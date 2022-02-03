Найбільший довгобуд Дніпра - "Парус", повернуто місту та буде знесено, - Філатов
У Дніпрі недобудовану з радянських часів багатоповерхову будівлю готелю "Парус" повернули територіальній громаді та незабаром знесуть.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Нарешті, вирішено долю багатостраждального готелю "Парус". ... Недобудований будинок готелю "Парус" — це одна з найдепресивніших споруд не лише Дніпра, а й усієї країни. З 1975 року (!) цей жах стояв німим докором і став культовим місцем для самогубців. Ні за якої влади, ні за яких режимів, ні за яких президентів з мерами проблема "Паруса" не вирішувалася. Ні за СРСР, ні за незалежної України. Вчора, після багаторічної судової тяжби, десятків судових засідань різних інстанцій, Верховний Суд України остаточно повернув "Парус" територіальній громаді. Господи, скільки аферистів-забудовників хотіли підгодуватись на цьому "жирному" місці… Як тільки вони не намагалися мене спокусити. Ми, тільки ми, повернули "Парус" місту, і найближчим часом його знесемо. Подробиці трохи згодом. Але вже незабаром Дніпро позбавиться півстолітнього символу занепаду і застою. Безумовно, що величезний Тризуб, нанесений волонтерами у 2014 році, при знесенні будівлі буде обов'язково зафарбовано", - повідомив Філатов.
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Больше напоминает больницу, чем гостинницу.
Умные люди уже всё много раз посчитали.
фаллическимсимволом Нью-Йорка
А после 11 сентября страна сильно потускнела.
Им объяснили, что это не так и их действия стали более сдержанными.
А путин в это время взрывал жилые дома в России.
Был такой тренд ...
Они недаром корешались и катались на 21-й "Волге".
хотят снести чтоб все равно там построить какой-нибудь стекло-бетонный стакан для богатых..
опять же...он так плотненько стоит к жилой застройке (5 и 9-эт. дома 1968 года постройки), ЛЭП, грузовому порту и масложирке ("Олейна") что при малейшем просчете при взрыве мало не покажется
Тут вон выше пишут, что проблема, почему не хотят достраивать - это потолки 2,5 метра. У нас миллионы людей живут в домах с такими потолками и не жалуются, а вот для элитного жилья - да, такая высота низковата. То есть место - козырное, для "типа элиты", а высота потолков не соответствует элитарному жилью. А достроить, чтобы жила не "типа элита" - жаба давит - проще снести - не за свои ведь деньги, за государственные и затем построить жилье элитарное.
нарыл вот что!
//
«Реконструировать «Парус» нет смысла. Здание простояло много лет. Его надо ликвидировать.
Участок от «Паруса» до конца грузового порта - 10 га территории. Это зона развития. У города есть большой инвестиционный проект - целый комплекс от речпорта до «Паруса». Там будет новый город. По этому поводу приезжал в Днепр Василий Хмельницкий. Вы можете знать его проект Unit.City в Киеве.
На этой территории будет Unit.City, пару знаковых объектов. Это большой инвестиционный проект, под который город будет приглашать инвесторов. Будет единая концепция, большой паркинг, музеи, бизнес-школы, бизнес-инкубатор. Я думаю, что мы приступим к этому проекту через год», - рассказал Геннадий Корбан.
складов.
Застройщики будут точить на него зуб и регулярно устраивать взрывы
и пожары - это надо кому-то в нашей стране объяснять?
Спросите Корбана - он подтвердит.
будут суперэлитные 5м потолки)))