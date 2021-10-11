Житель Миколаєва погрожував вбити нардепа Вірастюка. Розпочато кримінальне провадження, - поліція

Особу порушника встановлено, з ним проводяться необхідні слідчі дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України надійшов телефонний дзвінок із погрозами. Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисника. У ході проведення оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв. Тож цю інформацію столичні правоохоронці передали колегам із Миколаївщини, які доставили його для надання пояснень до відділу поліції", - сказано в повідомленні.

Зловмисником виявився уродженець Миколаївщини, 2002 року народження. Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.

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Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років. Тривають слідчі дії.

При цьому в повідомленні не вказується ім'я парламентарія, на адресу якого надійшли погрози. У правоохоронних органах агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що мова про народного депутата фракції "Слуга народу", заслуженого майстра спорту України Василя Вірастюка.

"Погрози надходили на адресу народного депутата Вірастюка. Людина, яка погрожувала - психічно нездорова", - повідомив агентству джерело.