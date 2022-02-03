Студенти Києво-Могилянської академії оголосили страйк через відмову Міносвіти визнати Квіта президентом закладу. Шкарлета закликають піти у відставку

В мережі запустили флешмоб на підтримку новообраного президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергія Квіта, перемогу якого не визнає Міністерство освіти і науки під керівництвом Сергія Шкарлета.

Тим часом студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк. Про це йдеться в заяві органів студентського самоврядування НаУКМА, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство освіти і науки України перевищило свої повноваження і не визнало результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Ми вважаємо наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод", – йдеться у заяві.

Студентська колегія посилається на Закон України "Про вищу освіту", згідно з яким рішення щодо визнання чи невизнання результатів голосування стоїть виключно за Організаційним комітетом виборів. Як зауважили в соцмережах, під час скандалу щодо виборів ректора у Харкові, де посаду отримав депутат від Слуги народу, в МОН відповідали: "Міністерство не наділене повноваженнями щодо встановлення факту фальсифікації виборів ректора Державного біотехнологічного університету".

Студенти Могилянки також створили страйковий комітет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти не визнає вибори президента Могилянки

"Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест!", – йдеться в заяві.

В соцмережах запустили хештег "savemohylyanka". Під ним користувачі підтримують переможця виборів Сергія Квіта, спільноту Могилянки, а також закликають міністра Шкарлета піти у відставку.

"Міністр освіти має дезавуювати свої заяви, припинити спроби ревізії волевиявлення могилянської спільноти і без зволікань призначити Сергія Квіта на посаду президента Києво-Могилянської Академії. Якщо цього не буде зроблено, вочевидь, має постати питання про негайну відставку міністра", – написав Володимир В’ятрович, колишній керівник Інституту національної пам’яті.

"Було шість (!) спроб обрати ректора НаУКМА. Весь цей час управлінське безвладдя розхитувало і розбалансовувало Академію. Тепер, коли нарешті могилянці консолідувалися і, попри спроби зірвати вибори, більшістю голосів обрали Сергія Квіта, міністр простигосподи освіти Шкарлет заявляє, що не визнаватиме їх результатів і оголошуватиме повторний конкурс. Цікаво, що рішення Національного агенства з якості вищої освіти щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях д.е.н. Шкарлета С.М. підписав саме Сергій Квіт", – написала журналістка Мирослава Барчук.

"Попередні п'ять (п'ять!) спроб були неуспішними, і на кілька років університет опинився у підвішеному стані. Саме той університет, де такий дух свободи, суб'єктності, доброчесності. Дух, який дуже потрібен зараз. І ось – таке враження, що МОН відмовляється наразі виконати свій функціональний обов'язок і укласти контракт з переможцем виборів. Никогда такого не бьіло, и вот опять", – написала керівниця Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта.