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Дати вступу України до ЄС поки немає, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

Дати вступу України до ЄС поки немає, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

Виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи є якісь можливі дати вступу України до ЄС, він сказав: "Ні. На даному етапі ми не в змозі називати конкретні дати. Як я вже говорив, нам спочатку треба попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію".

За його словами, прем’єрміністр Денис Шмигаль у власному виступі підкреслив, що зараз потрібно зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію.

"І це те, що ми обговорювали", - додав він.

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Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) Єврокомісія (2186) членство в ЄС (1300) Євросоюз (13686)


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Дата появится сразу, как только эту зелёную банду уберут от руля и начнут садить на длительные сроки !
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03.02.2022 09:39 Відповісти
Закусувати треба тупа порохоботина
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03.02.2022 10:44 Відповісти
фріци ,ще років 100 будуть блокувати вступ України до ЄС ,так само як це роблять з Туреччиною по вказівці рашиста
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03.02.2022 09:40 Відповісти
втуп до ЄС це не підписання бумаги, а смстемна робота по реформування держави.
а у нас ще ніхто їх і не починав.
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03.02.2022 09:42 Відповісти
ЕС це не халява і бабло яке падає з неба,це в першу чергу,боротьба з корупцією,верховенства права та свобода слова і поки ми не будемо відповідати цим критеріям нам вступ не світить..можна до всеру кричати "пачему мы еще на в НАТО и ЕС" це тільки більше віддаляє нас від цивілізованого світу
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03.02.2022 09:57 Відповісти
расскажите это полякам
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03.02.2022 12:30 Відповісти
Ніякої "дати" не буде доки в Україні корупція є способом життя можновладців. Якщо голосувати за корумповане лайно то й "безвіз" заберуть.
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03.02.2022 10:01 Відповісти
та небуде, цієї дати
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03.02.2022 10:10 Відповісти
 
 