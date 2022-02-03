Ми просили Німеччину припинити блокувати постачання зброї іншими країнами, - Резніков

Уряд України просить Німеччину припинити блокувати постачання зброї третіми країнами.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми просили в уряду Німеччини припинити блокувати постачання зброї іншими країнами. Наприклад, прохання уряду Естонії поставити в Україну знаряддя виробництва ще НДР", - зазначив очільник МОУ.

Резніков зазначив, що Німеччина також блокує постачання в Україну зброї по лінії NSPA

"Ми просимо не блокувати можливість нам захищатися", - наголосив міністр.

Також, додав Резніков, письмової відповіді щодо постачання 5 тис. шоломів від Німеччині Україна поки не отримала.

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