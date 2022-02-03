Дати вступу України до ЄС поки немає, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
Виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків.
Про це в інтерв'ю ТСН заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання, чи є якісь можливі дати вступу України до ЄС, він сказав: "Ні. На даному етапі ми не в змозі називати конкретні дати. Як я вже говорив, нам спочатку треба попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію".
За його словами, прем’єрміністр Денис Шмигаль у власному виступі підкреслив, що зараз потрібно зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію.
"І це те, що ми обговорювали", - додав він.
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а у нас ще ніхто їх і не починав.