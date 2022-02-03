Посол України Мельник - Шольцу: Німеччина має припинити страусову політику
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Олафа Шольца припинити "страусову політику" Німеччини.
Мельник розповів, що звернувся до Шольца в ефірі ZDF. За його словами, Україна розчарована новою "світлофорною" коаліцією в Німеччині та вимагає німецької оборонної зброї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ця страусова політика Німеччини має припинитися", – написав посол.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.02.2022 08:05 Відповісти Посилання
+6 Ярослав Мельниченко
показати весь коментар03.02.2022 08:09 Відповісти Посилання
+6 Яр Холодний
показати весь коментар03.02.2022 08:11 Відповісти Посилання
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"- Игорь Валерьевич! Клоунишко опять устроил истерику и пытался сбежать! Что делать?
- Наручники есть? Прикуйте за ногу к креслу президентскому: оно тяжёлое - не утащит!
- Уже делали! Так он кресло поднимает, снимает с ножки наручники и сбегает!
- Ну так приколотите кресло к полу! И следите в оба глаза - он мне там ещё нужен!"
це як в тебе хата горить і підійшов сусід і плюнув - теж допомоґа...!
вони давно економічно потужно завязані на кремль
і не будуть ні загострювати відношення з крнмлем ні зиеншувати економічну співпрацю
молодець - сідай 5+ як NNN схвалив
І хто вони після цього . ?
на місці німця я б такого нах послав
2. Очень "интересный" у нас посол в Германии. Такими заявлениями укрепляются двусторонние отношения и дружба?
3. Для всех "немцы-гады" напомню, что с 2014 г. Германия оказала БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи Украине на 1,5 млрд. евро.
Я, в принципе, не понимаю чего мы пытаемся добиться: Посориться с лидером Европы?
А хто сказав що Україна має мовчати , коли Німеччина дії не в інтересах України . ? .