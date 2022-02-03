Україна проситиме Туреччину позачергово поставити бронежилети та шоломи, - Резніков
Україна звернеться з проханням до Туреччини щодо поставок поза чергою систем захисту – бронежилетів та шоломів.
Про це сказав на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні будемо вести розмову з моїм колегою щодо можливості поставок систем захисту. Оскільки величезна черга, як з’ясувалось, країн НАТО на закупівлю цих систем. Ми будемо вести розмову про можливість у позачерговий спосіб дати можливість Україні придбати системи захисту. Просити, щоб нам пішли назустріч, зважаючи на особливий період", - сказав Резніков.
Крім того, він зауважив, що Туреччина, як і Україна, є Чорноморською державою. І ми будемо обговорювати можливість співпраці в акваторії Чорного моря між військово-морськими силами Туреччини та України. Він нагадав, що на верфях Туреччини будується крейсер для потреб українського морського флоту.
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Докерувалися шахраі і популісти до ручки , що з протянутою рукою стоять і просять , геть все , навіть броніки 😠
Ах да. Надо ж было липовое дело на Марченко склепать.
А теперь как-то невдобно возвращаться к этому вопросу и поэтому из-за дебильных хотелок ЗЕ ВСУ остались без броников.
Ну и наивность договорится с путлером.. рашка во все времена была двуличной, всегда, даже в подписаных документах делала наоборот. Во все времена говорила то что хотели услышать оппоненты, но делала наоборот.., цинично говоря.. а что не так... раша, это Янус двуликий....
А наши ведутся... не читали Бисмарка..