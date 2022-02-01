Міносвіти не визнає вибори президента Могилянки
Міністерство освіти та науки не буде визнавати результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.
Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, вибори відбулися з порушенням процедури.
"Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули чи іншу, багато питань можна задавати", - сказав Шкарлет.
Міністр наголосив, що буде видано наказ про проведення повторних виборів.
"Хай обирає колектив, але чесно, прозоро, без порушення процедури, без вкрадених скриньок, без залитих фарбою, без пошкоджених скриньок, без суб’єктивної думки окремих членів виборчої комісії, що виборчий процес дійсно відбувався відповідно до методичних рекомендацій", - каже очільник Міносвіти.
Нові вибори він обіцяє оголосити за кілька місяців.
"Є мінімум два місяці на подачу документів, самий мінімальний час: на проведення агітації, час на перевірку документів. Після цього будуть проведені вибори, в найкоротший термін, відповідно до норм діючого законодавства", - сказав Шкарлет.
Зараз, додав він, виконуючим обов’язки президента НаУКМА призначено декана юридичного факультету Дениса Азарова.
Нагадаємо, вибори президента НаУКМА були призначені на 20 січня 2022 року. На посаду президента балотувалися в.о.президента НаУКМА, кандидат економічних наук, доцент, в.о. декана факультету економічних наук Олександра Гуменна та голова НАЗЯВО Сергій Квіт. За підсумками голосування, що відбулося 20 січня 2022 Олександра Гуменна набрала 201 голос (33.9%), Сергій Квіт – 232 (39,1%).
27 січня відбувся другий тур виборів президента НаУКМА. Того ж дня Сергій Квіт повідомив, що з виборчої дільниці вишу невідомі викрали одну зі скриньок для голосування.
28 січня на сайті НаУКМА було оприлюднено повідомлення про те, що за результатами другого туру Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%); Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%). При цьому проти всіх було 18 голосів (4,04%); зіпсовано – 1 бюлетень.
1 лютого на сайті НаУКМА оприлюднено відкрите звернення могилянської спільноти, в якому оргкомітет, Вчена рада НаУКМА, Конференція студентів та інші студентські організації НаУКМА, Наглядова рада університету, Асоціація випускників НаУКМА, члени могилянської спільноти, партнери Академії засвідчили єдність у визнанні результатів виборів, які відбулися чесно і прозоро. У зверненні зазначається, що спільнота очікує від МОН щонайшвидшого завершення формальних процедур щодо підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.
Будь ласка, зачекайте...
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тепер слово за студентами та професорами
"Моніка Зєлінскі" не визнає обраним і Голову САП, не підконтрольного його ОП...
"Моніка Зєлінскі" не визнає і загрозу вторгнення Орди в Україну...
"Моніка Зєлінскі" не визнає і те, що життєвий рівень українців страшно понизив своєю Ко-******...
"Моніка Зєлінскі" ВЖЕ й не визнає необхідність боротьби з корупцією, демонополізацією економіки...
"Моніка Зєлінскі" не визнає (як і алкоголік та наркоман), що він тупий, неграмотний і неадекватний...
Остальное, как то арест, следствие, суд, конфискация имущества и ворованных денег, срок, ИТК, от звонка до звонка и торжественный выход на свободу в год его шестидесятилетия уже, как следствие его деятельности.
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почалося....
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель.Насильник.Угонщик. Убийца.
Растлитель И воры, и воры, и воры.
( И Губерман)
Хто їх туди вибирав?
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
Джерело:
Чи не родич це Кілі Бімби часом?
міністр освіти і науки Сергій Шкарлет - відомий фальсифікатор, фальшивий доктор економічних наук, захистив докторську дисертацію з плагіатом - украв чужі тексти (статтю Л. Гончаренко, шматок підручника С. Покропивного, шматки з докторської дисертації Г. Сілкіної), має кілька статей з плагіатом, про що є висновки комісії НАЗЯВО. Створив у Чернігівському університеті спецраду на чолі з плагіаторкою Маргасовою, яка штампувала дисертації з плагіатом.
Про докторську дисертацію Шкарлета можна прочитати тут:
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
А вот конкурс на главу ГБР между действующим начальником и его охранниками прошел на ура. Гнідори зелені.
ПМУ шмигаль, гальмуй, бо буде пізно… Піднімуться студенти…
Знесуть і уряд невігласів…
Люди в Міністерстві просто виконали те що були зобовязані - не допустити затвердження результатів занадто сумнівних виборів. Хоча враховуючи рівень розумових здібностей прихильників квіта не впевнений, що вони зможуть це зрозуміти.
згідно декларації за 31 січня ЗП Квіта 1364191 грн за рік в НАЗяво та 16к в Могилянці.
не розумію навіщо так нагло брехати, ну і 1.4 ляма на рік то зп задрипаного районного судді, то так для контрасту.
тепер поясни як 1.3 млн перетворилось у твоїй бурхливій уяві на 14.7
але що цікавіше за 21 рік Квіт заробив 136млн.