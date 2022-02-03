Україна проситиме Туреччину позачергово поставити бронежилети та шоломи, - Резніков

Україна звернеться з проханням до Туреччини щодо поставок поза чергою систем захисту – бронежилетів та шоломів.

Про це сказав на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні будемо вести розмову з моїм колегою щодо можливості поставок систем захисту. Оскільки величезна черга, як з’ясувалось, країн НАТО на закупівлю цих систем. Ми будемо вести розмову про можливість у позачерговий спосіб дати можливість Україні придбати системи захисту. Просити, щоб нам пішли назустріч, зважаючи на особливий період", - сказав Резніков.

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Крім того, він зауважив, що Туреччина, як і Україна, є Чорноморською державою. І ми будемо обговорювати можливість співпраці в акваторії Чорного моря між військово-морськими силами Туреччини та України. Він нагадав, що на верфях Туреччини будується крейсер для потреб українського морського флоту.