Міносвіти не визнає вибори президента Могилянки

Міністерство освіти та науки не буде визнавати результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, вибори відбулися з порушенням процедури.

"Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули чи іншу, багато питань можна задавати", - сказав Шкарлет.

Читайте: Києво-Могилянська академія закликає депутатів не призначати Шкарлета міністром освіти

Міністр наголосив, що буде видано наказ про проведення повторних виборів.

"Хай обирає колектив, але чесно, прозоро, без порушення процедури, без вкрадених скриньок, без залитих фарбою, без пошкоджених скриньок, без суб’єктивної думки окремих членів виборчої комісії, що виборчий процес дійсно відбувався відповідно до методичних рекомендацій", - каже очільник Міносвіти.

Нові вибори він обіцяє оголосити за кілька місяців.

"Є мінімум два місяці на подачу документів, самий мінімальний час: на проведення агітації, час на перевірку документів. Після цього будуть проведені вибори, в найкоротший термін, відповідно до норм діючого законодавства", - сказав Шкарлет.

Дивіться: Новообраний президент НаУКМА Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші. ВIДЕО

Зараз, додав він, виконуючим обов’язки президента НаУКМА призначено декана юридичного факультету Дениса Азарова.

Нагадаємо, вибори президента НаУКМА були призначені на 20 січня 2022 року. На посаду президента балотувалися в.о.президента НаУКМА, кандидат економічних наук, доцент, в.о. декана факультету економічних наук Олександра Гуменна та голова НАЗЯВО Сергій Квіт. За підсумками голосування, що відбулося 20 січня 2022 Олександра Гуменна набрала 201 голос (33.9%), Сергій Квіт – 232 (39,1%).

Також читайте: Дискредитація Могилянки через спробу зриву виборів президента може розглядатися як елемент "гібридної війни", - Гарань

27 січня відбувся другий тур виборів президента НаУКМА. Того ж дня Сергій Квіт повідомив, що з виборчої дільниці вишу невідомі викрали одну зі скриньок для голосування.

28 січня на сайті НаУКМА було оприлюднено повідомлення про те, що за результатами другого туру Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%); Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%). При цьому проти всіх було 18 голосів (4,04%); зіпсовано – 1 бюлетень.

1 лютого на сайті НаУКМА оприлюднено відкрите звернення могилянської спільноти, в якому оргкомітет, Вчена рада НаУКМА, Конференція студентів та інші студентські організації НаУКМА, Наглядова рада університету, Асоціація випускників НаУКМА, члени могилянської спільноти, партнери Академії засвідчили єдність у визнанні результатів виборів, які відбулися чесно і прозоро. У зверненні зазначається, що спільнота очікує від МОН щонайшвидшого завершення формальних процедур щодо підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.