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Новини Війна
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Україна проситиме Туреччину позачергово поставити бронежилети та шоломи, - Резніков

Україна проситиме Туреччину позачергово поставити бронежилети та шоломи, - Резніков

Україна звернеться з проханням до Туреччини щодо поставок поза чергою систем захисту – бронежилетів та шоломів.

Про це сказав на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні будемо вести розмову з моїм колегою щодо можливості поставок систем захисту. Оскільки величезна черга, як з’ясувалось, країн НАТО на закупівлю цих систем. Ми будемо вести розмову про можливість у позачерговий спосіб дати можливість Україні придбати системи захисту. Просити, щоб нам пішли назустріч, зважаючи на особливий період", - сказав Резніков.

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Крім того, він зауважив, що Туреччина, як і Україна, є Чорноморською державою. І ми будемо обговорювати можливість співпраці в акваторії Чорного моря між військово-морськими силами Туреччини та України. Він нагадав, що на верфях Туреччини будується крейсер для потреб українського морського флоту.

Автор: 

оборона (4834) Туреччина (3629) Бронежилет (157) закупівлі (3446) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+13
При пєті тебе в cpaкy йібли.
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03.02.2022 12:33 Відповісти
+10
зеля хотел что бы пластины асфальта защищали воинов....нихрена не сделано за последние годы...главное не Порох......а все остальное , то все херня для власти.
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03.02.2022 12:30 Відповісти
+9
З 2019 року зелені бариги бронежилети та шоломи не закуповували. То тепер треба "просити терміново надати"...
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03.02.2022 12:36 Відповісти
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При Пєті тільки рибацькі шхуни будували
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03.02.2022 12:29 Відповісти
При пєті тебе в cpaкy йібли.
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03.02.2022 12:33 Відповісти
А сейчас в рот))
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03.02.2022 13:03 Відповісти
Сиди ровно на швабре)))
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03.02.2022 13:44 Відповісти
А Германські ще не привезли?!
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03.02.2022 12:29 Відповісти
зеля хотел что бы пластины асфальта защищали воинов....нихрена не сделано за последние годы...главное не Порох......а все остальное , то все херня для власти.
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03.02.2022 12:30 Відповісти
Навіщо ж так,ви що відосики не диветесь?!
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03.02.2022 12:32 Відповісти
не крейсер, а корвет
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03.02.2022 12:35 Відповісти
З 2019 року зелені бариги бронежилети та шоломи не закуповували. То тепер треба "просити терміново надати"...
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03.02.2022 12:36 Відповісти
Так само як і паливо для армії- весь 2021 рік не закуповували. А для кого тоді дороги будують- ну ви зрозуміли
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03.02.2022 15:48 Відповісти
а раніше самі виробляли.
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03.02.2022 12:38 Відповісти
Перепрофілювали на клоунські ковпаки.
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03.02.2022 15:19 Відповісти
Ми вже перестали випускати своі бронежилети , а просимо у турків ?

Докерувалися шахраі і популісти до ручки , що з протянутою рукою стоять і просять , геть все , навіть броніки 😠
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03.02.2022 12:42 Відповісти
Херовьіе мьі вьіпускали бронежилетьі , а каски вообще не делали. Кстати , если говорить о бронежилетах для большой армии , а не спецназа , то керамические пластиньі - не лучший вариант . Они одноразовьіе и дорогие , но лучше , чем тяжельіе пластиньі из бронестали . Украина имеет собственное производство титана и брони из него , разработки ин-та Патона . Можно и ВСУ оснастить , и туркам продавать. Для богатьіх стран , типа США и ЕС , не очень актуально , но для остальньіх - то , что нужно .
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03.02.2022 12:52 Відповісти
Одне з найвідоміших виробництв це UaRms підрозділ Квазар-Мікро, який виробляє шоломи які нічим не поступаються окрім ціни кращим світовим зразкам. Всі знають про шоломи ТОР та ТОР-д Джерело:
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03.02.2022 13:15 Відповісти
Сколько штук шлемов они произвели ? Я знаю специализацию "Квазар - Микро" , кремний для солнечньіх батарей .
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03.02.2022 13:38 Відповісти
Про поставки Акинчи и Байрактаров надо договариваться в первую очередь, с турецкими партнерами
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03.02.2022 12:47 Відповісти
Ага, турки поставят, а потом зесрань против них дело возбудит, бо "ани не такие" 😂
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03.02.2022 13:17 Відповісти
А як же наше виробництво? А воно зайняте іноземними замовленнями, бо наше МО за два роки нічого не купило. Наступним будемо купувати за кордоном форму, взуття і харчі. Отакі із сцикунів воїни!
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03.02.2022 13:42 Відповісти
https://www.uarms.com.ua/sholom-tor
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03.02.2022 14:12 Відповісти
Будується Крейсер? Що?! А броненосець з канонеркою не будується часом ахаха
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03.02.2022 15:46 Відповісти
Через рік в Україні будуть судити тих, хто нищив оборонне замовлення під час війни.... Тих, Хто переслідував військових по замовленням з ОП.... тих , хто займався "великим крадівництвом" в обхід системи "прозоро"... "роботи" буде дуже багато і "сумно" не буде ... бо "тихенько в ліс піти" вже не вдасться...
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03.02.2022 15:52 Відповісти
Агов, дебилы ЗЕленые!!! А нахрена ж вы угробили производство бронежилетов в Украине?

Ах да. Надо ж было липовое дело на Марченко склепать.

А теперь как-то невдобно возвращаться к этому вопросу и поэтому из-за дебильных хотелок ЗЕ ВСУ остались без броников.
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03.02.2022 16:20 Відповісти
Не договорились об откатах..
Ну и наивность договорится с путлером.. рашка во все времена была двуличной, всегда, даже в подписаных документах делала наоборот. Во все времена говорила то что хотели услышать оппоненты, но делала наоборот.., цинично говоря.. а что не так... раша, это Янус двуликий....
А наши ведутся... не читали Бисмарка..
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07.02.2022 02:26 Відповісти
 
 