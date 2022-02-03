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Найбільший довгобуд Дніпра - "Парус", повернуто місту та буде знесено, - Філатов

Найбільший довгобуд Дніпра -

У Дніпрі недобудовану з радянських часів багатоповерхову будівлю готелю "Парус" повернули територіальній громаді та незабаром знесуть.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті, вирішено долю багатостраждального готелю "Парус". ... Недобудований будинок готелю "Парус" — це одна з найдепресивніших споруд не лише Дніпра, а й усієї країни. З 1975 року (!) цей жах стояв німим докором і став культовим місцем для самогубців. Ні за якої влади, ні за яких режимів, ні за яких президентів з мерами проблема "Паруса" не вирішувалася. Ні за СРСР, ні за незалежної України. Вчора, після багаторічної судової тяжби, десятків судових засідань різних інстанцій, Верховний Суд України остаточно повернув "Парус" територіальній громаді. Господи, скільки аферистів-забудовників хотіли підгодуватись на цьому "жирному" місці… Як тільки вони не намагалися мене спокусити. Ми, тільки ми, повернули "Парус" місту, і найближчим часом його знесемо. Подробиці трохи згодом. Але вже незабаром Дніпро позбавиться півстолітнього символу занепаду і застою. Безумовно, що величезний Тризуб, нанесений волонтерами у 2014 році, при знесенні будівлі буде обов'язково зафарбовано", - повідомив Філатов.

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Автор: 

Дніпро (3303) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+13
Давно пора! Филатову - Респект!
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03.02.2022 12:41 Відповісти
+12
оце хороша ідея, тільки спочатку зафарбувати тризуб з прапором , а потім написати - "русский мир" і грохнуть.
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03.02.2022 13:47 Відповісти
+7
было вроде предложение от канала Дискавери, взорвать за их счет, а они снимают кино
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03.02.2022 13:06 Відповісти
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08.02.2022 07:28 Відповісти
А ты только оттуда?
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08.02.2022 19:24 Відповісти
А шо його не можна добудувати?
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03.02.2022 13:33 Відповісти
Добудувати культове місце самовбивць? Для кого ?
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03.02.2022 13:44 Відповісти
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03.02.2022 13:36 Відповісти
Типичное совковое уйййобище - туда ему и дорога.
Больше напоминает больницу, чем гостинницу.
Умные люди уже всё много раз посчитали.
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03.02.2022 13:39 Відповісти
покрасивее башен близнецов
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03.02.2022 13:55 Відповісти
Башни-близнецы снесли от жадности, а не из-за внешнего вида.
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03.02.2022 13:57 Відповісти
не тз жадности, они были фаллическим символом Нью-Йорка
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03.02.2022 14:05 Відповісти
До сноса близнецов Америка дрючила всех в два <*****.
А после 11 сентября страна сильно потускнела.
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03.02.2022 14:27 Відповісти
Они считали, что ЗА_ЛУЖЕЙ в не достигаемости.
Им объяснили, что это не так и их действия стали более сдержанными.
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03.02.2022 16:52 Відповісти
Их взорвали люди Буша-младшего, чтобы завинтить гайки.
А путин в это время взрывал жилые дома в России.
Был такой тренд ...
Они недаром корешались и катались на 21-й "Волге".
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04.02.2022 15:30 Відповісти
жаль... думалось что когда-то окна засветятся и жизнь забурлит...
хотят снести чтоб все равно там построить какой-нибудь стекло-бетонный стакан для богатых..
опять же...он так плотненько стоит к жилой застройке (5 и 9-эт. дома 1968 года постройки), ЛЭП, грузовому порту и масложирке ("Олейна") что при малейшем просчете при взрыве мало не покажется
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03.02.2022 13:58 Відповісти
Скорее всего именно так.
Тут вон выше пишут, что проблема, почему не хотят достраивать - это потолки 2,5 метра. У нас миллионы людей живут в домах с такими потолками и не жалуются, а вот для элитного жилья - да, такая высота низковата. То есть место - козырное, для "типа элиты", а высота потолков не соответствует элитарному жилью. А достроить, чтобы жила не "типа элита" - жаба давит - проще снести - не за свои ведь деньги, за государственные и затем построить жилье элитарное.
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03.02.2022 14:14 Відповісти
кстати...порылся в местной прессе ...
нарыл вот что!
//
«Реконструировать «Парус» нет смысла. Здание простояло много лет. Его надо ликвидировать.
Участок от «Паруса» до конца грузового порта - 10 га территории. Это зона развития. У города есть большой инвестиционный проект - целый комплекс от речпорта до «Паруса». Там будет новый город. По этому поводу приезжал в Днепр Василий Хмельницкий. Вы можете знать его проект Unit.City в Киеве.
На этой территории будет Unit.City, пару знаковых объектов. Это большой инвестиционный проект, под который город будет приглашать инвесторов. Будет единая концепция, большой паркинг, музеи, бизнес-школы, бизнес-инкубатор. Я думаю, что мы приступим к этому проекту через год», - рассказал Геннадий Корбан.
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03.02.2022 14:20 Відповісти
Здание реально урродское, и на таком видном месте нищебродских проектов быть не может - ни гостинок для военных, ни хостелов, ни
складов.
Застройщики будут точить на него зуб и регулярно устраивать взрывы
и пожары - это надо кому-то в нашей стране объяснять?
Спросите Корбана - он подтвердит.
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03.02.2022 14:36 Відповісти
пусть снесут междуэт. перекрытия.
будут суперэлитные 5м потолки)))
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03.02.2022 21:20 Відповісти
А може її знести, п потім з цього сміття зробити насипний острів... Це так в ОАЕ роблять... Було б круто його зробити прямо навпроти протоки з Азовського моря в Чорне. Хай би Азовське море було повністю внутрішнім морем України!
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03.02.2022 14:36 Відповісти
Строили, строили, и наконец.... построили!
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03.02.2022 15:19 Відповісти
Ага! Розкажіть про це удареному дебілу Віталі стосовно Подільського монстру на розі Костянтинівської і Нижнього Валу в Києві, який в основному при ньому й будували всупереч усім судовим рішенням. Як то кажуть, два мери - два способи життя
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03.02.2022 15:41 Відповісти
зачем сносить???
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03.02.2022 21:21 Відповісти
надо бы ещё и в центре Киева все небоскрёбы посносить и ограничить этажность, как в Германии.
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04.02.2022 07:44 Відповісти
Днепряни!!! У них в планах и олейни напротив снести!! Там будут строить новый город) как в Киеве строят-"город в городе"
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04.02.2022 23:39 Відповісти
То стерилізаційну для тварин, то витрачаємо наші гроші на знесення довгобуду... Скільки ще варіантів для стерилізації кишень містян ви придумаєте? Зачекайте, можливо орки допоможуть безкоштовно...
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19.06.2022 21:08 Відповісти
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