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Новини Силовики
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Розпочато кримінальне провадження за фактом погроз українській співачці, - Нацполиція

Розпочато кримінальне провадження за фактом погроз українській співачці, - Нацполиція

У Києві поліція розпочала кримінальне провадження за фактом погроз українській співачці, яка звернулась до правоохоронців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні, 24 січня, до Печерського управління поліції із заявою звернулась українська співачка, яка повідомила про те, що протягом тривалого часу невідомий чоловік погрожує їй вбивством.

Працівники поліції зареєстрували заяву у Єдиному обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції та за погодженням із Печерською окружною прокуратурою дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України - погроза вбивством. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі", - йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що правоохоронці розпочали комплекс першочергових слідчо-оперативних дій, зокрема вивчають відеозаписи, надані заявницею та встановлюють особу, причетну до скоєння цього злочину. Триває досудове розслідування.

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Призівище співачки не вказується, але імовірно мова йде про Злату Огнєвіч. Інформація про погрози на її адресу зявилась сьогодні у деяких ЗМІ.

Автор: 

Нацполіція (15254) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) погрози (490) співачка (35)


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Топ коментарі
+23
Мабуть це Поплавський
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24.01.2022 19:54
+20
таісія павалій дуже жалілась шо після 2014 їй жизні нет? Не вона?
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24.01.2022 19:51
+20
Хто така повалій? І що це за криса на фото? Це фотошоп такий? Чи життя в кацапстані таке з мордякою робить?
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24.01.2022 20:17
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таісія павалій дуже жалілась шо після 2014 їй жизні нет? Не вона?
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24.01.2022 19:51 Відповісти
ніби Злата Огнєвич..... в інших новинах бачив заголовок
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24.01.2022 19:53 Відповісти
Ну там может быть. Недавно видел с ней передачу. Она жаловалась на соседей, которых не устраивает ее пение, особенно на тех, которые вызвали полицию, когда ей приспичило попеть в 2 часа ночи.
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24.01.2022 20:23 Відповісти
Не, там другое - сегодня видео видел - реальный неадекват-мордоворот прям ей в лицо на камеру пообещал ее грохнуть, если она не уйдет с телевизора.
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24.01.2022 20:49 Відповісти
Странно. Поклонник? Или у звезд своя "звездная" мафия? Если честно, то я вообще далек от шоубиза - даже не знаю, кого там крутят сейчас.
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24.01.2022 21:15 Відповісти
Видео уже нашел. Не похоже, что там вопрос в певице. Больше похоже на то, что ее папа кому-то задолжал денег.
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24.01.2022 21:22 Відповісти
И поэтому мудила требует от нее не появляться на ТВ, иначе он ее грохнет?
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25.01.2022 00:15 Відповісти
Ну там он не совсем так сказал. Он сказал, что если еще раз увидит по телевизору, то завалит ее, либо отца. А потом он говорит, что и так понятно, что никто никого валит не собирается, но вот ее отец ему сильно нужен. А девочка умудрилась сначала написать письма Кличку и Зеле, снять ролики с этим накуренным мудаком, а потом все же обратиться в полицию (если обратилась). Так что не удивлюсь, если это вообще обычный пиар. Ну не похоже там на серьезные угрозы! И она не сильно-то и боится.
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25.01.2022 01:05 Відповісти
Иимя...Сестра!!! Иимя!!!
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24.01.2022 19:53 Відповісти
Мабуть це Поплавський
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24.01.2022 19:54 Відповісти
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24.01.2022 20:55 Відповісти
Мабуть якийсь залицяльник.
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24.01.2022 19:54 Відповісти
это кому грозят то?тасе -повалясе?

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24.01.2022 19:55 Відповісти
Хто така повалій? І що це за криса на фото? Це фотошоп такий? Чи життя в кацапстані таке з мордякою робить?
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24.01.2022 20:17 Відповісти
Цікаво: це уй0бище спеціально дало гроші жанє на пластичні операції, щоб вона стала схожою на нього?
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24.01.2022 20:31 Відповісти
Тю, я думав що вона на концерт Кобзона поїхала.
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24.01.2022 23:23 Відповісти
ЗІ: мабуть подивилися на морду, злякалися і вигнали. Сказали, що двоє з однаковими мордами в одному концертному залі бути не може. Будуть плутати з деригентом.
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24.01.2022 23:25 Відповісти
Йошкин корень... Вот почему все так, кто попал на лаптеунтию , бабайом став? ХМЫ...
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25.01.2022 07:44 Відповісти
Не нужно убивать этих ватных шлюх, просто ******* ногами.
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24.01.2022 19:56 Відповісти
Блин, в 2004 году Могилевская, в ответ на обвинения, что она выступала с концертами за Януковича привела слова из приказа Колчака при взятии им Омска: "Артистов и проституток не расстреливать!"
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25.01.2022 07:29 Відповісти
останній абзац
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24.01.2022 20:03 Відповісти
Привертає до себе увагу Будь-який піар, аби не забували і говорили про неї шоу-бізнес - він такий...
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24.01.2022 20:09 Відповісти
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24.01.2022 20:10 Відповісти
СТІХ ! У Верховной Радє ківа подрачіл слєгка ігріво.
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24.01.2022 20:20 Відповісти
У Верховнiй Радi Кiва
Падрачiл рукой iгрiво.

Рабiнович ох...єл,
Та "Вставай, страна" запєл.
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24.01.2022 20:46 Відповісти
несчастная уже не знает как привлечь к своему жалкому тельцу внимание... одна надежда на дешевое шоу с *наездом* четкого пацы
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24.01.2022 20:17 Відповісти
Угрожал Порошенко, сто процентов!😁
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24.01.2022 21:51 Відповісти
Каролина Мирославовна Куек ?
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24.01.2022 22:38 Відповісти
Угрожают Злате Огневич
https://twitter.****************/status/1485703830318764042
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24.01.2022 22:39 Відповісти
...не, Наташа Королёва? Она же украинка. Дык вроде прибалты ей угрожают /извините, других певцов окромя Ореста Лютого не знаю /
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25.01.2022 05:17 Відповісти
И ей не сказали - когда убьют приходите, не морочте нам головы.... Удивительно.
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25.01.2022 08:12 Відповісти
а може то уже российская певица, которя забыла сдать укринский паспорт! Вместо того, чтоб ужесточить закон о гражданстве и автоматически лишать его (укрепляя основополагающий институт власти в Республике), эти чудыла хотят поленостью и окончательно девальвировать гражданство Украины, узаконив так называемое "множественное гражданство"!
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25.01.2022 08:37 Відповісти
И это написал чел под флагом Канады...
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25.01.2022 08:55 Відповісти
у меня нет другого паспорта кроме украинского (и флаг здесь ни причем)
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25.01.2022 09:01 Відповісти
 
 