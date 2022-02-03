Найбільший довгобуд Дніпра - "Парус", повернуто місту та буде знесено, - Філатов

У Дніпрі недобудовану з радянських часів багатоповерхову будівлю готелю "Парус" повернули територіальній громаді та незабаром знесуть.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті, вирішено долю багатостраждального готелю "Парус". ... Недобудований будинок готелю "Парус" — це одна з найдепресивніших споруд не лише Дніпра, а й усієї країни. З 1975 року (!) цей жах стояв німим докором і став культовим місцем для самогубців. Ні за якої влади, ні за яких режимів, ні за яких президентів з мерами проблема "Паруса" не вирішувалася. Ні за СРСР, ні за незалежної України. Вчора, після багаторічної судової тяжби, десятків судових засідань різних інстанцій, Верховний Суд України остаточно повернув "Парус" територіальній громаді. Господи, скільки аферистів-забудовників хотіли підгодуватись на цьому "жирному" місці… Як тільки вони не намагалися мене спокусити. Ми, тільки ми, повернули "Парус" місту, і найближчим часом його знесемо. Подробиці трохи згодом. Але вже незабаром Дніпро позбавиться півстолітнього символу занепаду і застою. Безумовно, що величезний Тризуб, нанесений волонтерами у 2014 році, при знесенні будівлі буде обов'язково зафарбовано", - повідомив Філатов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арт-об'єкт "Звуки Міста" відкрили в Дніпрі. ФОТО