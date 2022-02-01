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Міносвіти не визнає вибори президента Могилянки

Міносвіти не визнає вибори президента Могилянки

Міністерство освіти та науки не буде визнавати результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, вибори відбулися з порушенням процедури.

"Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули чи іншу, багато питань можна задавати", - сказав Шкарлет.

Читайте: Києво-Могилянська академія закликає депутатів не призначати Шкарлета міністром освіти

Міністр наголосив, що буде видано наказ про проведення повторних виборів.

"Хай обирає колектив, але чесно, прозоро, без порушення процедури, без вкрадених скриньок, без залитих фарбою, без пошкоджених скриньок, без суб’єктивної думки окремих членів виборчої комісії, що виборчий процес дійсно відбувався відповідно до методичних рекомендацій", - каже очільник Міносвіти.

Нові вибори він обіцяє оголосити за кілька місяців.

"Є мінімум два місяці на подачу документів, самий мінімальний час: на проведення агітації, час на перевірку документів. Після цього будуть проведені вибори, в найкоротший термін, відповідно до норм діючого законодавства", - сказав Шкарлет.

Дивіться: Новообраний президент НаУКМА Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші. ВIДЕО

Зараз, додав він, виконуючим обов’язки президента НаУКМА призначено декана юридичного факультету Дениса Азарова.

Нагадаємо, вибори президента НаУКМА були призначені на 20 січня 2022 року. На посаду президента балотувалися в.о.президента НаУКМА, кандидат економічних наук, доцент, в.о. декана факультету економічних наук Олександра Гуменна та голова НАЗЯВО Сергій Квіт. За підсумками голосування, що відбулося 20 січня 2022 Олександра Гуменна набрала 201 голос (33.9%), Сергій Квіт – 232 (39,1%).

Також читайте: Дискредитація Могилянки через спробу зриву виборів президента може розглядатися як елемент "гібридної війни", - Гарань

27 січня відбувся другий тур виборів президента НаУКМА. Того ж дня Сергій Квіт повідомив, що з виборчої дільниці вишу невідомі викрали одну зі скриньок для голосування.

28 січня на сайті НаУКМА було оприлюднено повідомлення про те, що за результатами другого туру Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%); Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%). При цьому проти всіх було 18 голосів (4,04%); зіпсовано – 1 бюлетень.

1 лютого на сайті НаУКМА оприлюднено відкрите звернення могилянської спільноти, в якому оргкомітет, Вчена рада НаУКМА, Конференція студентів та інші студентські організації НаУКМА, Наглядова рада університету, Асоціація випускників НаУКМА, члени могилянської спільноти, партнери Академії засвідчили єдність у визнанні результатів виборів, які відбулися чесно і прозоро. У зверненні зазначається, що спільнота очікує від МОН щонайшвидшого завершення формальних процедур щодо підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.

Автор: 

Києво-Могилянська академія (43) Міносвіти (1421) Квіт Сергій (17) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+73
Та ти прикинь! Академіка вибрали. Поважну людину. Проукраїнця! Та що ж це таке? Ні плагіату в дисертації, ні незакінченої середньої, ні пляшки пива не вкрав і нікого не ґвалтував! Як з таким Зельоному справу мати?
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01.02.2022 21:16 Відповісти
+58
А шо такое? Не ЗЕлёного жополиза выбрали? Да и кто такие эти поцы из Миносвиты для СВОБОДНОЙ Могилянки?
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01.02.2022 21:09 Відповісти
+51
Міносвіти, яких ніхто не вибирав, не визнає вибори
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01.02.2022 21:13 Відповісти
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А шо такое? Не ЗЕлёного жополиза выбрали? Да и кто такие эти поцы из Миносвиты для СВОБОДНОЙ Могилянки?
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01.02.2022 21:09 Відповісти
навіть Хам не дозволяв собі наїзди на Могилянку

тепер слово за студентами та професорами
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01.02.2022 22:46 Відповісти
Там была полиция, но урну выкрали и разбили, странно. Устроили из академии бардак. Минобразование разрушает образование и это всем известно. Зеленые все в стране разрушают.
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01.02.2022 23:40 Відповісти
Що ви від нього зочете, то - політичяний труп, що ще посмердить ...

"Моніка Зєлінскі" не визнає обраним і Голову САП, не підконтрольного його ОП...
"Моніка Зєлінскі" не визнає і загрозу вторгнення Орди в Україну...
"Моніка Зєлінскі" не визнає і те, що життєвий рівень українців страшно понизив своєю Ко-******...
"Моніка Зєлінскі" ВЖЕ й не визнає необхідність боротьби з корупцією, демонополізацією економіки...
"Моніка Зєлінскі" не визнає (як і алкоголік та наркоман), що він тупий, неграмотний і неадекватний...
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01.02.2022 23:51 Відповісти
Я от него хочу только одного - что бы оно ушло с поста президента.
Остальное, как то арест, следствие, суд, конфискация имущества и ворованных денег, срок, ИТК, от звонка до звонка и торжественный выход на свободу в год его шестидесятилетия уже, как следствие его деятельности.
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02.02.2022 08:47 Відповісти
Міносвіти, яких ніхто не вибирав, не визнає вибори
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01.02.2022 21:13 Відповісти
Буде оголошено повторний конкурс.
==========
почалося....
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01.02.2022 21:27 Відповісти
Нда..400 голосов..ну ээорганизовать подсчет этого огромного количества просто неподьемная задача
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01.02.2022 21:13 Відповісти
Та ти прикинь! Академіка вибрали. Поважну людину. Проукраїнця! Та що ж це таке? Ні плагіату в дисертації, ні незакінченої середньої, ні пляшки пива не вкрав і нікого не ґвалтував! Як з таким Зельоному справу мати?
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01.02.2022 21:16 Відповісти
Какие прекрасные русские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель.Насильник.Угонщик. Убийца.
Растлитель И воры, и воры, и воры.
( И Губерман)
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01.02.2022 22:12 Відповісти
яка поважна людина? після першого року на посаді голови МОНу йому зірвало дах, і все що він творив якраз таки Поважні ЛЮДИ, Академіки та Науковці називали квітнею
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02.02.2022 07:34 Відповісти
Класне кіно,як завжди!
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01.02.2022 21:16 Відповісти
тепрь у могилянки стопудове право засомневаться в адекватности не токо шкарлета...
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01.02.2022 21:18 Відповісти
Це так вирішив нелегальний міністр освіти? колишній регіонал друг табачника ,що ж ви за паскуди такі ,навіть тут хочуть пропхати свого .
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01.02.2022 21:18 Відповісти
І це буде казати плагіатор шкарлет 🤔
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01.02.2022 21:20 Відповісти
Чогоі слідувало чекати. Міносвіти вивчає протоколи засідань виборчої комісії. В їх повноваження не входить переглядати відео і т.п. Якби був вигідний ректор, то все б було нормально. Замовили заворушку, щоб не визнати вибори. Але з Могилянкою таке не пройде...
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01.02.2022 21:21 Відповісти
супер, сериал студии марвелл)) есть кадры, как урна для голосования испаряется в воздухе в присутствии полиции, ва потом внезапно оказывается на месте)) это все доктор стрэндж устроил)))
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01.02.2022 21:21 Відповісти
СУКИ !
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01.02.2022 21:24 Відповісти
Ну тоді студенти можуть не визнавати самозванців з міносвіти.
Хто їх туди вибирав?
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01.02.2022 21:25 Відповісти
Шкарлєту проплатили вже, а тут такоє!
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01.02.2022 21:26 Відповісти
Шкарпет сам посылал титушек, чтобы сорвали выборы в Могилянке. Плагиатору хочется самому поруководить выборами в академии.
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01.02.2022 21:26 Відповісти
О шо зебуіни виплетають!
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01.02.2022 21:26 Відповісти
- Что-то у нас в науке, говнецом пованивать стало...
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
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01.02.2022 21:27 Відповісти
Ну звісно, колектив визнав а зебільний плагіатор не визнав.
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01.02.2022 21:29 Відповісти
От і замовник тітушанського нападу виявив себе.
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01.02.2022 21:30 Відповісти
Міністерство освіти, спорту, культури-це совкові анахронізми. В
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01.02.2022 21:32 Відповісти
Ну, мин.образования(department of education) в США таки есть. В остальном - згоден.
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01.02.2022 21:38 Відповісти
There was no such thing as US Department of Education before 1980.
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01.02.2022 22:07 Відповісти
А ви, взагалі, знаєте чим займаються ці міністерства ? Чи просто так написали? Типа дуже розумний.
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01.02.2022 23:31 Відповісти
плагиатор шкарлет ерепенится =)
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01.02.2022 21:33 Відповісти
Він думав, що пошле тітушек у Могилянку, і все, що він вкрав у інших учених, зарахується йому як його власне.
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01.02.2022 22:13 Відповісти
Ты каким боком до Могилянки, совок дурной? Самоопределение, - нет не слышал?
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01.02.2022 21:34 Відповісти
Міністерство освіти має право вимагати виконання навчальних програм відповідно до визнаних міністерством вимог до професійної підготовки спеціалістів різних рівнів. І це все. Академічне самоврядування до цього не має ніякого стосунку, але дуже хочеться мати бездонний корупційний ресур - ми тебе "визнаємо" - а ти нам відкати з державного фінансування. Ось про що йде мова! Міносвіти - корумпована помийка.
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01.02.2022 21:35 Відповісти
СК само як і Назяво, де Квіт за січень нарахува собі коханому 14 млн. 700 тисяч грн зарплати. О як!
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01.02.2022 23:29 Відповісти
Хай обирає колектив, але чесно, прозоро, без порушення процедури ", - каже очільник Міносвіти. В воровском кодлане Коломойского Шкарлет правильный пацан.Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
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01.02.2022 21:35 Відповісти
А Квіт собі за січень нарахував 14 млн. 700 тисяч гривень заплати у Назяво. І чим він краще Шкарлета?
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01.02.2022 23:27 Відповісти
А ШО ВИ МЕЛЕТЕ? зп за січень розраховується на 04 лютого. а сьогодні лише 1. та й відомо всім, крім вас, що зп бюджетникам нараховує бухгалтер за ЕТС , а не співробітник сам собі!!! досить вже брехати, майте повагу хоча б до себе!!!
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02.02.2022 00:22 Відповісти
Він голова, тому підпис під фін документами він також ставить. Вчи матчастину. Мабуть, так працював, так прцював, що і на Дом роботу брав, по ночах працював. Ганьба !
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02.02.2022 08:56 Відповісти
"Зараз, додав він, виконуючим обов'язки президента НаУКМА призначено декана юридичного факультету Дениса Азарова."

Джерело:

Чи не родич це Кілі Бімби часом?
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01.02.2022 21:37 Відповісти
ТОЧНО ТАКЖЕ ОНИ НЕ ПРИЗНАЮТ ПОБЕДУ ПОРОШЕНКО НА ПРЕЗИДЕНСТКИХ ВЫБОРАХ
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01.02.2022 21:40 Відповісти
ну переголосуйте другий тур, якщо вже так ви не довіряєте виборчій комісії!
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01.02.2022 21:52 Відповісти
Довідка:

міністр освіти і науки Сергій Шкарлет - відомий фальсифікатор, фальшивий доктор економічних наук, захистив докторську дисертацію з плагіатом - украв чужі тексти (статтю Л. Гончаренко, шматок підручника С. Покропивного, шматки з докторської дисертації Г. Сілкіної), має кілька статей з плагіатом, про що є висновки комісії НАЗЯВО. Створив у Чернігівському університеті спецраду на чолі з плагіаторкою Маргасовою, яка штампувала дисертації з плагіатом.

Про докторську дисертацію Шкарлета можна прочитати тут:

http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
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01.02.2022 22:04 Відповісти
А чим краще Квіт? Він за січень цього року нарахував собі коханому 14 млн. 700тисяч зарплати. Так що не хвилюйтесь ви за нього. Він не пропаде.
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01.02.2022 23:26 Відповісти
А ШО ВИ МЕЛЕТЕ? зп за січень розраховується на 04 лютого. а сьогодні лише 1. та й відомо всім, крім вас, що зп бюджетникам нараховує бухгалтер за ЕТС , а не співробітник сам собі!!! досить вже брехати, майте повагу хоча б до себе!!!
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02.02.2022 00:25 Відповісти
А підпис ставе не тільки бухгалтер , але й голова підприємства. Вчи матчастину.
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02.02.2022 08:54 Відповісти
Шкарпета- геть !
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01.02.2022 22:08 Відповісти
І Квіта геть!!!
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02.02.2022 08:57 Відповісти
Знаем мы ваши клоунские процедуры,по ним на должности назначаются то помощник сивковича,то помощник валуева,теперь видать пытаются пропихнуть помощника ********.
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01.02.2022 22:09 Відповісти
Дурачок запроданий!
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01.02.2022 22:13 Відповісти
Ой, обидели зелебобиков -написали им в нор..простите харю !!! Выродки зеленые !!!
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01.02.2022 22:46 Відповісти
За його словами, вибори відбулися з порушенням процедури.

А вот конкурс на главу ГБР между действующим начальником и его охранниками прошел на ура. Гнідори зелені.
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01.02.2022 22:53 Відповісти
При Сыроже только рыга можно ректором избирать.
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01.02.2022 22:54 Відповісти
Да не турбуйтесь ви так за того Квіта. Він собі за січень цього року нарахував 14 млн. 700 тисяч гривень зарплати у НАЗЯВО. Так що він не пропаде. Перетворив це Назяво на ОПГ.
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01.02.2022 23:23 Відповісти
А ШО ВИ МЕЛЕТЕ? зп за січень розраховується на 04 лютого. а сьогодні лише 1. та й відомо всім, крім вас, що зп бюджетникам нараховує бухгалтер за ЕТС , а не співробітник сам собі!!! досить вже брехати, майте повагу хоча б до себе!!!
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02.02.2022 00:26 Відповісти
Адам, вам треба просто зайти у реєстр і подивитись. Ось і все. Вперед. Тоді вам не доведеться дурниці казати.
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02.02.2022 08:06 Відповісти
31 січня Квіт подав декларацію за 2021 , де вказав, що за минулий рік отримав у назяво платню у сумі 1 мільйон 37 тисяч грн. За січень його платня склала 14 мільйонів 700 тисяч грн. Сайт НАЗК вам на допомогу. Вперед. І не ганьбить себе захищаючи людину, яка просто перетворила внз на дійних корів, яка заберає у студентів грощі, який став мультигривневим мільйонером за три роки існування Назяво.
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02.02.2022 08:24 Відповісти
Сайт НАЗК ПОДИВИСЬ.
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02.02.2022 08:51 Відповісти
міністерство освіти в свій час самостійно назначило директором ІХП НАН України одного тупого клоуна (проти нього проголосувала більшість науковців), бо у нього родичі в парламенті, воно було не в темі роботи інституту, вигнали з попереднього (інституту сорбції), в результаті ІХП багато втратив з науки і перейшов на комерцію
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01.02.2022 23:26 Відповісти
Табачники рулять ригоАналами- плагіаторами з Міносвіти на 30 році Незалежності України!!!
ПМУ шмигаль, гальмуй, бо буде пізно… Піднімуться студенти…
Знесуть і уряд невігласів…
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01.02.2022 23:26 Відповісти
Блін! Не того вибрали! По задумці Банкової вибрати мали Ківу! А що? Чом би й ні? Клоун - президент, Ківа - ректор...
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01.02.2022 23:43 Відповісти
А ДЛЯ ЧЕГО ОН ВООБЩЕ НУЖЕН !!!??? ПУСТЬ БУДЕТ КОЛЛЕГИЯ ИЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ !!!
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02.02.2022 00:02 Відповісти
ага, а давайте краще замість зєльоного міністра освіти буде колегія викладачів! вас по голові на роботі бьють чи що ???
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02.02.2022 00:24 Відповісти
ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ГОЛОВОЙ СОВЕТУЮ ОБРАТИТЬСЯ К ДОКТОРУ И ПО СЕБЕ ВСЕХ НЕ РОВНЯТЬ !!!
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02.02.2022 01:05 Відповісти
Ця Елена просто неадекват.
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02.02.2022 08:18 Відповісти
не має права МОН не визнавати вибори, якщо Могилянка визнала
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02.02.2022 00:11 Відповісти
ну звичайно, це ж могилянка а то всього МОН - центральний орган виконавчої влади в Україні, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки.
Люди в Міністерстві просто виконали те що були зобовязані - не допустити затвердження результатів занадто сумнівних виборів. Хоча враховуючи рівень розумових здібностей прихильників квіта не впевнений, що вони зможуть це зрозуміти.
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02.02.2022 07:46 Відповісти
Має.
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02.02.2022 08:50 Відповісти
Все, як належить, у зільоного міністра вроджену ідіосинкразію до України і українців, бо самі - малороси родом з хохляндії. І це - в кращому випадку.
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02.02.2022 01:14 Відповісти
Шкарлєт - чьоткій пацан
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02.02.2022 07:45 Відповісти
Да не захищайте ви того Квіта. Він став мультигривневим мільйонером за останні три роки. Створивши НАЗЯВО , він просто забирає грощі у студентів і кладе їх собі у кишеню. Сайт НАЗК повідомляє, що за січень цього року він нарахував собі коханому 14 мільйонів 700 тисяч гривень зарплати. О, як! Тож він не краще Шкарлета та усієї зеленої банди. Перетворив НАЗЯВО У ОПГ.
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02.02.2022 08:46 Відповісти
Бот подоляка чи просто дурень ?
згідно декларації за 31 січня ЗП Квіта 1364191 грн за рік в НАЗяво та 16к в Могилянці.
не розумію навіщо так нагло брехати, ну і 1.4 ляма на рік то зп задрипаного районного судді, то так для контрасту.
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02.02.2022 10:19 Відповісти
Це ти про себе? Самокритично. Сайт НАЗК на допомогу. І взагалі, геть звідси !
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02.02.2022 11:30 Відповісти
бот де на сайті НАЗК знайти ЗП квіта в 14.7 млн за місяць січень.
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02.02.2022 11:50 Відповісти
На сайті НАЗК. Квіт сам подав цю інформацію. Вчора усі агенства це повідомили. Гуглі.
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02.02.2022 12:04 Відповісти
бот я тобі спецом скопіював суму з декларації поданої Квітом 31.01
тепер поясни як 1.3 млн перетворилось у твоїй бурхливій уяві на 14.7
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02.02.2022 12:15 Відповісти
Зайди на сайт НАЗК, бовдуре.
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02.02.2022 12:28 Відповісти
Зарплата в 14 мільйонів? Голова освітнього Нацагентства потрапив у скандал з декларацією
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02.02.2022 12:30 Відповісти
Твій Квіт перетворив НАЗЯВО на ОПГ і забирає гроші у студентів. За ним тюрма плаче. Його усі науковці вже ненавидять. Ворога він.
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02.02.2022 11:32 Відповісти
На сайті НАЗК. ВЧОРА УСІ СГЕНСТВА ВЖЕ ПОВДОМИЛИ ЦЮ НОВИНИ. ЦІ УСІ БОТИ ДЛЯ ТЕБЕ? Він сам подав цю інформацію. Інет на допомога. Через Гугл знайди.
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02.02.2022 12:03 Відповісти
хм, Ви праві там дійсно є декларація за 14.01.
але що цікавіше за 21 рік Квіт заробив 136млн.
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02.02.2022 12:48 Відповісти
 
 