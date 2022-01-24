Розпочато кримінальне провадження за фактом погроз українській співачці, - Нацполиція

У Києві поліція розпочала кримінальне провадження за фактом погроз українській співачці, яка звернулась до правоохоронців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні, 24 січня, до Печерського управління поліції із заявою звернулась українська співачка, яка повідомила про те, що протягом тривалого часу невідомий чоловік погрожує їй вбивством.

Працівники поліції зареєстрували заяву у Єдиному обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції та за погодженням із Печерською окружною прокуратурою дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України - погроза вбивством. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі", - йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що правоохоронці розпочали комплекс першочергових слідчо-оперативних дій, зокрема вивчають відеозаписи, надані заявницею та встановлюють особу, причетну до скоєння цього злочину. Триває досудове розслідування.

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Призівище співачки не вказується, але імовірно мова йде про Злату Огнєвіч. Інформація про погрози на її адресу зявилась сьогодні у деяких ЗМІ.