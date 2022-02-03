У Facebook погрожував вбивством судді: Киянин отримав рік умовно

Киянина засудили до одного року позбавлення волі умовно за погрози судді у Facebook.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року суддя Деснянського районного суду міста Києва винесла рішення у цивільній справі про стягнення грошових коштів з 51-річного киянина за позовом Київського міського центру зайнятості.

"Будучи не згодним із рішенням судді та бажаючи їй помститися, чоловік надіслав у приватні повідомлення офіційної сторінки Деснянського районного суду міста Києва у соціальній мережі "Facebook" повідомлення зі змістом, які містили погрози вбивством вказаній судді", -йдеться в повідомленні.

Під час обшуку житла чоловіка правоохоронці виявили техніку, з якої він відправляв повідомлення з погрозами. У суді обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Вироком Дніпровського районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним у скоєному та призначено покарання у вигляді 1 року позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України, встановлено іспитовий строк 1 рік.

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