Ми просили Німеччину припинити блокувати постачання зброї іншими країнами, - Резніков
Уряд України просить Німеччину припинити блокувати постачання зброї третіми країнами.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми просили в уряду Німеччини припинити блокувати постачання зброї іншими країнами. Наприклад, прохання уряду Естонії поставити в Україну знаряддя виробництва ще НДР", - зазначив очільник МОУ.
Резніков зазначив, що Німеччина також блокує постачання в Україну зброї по лінії NSPA
"Ми просимо не блокувати можливість нам захищатися", - наголосив міністр.
Також, додав Резніков, письмової відповіді щодо постачання 5 тис. шоломів від Німеччині Україна поки не отримала.
Топ коментарі
+6 Anatoliy Panchenko #420291
показати весь коментар03.02.2022 11:46 Відповісти Посилання
+5 Зайда
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+4 Vitaliy Pavlov
показати весь коментар03.02.2022 11:46 Відповісти Посилання
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