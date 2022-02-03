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Новини
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Студенти Києво-Могилянської академії оголосили страйк через відмову Міносвіти визнати Квіта президентом закладу. Шкарлета закликають піти у відставку

Студенти Києво-Могилянської академії оголосили страйк через відмову Міносвіти визнати Квіта президентом закладу. Шкарлета закликають піти у відставку

В мережі запустили флешмоб на підтримку новообраного президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергія Квіта, перемогу якого не визнає Міністерство освіти і науки під керівництвом Сергія Шкарлета.

Тим часом студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк. Про це йдеться в заяві органів студентського самоврядування НаУКМА, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство освіти і науки України перевищило свої повноваження і не визнало результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Ми вважаємо наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод", – йдеться у заяві.

Студентська колегія посилається на Закон України "Про вищу освіту", згідно з яким рішення щодо визнання чи невизнання результатів голосування стоїть виключно за Організаційним комітетом виборів. Як зауважили в соцмережах, під час скандалу щодо виборів ректора у Харкові, де посаду отримав депутат від Слуги народу, в МОН відповідали: "Міністерство не наділене повноваженнями щодо встановлення факту фальсифікації виборів ректора Державного біотехнологічного університету".

Студенти Могилянки також створили страйковий комітет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти не визнає вибори президента Могилянки

"Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест!", – йдеться в заяві.

В соцмережах запустили хештег "savemohylyanka". Під ним користувачі підтримують переможця виборів Сергія Квіта, спільноту Могилянки, а також закликають міністра Шкарлета піти у відставку.

"Міністр освіти має дезавуювати свої заяви, припинити спроби ревізії волевиявлення могилянської спільноти і без зволікань призначити Сергія Квіта на посаду президента Києво-Могилянської Академії. Якщо цього не буде зроблено, вочевидь, має постати питання про негайну відставку міністра", – написав Володимир В’ятрович, колишній керівник Інституту національної пам’яті.

"Було шість (!) спроб обрати ректора НаУКМА. Весь цей час управлінське безвладдя розхитувало і розбалансовувало Академію. Тепер, коли нарешті могилянці консолідувалися і, попри спроби зірвати вибори, більшістю голосів обрали Сергія Квіта, міністр простигосподи освіти Шкарлет заявляє, що не визнаватиме їх результатів і оголошуватиме повторний конкурс. Цікаво, що рішення Національного агенства з якості вищої освіти щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях д.е.н. Шкарлета С.М. підписав саме Сергій Квіт", – написала журналістка Мирослава Барчук.

"Попередні п'ять (п'ять!) спроб були неуспішними, і на кілька років університет опинився у підвішеному стані. Саме той університет, де такий дух свободи, суб'єктності, доброчесності. Дух, який дуже потрібен зараз. І ось – таке враження, що МОН відмовляється наразі виконати свій функціональний обов'язок і укласти контракт з переможцем виборів. Никогда такого не бьіло, и вот опять", – написала керівниця Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта.

Автор: 

Києво-Могилянська академія (43) Міносвіти (1421) Квіт Сергій (17) студенти (446) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+23
В Украине все начинается со студентов. Приятно видеть активную молодежь!
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03.02.2022 12:40 Відповісти
+18
Молодці. Прогресивна молодь.
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03.02.2022 12:39 Відповісти
+13
ну, майдан тоже начинался со студентов. овощу 2.0 пора жидко испугаться
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03.02.2022 12:42 Відповісти
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Молодці. Прогресивна молодь.
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03.02.2022 12:39 Відповісти
В Украине все начинается со студентов. Приятно видеть активную молодежь!
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03.02.2022 12:40 Відповісти
ну, майдан тоже начинался со студентов. овощу 2.0 пора жидко испугаться
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03.02.2022 12:42 Відповісти
Поддерживаю студентов Могилянки!
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03.02.2022 12:45 Відповісти
Опять какого-то слугу урода продвигают Студенты молодцы, валите нечисть зелёную
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03.02.2022 12:47 Відповісти
Якщо так,то чим тоді не довольні.?
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03.02.2022 13:11 Відповісти
Геть Квіта!
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03.02.2022 14:02 Відповісти
Геть пдаров зелёных! Они как ржавчина проникают везде сейчас
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03.02.2022 14:27 Відповісти
Тебе першого.
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03.02.2022 14:42 Відповісти
Цього літака Квіта, який нарахував собі коханому платню за місяць у сумі 14 млн. 700 тисяч гнати треба! Це в якій краіні держчиновник стає мультимільйонером, займаючи держпосаду?
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03.02.2022 14:04 Відповісти
Пздишь косой! Там уже давно проверили что это ошибка -
""В предыдущей декларации была допущена ошибка, о чем я также сообщили на сайте НАЗК и загрузили все необходимые справки. В "Сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии", которое делал Квит в связи с увольнением с должности главы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования согласно решению Верховного Суда Украины (потом сразу было переутверждение правительством всего руководящего состава Агентства), по ошибке не округлилена сумма до одной гривны. То есть последние две цифры - это копейки: 147371,59".
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03.02.2022 14:25 Відповісти
Яка помилка? Ти з бухгалтером не зв'язуйся. Цього Квіта спіймали на гарячому і він пішов задню давати. Подивись на шапку декларації. Там написано « Сума у грнивнях». Там не може бути ніяких копійок, бовдуре. Квіту просто не вдалося провернути схему. Розклад був такий: враховуючи те, що люди зайняті війною зараз, він сідає у крісло президента могилянки ( та ще мильна бульбашка), забирає майже 15 мільйонів і весь у шоколаді та й ще сиропом политий. ТВ, ніхто не буде зараз дивитись декларацію. Все він правду написав. Він не хлопчик і не вперше цю декларацію заповнює. Це той ще лис. Але не вдалося. Тож він почав розказувати якісь дурницю про кому або не округлив. Що він повинен був там округлити? Тож не сперечайся із бухгалтером. Всі ці схеми відомі.
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03.02.2022 14:41 Відповісти
Херовый с тебя бухгалтер пздун зелёный
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03.02.2022 15:26 Відповісти
Це ти себе гарно описав. Самокритично.
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03.02.2022 17:29 Відповісти
Глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит "засветил" в декабре зарплату больше 14,7 млн. Именно такая сумма отражена в изменениях в его декларации на сайте НАЗК. Впрочем, в декларации, заполненной 31 января он указал зарплату, полученную в Нацагентстве в 2021 году в размере 1,36 млн.
То есть, не исключено, что он просто ошибся в декларации.
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07.02.2022 14:10 Відповісти
Коли люди подають декларацію , тим більше в НАЗК, вони усе ретельно перевіряють. Усе! Особливо скільки отримав грошей і скільки має. Тож Квіт - не лох. Просто сподівався, що ніхто зараз не буде звертати увагу, бо зараз не до деклорацій. Але помилився.
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03.02.2022 14:50 Відповісти
Можеш будь якого бухгалтера запитати.
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03.02.2022 14:51 Відповісти
 
 