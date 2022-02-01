Минобразования не признает выборы президента Могилянки

Министерство образования и науки не признает результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская Академия". Будет объявлен повторный конкурс.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сказал в комментарии "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, выборы прошли с нарушением процедуры.

"Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательная урна покидала избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел эту урну или на соседней улице, или на строительной площадке. Урна была разбита, вернули ли они ту или другую - многие вопросы можно задавать", - сказал Шкарлет.

Министр подчеркнул, что будет издан приказ о проведении повторных выборов.

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"Пусть избирает коллектив, но честно, прозрачно, без нарушения процедуры, без украденных урн, без залитых краской, без поврежденных урн, без субъективного мнения отдельных членов избирательной комиссии, что избирательный процесс действительно происходил в соответствии с методическими рекомендациями", - говорит глава МОН.

Новые выборы он обещает объявить через несколько месяцев.

"Есть минимум два месяца на подачу документов, самое малое время: на проведение агитации, время на проверку документов. После этого будут проведены выборы, в кратчайшие сроки, в соответствии с нормами действующего законодательства", - сказал Шкарлет.

Сейчас, добавил он, исполняющим обязанности президента НаУКМА назначен декан юридического факультета Денис Азаров.

Напомним, выборы президента НаУКМА были назначены на 20 января 2022 года. На должность президента баллотировались и.о.президента НаУКМА, кандидат экономических наук, доцент, и.о. декана факультета экономических наук Александра Гуменная и председатель НАЗЯВО Сергей Квит. По итогам голосования, состоявшегося 20 января 2022 года Александра Гуменная набрала 201 голос (33.9%), Сергей Квит – 232 (39,1%).

27 января прошел второй тур выборов президента НаУКМА. В тот же день Сергей Квит сообщил, что с избирательного участка вуза неизвестные похитили одну из урн для голосования.

28 января на сайте НаУКМА было обнародовано сообщение о том, что по результатам второго тура Сергей Квит получил 235 голосов (52,80%); Александра Гуменная – 191 голос (42,92%). При этом против всех было 18 голосов (4,04%); испорчен – 1 бюллетень.

1 февраля на сайте НаУКМА обнародовано открытое обращение могилянского сообщества, в котором оргкомитет, Ученый совет НаУКМА, Конференция студентов и другие студенческие организации НаУКМА, Наблюдательный совет университета, Ассоциация выпускников НаУКМА, члены могилянского сообщества, партнеры Академии засвидетельствовали единство в признании результатов выборов честно и прозрачно. В обращении отмечается, что сообщество ожидает от МОН скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом.