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Новини Війна
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Ми просили Німеччину припинити блокувати постачання зброї іншими країнами, - Резніков

Ми просили Німеччину припинити блокувати постачання зброї іншими країнами, - Резніков

Уряд України просить Німеччину припинити блокувати постачання зброї третіми країнами.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми просили в уряду Німеччини припинити блокувати постачання зброї іншими країнами. Наприклад, прохання уряду Естонії поставити в Україну знаряддя виробництва ще НДР", - зазначив очільник МОУ.

Резніков зазначив, що Німеччина також блокує постачання в Україну зброї по лінії NSPA

"Ми просимо не блокувати можливість нам захищатися", - наголосив міністр.

Також, додав Резніков, письмової відповіді щодо постачання 5 тис. шоломів від Німеччині Україна поки не отримала.

Також читайте: Ми направили дружнім країнам запити на отримання військової допомоги. Очікуємо відповіді, - Резніков

Автор: 

Німеччина (7496) зброя (7543) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+6
Ми просимо, а Росія наказує. І кого послухає Німеччина?
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03.02.2022 11:46 Відповісти
+5
газпромшлюхен йа, йа
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03.02.2022 11:52 Відповісти
+4
да как же остановить. если там деньги россии управляют политиками...а экс канцлер служит в газ проме менэджэром....
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03.02.2022 11:46 Відповісти
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ще б попросили розблокувати оборонне замовлення, Нептун, Вільху, зарплату
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03.02.2022 11:45 Відповісти
Ми просимо, а Росія наказує. І кого послухає Німеччина?
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03.02.2022 11:46 Відповісти
да как же остановить. если там деньги россии управляют политиками...а экс канцлер служит в газ проме менэджэром....
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03.02.2022 11:46 Відповісти
газпромшлюхен йа, йа
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03.02.2022 11:52 Відповісти
Наши дипломатьі додавят Германию в данном вопросе , но после саммита Норманди в Берлине .
Имхо
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03.02.2022 11:54 Відповісти
Отстаньте от Германии Она нам ничего не должна ! А вот Зеленский Резников и все шобла нам должны!
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03.02.2022 11:55 Відповісти
Німеччина зв'язана таємною угодою, яку уклали екс канцлер Шрьодер і путін про блокування приєднання України до НАТО та ЄС. Яку винагороду отримав Шрьодер бачимо, а скільки акцій Газпрому дав йому та німецьким політикам путін знають тільки вони. Крім того путін створив режим найбільшого сприяння у торгівлі з Німеччиною.
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03.02.2022 11:56 Відповісти
вот никто не предложил Путину, зачем ему нападь на Украину, бедная страна, хай сразу на Германию они же союзники армия в жопе сопротивляться не будут прямо через Балтику, есть что нагрузить есть чем поживится а что ту в Украине уже бабы автоматы себе покупают, а там пока эти немцы розчехлятся над Берлином триколор повесят)))))
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03.02.2022 12:03 Відповісти
Очень упоровшись я могу понять почему Германия не хочет продавать\передавать оружие в Украину. Но почему она блокирует передачу ЧУЖОГО оружия этого понять не возможно. Выглядит как диверсия.
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03.02.2022 12:30 Відповісти
Якщо б німці були порядні, то вони б уже давно вийшли з нормандського формату або навіть не вступали до нього як гаранти, а потім вже гнули лінію за ху-ла. Але ж ні, вони прикидаються порядними та добрими а відстоюють інтереси московитів-окупантів.
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03.02.2022 14:18 Відповісти
 
 