? Вже всьо , можна не зважати . ?? Гроші важніше .?
І хто вони після цього . ?
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03.02.2022 09:07 Відповісти
дипломатичний дипломат.
на місці німця я б такого нах послав
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03.02.2022 09:18 Відповісти
Раздухарился !
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03.02.2022 09:21 Відповісти
то что я слышу от нашего посла там..... мне всё нравится как он их там стыдит и заявляет постоянно...патриотично и просто всё...))
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03.02.2022 09:25 Відповісти
1. Никакой "страусинной" политики у Германии нет! Германия достаточно ясно обозначает свою позицию: Мы за мир, но с РФ торговать нам выгодно и санкции не в наших интересах. Да, такая позиция не выгодна для Украины. Но простите, кто сказал, что Германия должна действовать в интересах Украины, а не в собственных?
2. Очень "интересный" у нас посол в Германии. Такими заявлениями укрепляются двусторонние отношения и дружба?
3. Для всех "немцы-гады" напомню, что с 2014 г. Германия оказала БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи Украине на 1,5 млрд. евро.

Я, в принципе, не понимаю чего мы пытаемся добиться: Посориться с лидером Европы?
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03.02.2022 09:34 Відповісти
Именно. Обложить газпромшлюхен ху.ми. Какая с ними "дружба", какое сотрудничество? Это нация биороботов с отбитой национальной гордостью и привитым чувством вины.
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03.02.2022 10:32 Відповісти
Отличная позиция! Именно этого путин и добивается. И много вас таких?
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03.02.2022 11:03 Відповісти
Много.
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03.02.2022 11:51 Відповісти
кто сказал, что Германия должна действовать в интересах Украины, а не в собственных?))

А хто сказав що Україна має мовчати , коли Німеччина дії не в інтересах України . ? .
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03.02.2022 09:52 Відповісти
Правильно, казати їм в очі, максимально відверто , а не видумувати дипломатичні пасажі. І запамятовувати все.
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03.02.2022 10:33 Відповісти
Німці нація ,травмована та згвалтована ,русскім п'яним ведмедем,нажаль.А на додачу ,щей безпринципна та жадібна нація.Тому для них гроші не пахнуть, кров'ю вбитих українців та смертю невинних дітей.Нажаль.
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26.05.2022 10:55 Відповісти
 
 