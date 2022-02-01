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Минобразования не признает выборы президента Могилянки

Минобразования не признает выборы президента Могилянки

Министерство образования и науки не признает результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская Академия". Будет объявлен повторный конкурс.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сказал в комментарии "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, выборы прошли с нарушением процедуры.

"Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательная урна покидала избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел эту урну или на соседней улице, или на строительной площадке. Урна была разбита, вернули ли они ту или другую - многие вопросы можно задавать", - сказал Шкарлет.

Министр подчеркнул, что будет издан приказ о проведении повторных выборов.

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"Пусть избирает коллектив, но честно, прозрачно, без нарушения процедуры, без украденных урн, без залитых краской, без поврежденных урн, без субъективного мнения отдельных членов избирательной комиссии, что избирательный процесс действительно происходил в соответствии с методическими рекомендациями", - говорит глава МОН.

Новые выборы он обещает объявить через несколько месяцев.

"Есть минимум два месяца на подачу документов, самое малое время: на проведение агитации, время на проверку документов. После этого будут проведены выборы, в кратчайшие сроки, в соответствии с нормами действующего законодательства", - сказал Шкарлет.

Сейчас, добавил он, исполняющим обязанности президента НаУКМА назначен декан юридического факультета Денис Азаров.

Напомним, выборы президента НаУКМА были назначены на 20 января 2022 года. На должность президента баллотировались и.о.президента НаУКМА, кандидат экономических наук, доцент, и.о. декана факультета экономических наук Александра Гуменная и председатель НАЗЯВО Сергей Квит. По итогам голосования, состоявшегося 20 января 2022 года Александра Гуменная набрала 201 голос (33.9%), Сергей Квит – 232 (39,1%).

27 января прошел второй тур выборов президента НаУКМА. В тот же день Сергей Квит сообщил, что с избирательного участка вуза неизвестные похитили одну из урн для голосования.

28 января на сайте НаУКМА было обнародовано сообщение о том, что по результатам второго тура Сергей Квит получил 235 голосов (52,80%); Александра Гуменная – 191 голос (42,92%). При этом против всех было 18 голосов (4,04%); испорчен – 1 бюллетень.

1 февраля на сайте НаУКМА обнародовано открытое обращение могилянского сообщества, в котором оргкомитет, Ученый совет НаУКМА, Конференция студентов и другие студенческие организации НаУКМА, Наблюдательный совет университета, Ассоциация выпускников НаУКМА, члены могилянского сообщества, партнеры Академии засвидетельствовали единство в признании результатов выборов честно и прозрачно. В обращении отмечается, что сообщество ожидает от МОН скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом.

Автор: 

Киево-Могилянская академия (105) Минобразования (1739) Квит Сергей (126) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+73
Та ти прикинь! Академіка вибрали. Поважну людину. Проукраїнця! Та що ж це таке? Ні плагіату в дисертації, ні незакінченої середньої, ні пляшки пива не вкрав і нікого не ґвалтував! Як з таким Зельоному справу мати?
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01.02.2022 21:16 Ответить
+58
А шо такое? Не ЗЕлёного жополиза выбрали? Да и кто такие эти поцы из Миносвиты для СВОБОДНОЙ Могилянки?
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01.02.2022 21:09 Ответить
+51
Міносвіти, яких ніхто не вибирав, не визнає вибори
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01.02.2022 21:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А шо такое? Не ЗЕлёного жополиза выбрали? Да и кто такие эти поцы из Миносвиты для СВОБОДНОЙ Могилянки?
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01.02.2022 21:09 Ответить
навіть Хам не дозволяв собі наїзди на Могилянку

тепер слово за студентами та професорами
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01.02.2022 22:46 Ответить
Там была полиция, но урну выкрали и разбили, странно. Устроили из академии бардак. Минобразование разрушает образование и это всем известно. Зеленые все в стране разрушают.
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01.02.2022 23:40 Ответить
Що ви від нього зочете, то - політичяний труп, що ще посмердить ...

"Моніка Зєлінскі" не визнає обраним і Голову САП, не підконтрольного його ОП...
"Моніка Зєлінскі" не визнає і загрозу вторгнення Орди в Україну...
"Моніка Зєлінскі" не визнає і те, що життєвий рівень українців страшно понизив своєю Ко-******...
"Моніка Зєлінскі" ВЖЕ й не визнає необхідність боротьби з корупцією, демонополізацією економіки...
"Моніка Зєлінскі" не визнає (як і алкоголік та наркоман), що він тупий, неграмотний і неадекватний...
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01.02.2022 23:51 Ответить
Я от него хочу только одного - что бы оно ушло с поста президента.
Остальное, как то арест, следствие, суд, конфискация имущества и ворованных денег, срок, ИТК, от звонка до звонка и торжественный выход на свободу в год его шестидесятилетия уже, как следствие его деятельности.
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02.02.2022 08:47 Ответить
Міносвіти, яких ніхто не вибирав, не визнає вибори
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01.02.2022 21:13 Ответить
Буде оголошено повторний конкурс.
==========
почалося....
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01.02.2022 21:27 Ответить
Нда..400 голосов..ну ээорганизовать подсчет этого огромного количества просто неподьемная задача
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01.02.2022 21:13 Ответить
Та ти прикинь! Академіка вибрали. Поважну людину. Проукраїнця! Та що ж це таке? Ні плагіату в дисертації, ні незакінченої середньої, ні пляшки пива не вкрав і нікого не ґвалтував! Як з таким Зельоному справу мати?
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01.02.2022 21:16 Ответить
Какие прекрасные русские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель.Насильник.Угонщик. Убийца.
Растлитель И воры, и воры, и воры.
( И Губерман)
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01.02.2022 22:12 Ответить
яка поважна людина? після першого року на посаді голови МОНу йому зірвало дах, і все що він творив якраз таки Поважні ЛЮДИ, Академіки та Науковці називали квітнею
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02.02.2022 07:34 Ответить
Класне кіно,як завжди!
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01.02.2022 21:16 Ответить
тепрь у могилянки стопудове право засомневаться в адекватности не токо шкарлета...
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01.02.2022 21:18 Ответить
Це так вирішив нелегальний міністр освіти? колишній регіонал друг табачника ,що ж ви за паскуди такі ,навіть тут хочуть пропхати свого .
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01.02.2022 21:18 Ответить
І це буде казати плагіатор шкарлет 🤔
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01.02.2022 21:20 Ответить
Чогоі слідувало чекати. Міносвіти вивчає протоколи засідань виборчої комісії. В їх повноваження не входить переглядати відео і т.п. Якби був вигідний ректор, то все б було нормально. Замовили заворушку, щоб не визнати вибори. Але з Могилянкою таке не пройде...
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01.02.2022 21:21 Ответить
супер, сериал студии марвелл)) есть кадры, как урна для голосования испаряется в воздухе в присутствии полиции, ва потом внезапно оказывается на месте)) это все доктор стрэндж устроил)))
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01.02.2022 21:21 Ответить
СУКИ !
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01.02.2022 21:24 Ответить
Ну тоді студенти можуть не визнавати самозванців з міносвіти.
Хто їх туди вибирав?
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01.02.2022 21:25 Ответить
Шкарлєту проплатили вже, а тут такоє!
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01.02.2022 21:26 Ответить
Шкарпет сам посылал титушек, чтобы сорвали выборы в Могилянке. Плагиатору хочется самому поруководить выборами в академии.
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01.02.2022 21:26 Ответить
О шо зебуіни виплетають!
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01.02.2022 21:26 Ответить
- Что-то у нас в науке, говнецом пованивать стало...
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
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01.02.2022 21:27 Ответить
Ну звісно, колектив визнав а зебільний плагіатор не визнав.
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01.02.2022 21:29 Ответить
От і замовник тітушанського нападу виявив себе.
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01.02.2022 21:30 Ответить
Міністерство освіти, спорту, культури-це совкові анахронізми. В
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01.02.2022 21:32 Ответить
Ну, мин.образования(department of education) в США таки есть. В остальном - згоден.
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01.02.2022 21:38 Ответить
There was no such thing as US Department of Education before 1980.
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01.02.2022 22:07 Ответить
А ви, взагалі, знаєте чим займаються ці міністерства ? Чи просто так написали? Типа дуже розумний.
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01.02.2022 23:31 Ответить
плагиатор шкарлет ерепенится =)
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01.02.2022 21:33 Ответить
Він думав, що пошле тітушек у Могилянку, і все, що він вкрав у інших учених, зарахується йому як його власне.
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01.02.2022 22:13 Ответить
Ты каким боком до Могилянки, совок дурной? Самоопределение, - нет не слышал?
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01.02.2022 21:34 Ответить
Міністерство освіти має право вимагати виконання навчальних програм відповідно до визнаних міністерством вимог до професійної підготовки спеціалістів різних рівнів. І це все. Академічне самоврядування до цього не має ніякого стосунку, але дуже хочеться мати бездонний корупційний ресур - ми тебе "визнаємо" - а ти нам відкати з державного фінансування. Ось про що йде мова! Міносвіти - корумпована помийка.
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01.02.2022 21:35 Ответить
СК само як і Назяво, де Квіт за січень нарахува собі коханому 14 млн. 700 тисяч грн зарплати. О як!
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01.02.2022 23:29 Ответить
Хай обирає колектив, але чесно, прозоро, без порушення процедури ", - каже очільник Міносвіти. В воровском кодлане Коломойского Шкарлет правильный пацан.Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
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01.02.2022 21:35 Ответить
А Квіт собі за січень нарахував 14 млн. 700 тисяч гривень заплати у Назяво. І чим він краще Шкарлета?
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01.02.2022 23:27 Ответить
А ШО ВИ МЕЛЕТЕ? зп за січень розраховується на 04 лютого. а сьогодні лише 1. та й відомо всім, крім вас, що зп бюджетникам нараховує бухгалтер за ЕТС , а не співробітник сам собі!!! досить вже брехати, майте повагу хоча б до себе!!!
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02.02.2022 00:22 Ответить
Він голова, тому підпис під фін документами він також ставить. Вчи матчастину. Мабуть, так працював, так прцював, що і на Дом роботу брав, по ночах працював. Ганьба !
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02.02.2022 08:56 Ответить
"Зараз, додав він, виконуючим обов'язки президента НаУКМА призначено декана юридичного факультету Дениса Азарова."

Джерело:

Чи не родич це Кілі Бімби часом?
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01.02.2022 21:37 Ответить
ТОЧНО ТАКЖЕ ОНИ НЕ ПРИЗНАЮТ ПОБЕДУ ПОРОШЕНКО НА ПРЕЗИДЕНСТКИХ ВЫБОРАХ
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01.02.2022 21:40 Ответить
ну переголосуйте другий тур, якщо вже так ви не довіряєте виборчій комісії!
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01.02.2022 21:52 Ответить
Довідка:

міністр освіти і науки Сергій Шкарлет - відомий фальсифікатор, фальшивий доктор економічних наук, захистив докторську дисертацію з плагіатом - украв чужі тексти (статтю Л. Гончаренко, шматок підручника С. Покропивного, шматки з докторської дисертації Г. Сілкіної), має кілька статей з плагіатом, про що є висновки комісії НАЗЯВО. Створив у Чернігівському університеті спецраду на чолі з плагіаторкою Маргасовою, яка штампувала дисертації з плагіатом.

Про докторську дисертацію Шкарлета можна прочитати тут:

http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
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01.02.2022 22:04 Ответить
А чим краще Квіт? Він за січень цього року нарахував собі коханому 14 млн. 700тисяч зарплати. Так що не хвилюйтесь ви за нього. Він не пропаде.
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01.02.2022 23:26 Ответить
А ШО ВИ МЕЛЕТЕ? зп за січень розраховується на 04 лютого. а сьогодні лише 1. та й відомо всім, крім вас, що зп бюджетникам нараховує бухгалтер за ЕТС , а не співробітник сам собі!!! досить вже брехати, майте повагу хоча б до себе!!!
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02.02.2022 00:25 Ответить
А підпис ставе не тільки бухгалтер , але й голова підприємства. Вчи матчастину.
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02.02.2022 08:54 Ответить
Шкарпета- геть !
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01.02.2022 22:08 Ответить
І Квіта геть!!!
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02.02.2022 08:57 Ответить
Знаем мы ваши клоунские процедуры,по ним на должности назначаются то помощник сивковича,то помощник валуева,теперь видать пытаются пропихнуть помощника ********.
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01.02.2022 22:09 Ответить
Дурачок запроданий!
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01.02.2022 22:13 Ответить
Ой, обидели зелебобиков -написали им в нор..простите харю !!! Выродки зеленые !!!
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01.02.2022 22:46 Ответить
За його словами, вибори відбулися з порушенням процедури.

А вот конкурс на главу ГБР между действующим начальником и его охранниками прошел на ура. Гнідори зелені.
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01.02.2022 22:53 Ответить
При Сыроже только рыга можно ректором избирать.
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01.02.2022 22:54 Ответить
Да не турбуйтесь ви так за того Квіта. Він собі за січень цього року нарахував 14 млн. 700 тисяч гривень зарплати у НАЗЯВО. Так що він не пропаде. Перетворив це Назяво на ОПГ.
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01.02.2022 23:23 Ответить
А ШО ВИ МЕЛЕТЕ? зп за січень розраховується на 04 лютого. а сьогодні лише 1. та й відомо всім, крім вас, що зп бюджетникам нараховує бухгалтер за ЕТС , а не співробітник сам собі!!! досить вже брехати, майте повагу хоча б до себе!!!
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02.02.2022 00:26 Ответить
Адам, вам треба просто зайти у реєстр і подивитись. Ось і все. Вперед. Тоді вам не доведеться дурниці казати.
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02.02.2022 08:06 Ответить
31 січня Квіт подав декларацію за 2021 , де вказав, що за минулий рік отримав у назяво платню у сумі 1 мільйон 37 тисяч грн. За січень його платня склала 14 мільйонів 700 тисяч грн. Сайт НАЗК вам на допомогу. Вперед. І не ганьбить себе захищаючи людину, яка просто перетворила внз на дійних корів, яка заберає у студентів грощі, який став мультигривневим мільйонером за три роки існування Назяво.
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02.02.2022 08:24 Ответить
Сайт НАЗК ПОДИВИСЬ.
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02.02.2022 08:51 Ответить
міністерство освіти в свій час самостійно назначило директором ІХП НАН України одного тупого клоуна (проти нього проголосувала більшість науковців), бо у нього родичі в парламенті, воно було не в темі роботи інституту, вигнали з попереднього (інституту сорбції), в результаті ІХП багато втратив з науки і перейшов на комерцію
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01.02.2022 23:26 Ответить
Табачники рулять ригоАналами- плагіаторами з Міносвіти на 30 році Незалежності України!!!
ПМУ шмигаль, гальмуй, бо буде пізно… Піднімуться студенти…
Знесуть і уряд невігласів…
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01.02.2022 23:26 Ответить
Блін! Не того вибрали! По задумці Банкової вибрати мали Ківу! А що? Чом би й ні? Клоун - президент, Ківа - ректор...
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01.02.2022 23:43 Ответить
А ДЛЯ ЧЕГО ОН ВООБЩЕ НУЖЕН !!!??? ПУСТЬ БУДЕТ КОЛЛЕГИЯ ИЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ !!!
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02.02.2022 00:02 Ответить
ага, а давайте краще замість зєльоного міністра освіти буде колегія викладачів! вас по голові на роботі бьють чи що ???
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02.02.2022 00:24 Ответить
ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ГОЛОВОЙ СОВЕТУЮ ОБРАТИТЬСЯ К ДОКТОРУ И ПО СЕБЕ ВСЕХ НЕ РОВНЯТЬ !!!
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02.02.2022 01:05 Ответить
Ця Елена просто неадекват.
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02.02.2022 08:18 Ответить
не має права МОН не визнавати вибори, якщо Могилянка визнала
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02.02.2022 00:11 Ответить
ну звичайно, це ж могилянка а то всього МОН - центральний орган виконавчої влади в Україні, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки.
Люди в Міністерстві просто виконали те що були зобовязані - не допустити затвердження результатів занадто сумнівних виборів. Хоча враховуючи рівень розумових здібностей прихильників квіта не впевнений, що вони зможуть це зрозуміти.
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02.02.2022 07:46 Ответить
Має.
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02.02.2022 08:50 Ответить
Все, як належить, у зільоного міністра вроджену ідіосинкразію до України і українців, бо самі - малороси родом з хохляндії. І це - в кращому випадку.
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02.02.2022 01:14 Ответить
Шкарлєт - чьоткій пацан
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02.02.2022 07:45 Ответить
Да не захищайте ви того Квіта. Він став мультигривневим мільйонером за останні три роки. Створивши НАЗЯВО , він просто забирає грощі у студентів і кладе їх собі у кишеню. Сайт НАЗК повідомляє, що за січень цього року він нарахував собі коханому 14 мільйонів 700 тисяч гривень зарплати. О, як! Тож він не краще Шкарлета та усієї зеленої банди. Перетворив НАЗЯВО У ОПГ.
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02.02.2022 08:46 Ответить
Бот подоляка чи просто дурень ?
згідно декларації за 31 січня ЗП Квіта 1364191 грн за рік в НАЗяво та 16к в Могилянці.
не розумію навіщо так нагло брехати, ну і 1.4 ляма на рік то зп задрипаного районного судді, то так для контрасту.
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02.02.2022 10:19 Ответить
Це ти про себе? Самокритично. Сайт НАЗК на допомогу. І взагалі, геть звідси !
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02.02.2022 11:30 Ответить
бот де на сайті НАЗК знайти ЗП квіта в 14.7 млн за місяць січень.
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02.02.2022 11:50 Ответить
На сайті НАЗК. Квіт сам подав цю інформацію. Вчора усі агенства це повідомили. Гуглі.
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02.02.2022 12:04 Ответить
бот я тобі спецом скопіював суму з декларації поданої Квітом 31.01
тепер поясни як 1.3 млн перетворилось у твоїй бурхливій уяві на 14.7
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02.02.2022 12:15 Ответить
Зайди на сайт НАЗК, бовдуре.
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02.02.2022 12:28 Ответить
Зарплата в 14 мільйонів? Голова освітнього Нацагентства потрапив у скандал з декларацією
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02.02.2022 12:30 Ответить
Твій Квіт перетворив НАЗЯВО на ОПГ і забирає гроші у студентів. За ним тюрма плаче. Його усі науковці вже ненавидять. Ворога він.
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02.02.2022 11:32 Ответить
На сайті НАЗК. ВЧОРА УСІ СГЕНСТВА ВЖЕ ПОВДОМИЛИ ЦЮ НОВИНИ. ЦІ УСІ БОТИ ДЛЯ ТЕБЕ? Він сам подав цю інформацію. Інет на допомога. Через Гугл знайди.
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02.02.2022 12:03 Ответить
хм, Ви праві там дійсно є декларація за 14.01.
але що цікавіше за 21 рік Квіт заробив 136млн.
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02.02.2022 12:48 Ответить
 
 