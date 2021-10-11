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Новини
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Житель Миколаєва погрожував вбити нардепа Вірастюка. Розпочато кримінальне провадження, - поліція

Житель Миколаєва погрожував вбити нардепа Вірастюка. Розпочато кримінальне провадження, - поліція

Особу порушника встановлено, з ним проводяться необхідні слідчі дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України надійшов телефонний дзвінок із погрозами. Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисника. У ході проведення оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв. Тож цю інформацію столичні правоохоронці передали колегам із Миколаївщини, які доставили його для надання пояснень до відділу поліції", - сказано в повідомленні.

Зловмисником виявився уродженець Миколаївщини, 2002 року народження. Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.

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Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років. Тривають слідчі дії.

При цьому в повідомленні не вказується ім'я парламентарія, на адресу якого надійшли погрози. У правоохоронних органах агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що мова про народного депутата фракції "Слуга народу", заслуженого майстра спорту України Василя Вірастюка.

"Погрози надходили на адресу народного депутата Вірастюка. Людина, яка погрожувала - психічно нездорова", - повідомив агентству джерело.

Автор: 

Вірастюк Василь (75) Нацполіція (15193) погрози (488)


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Топ коментарі
+28
19-тилетний злочинець басом угрожал маленькому беззащитному вирастюку. ботан вася и половины его слов-то не понимал, но осознал, что ему и его семье угрожает страшная опасность. почти теряя сознание, он набрал 102 и прошептал: "памагитиии!.."
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11.10.2021 14:13
+17
ну вот... тезка... а совсем недавно вокруг и аура была чистой и жизнь твоя была кому-то интересна...
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11.10.2021 14:13
+17
Эх , Вася , и куда ты влез , хоть соображаешь 😠?
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11.10.2021 14:20
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Насмерть?
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11.10.2021 14:05 Відповісти
в усмерть)
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11.10.2021 14:07 Відповісти
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11.10.2021 14:26 Відповісти
Да, хотел голодом заморить! Сказал, что придет в буфер ВР и скупит все пироженки
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11.10.2021 14:53 Відповісти
слуги сцут. а вас сцит как бык потому што он здоровый поц
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11.10.2021 14:09 Відповісти
19-тилетний злочинець басом угрожал маленькому беззащитному вирастюку. ботан вася и половины его слов-то не понимал, но осознал, что ему и его семье угрожает страшная опасность. почти теряя сознание, он набрал 102 и прошептал: "памагитиии!.."
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11.10.2021 14:13 Відповісти
Це не смішно, коли тобі дзвонять і погрожують тобі, або твоїй сім'ї, повірте. Навіть, якщо психічно хворий (а може, і тим більше, якщо психічно хворий - бо він може і здійснити погрозу). Мені колись з однієї російської компанії так дзвонили і погрожували, бо я їм дорогу перейшов. Це зовсім не смішно.
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11.10.2021 20:14 Відповісти
ну вот... тезка... а совсем недавно вокруг и аура была чистой и жизнь твоя была кому-то интересна...
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11.10.2021 14:13 Відповісти
ну так не сиделось но жопе ровно... фу.. тищенки верасюки..
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11.10.2021 19:43 Відповісти
Ясен пень, что желание общаться со "слугами" возникает только у психически нездоровых людей!
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11.10.2021 14:16 Відповісти
Это угрожатель явно погорячился, если Василий с Юзиком его встретят, то будет ему не переливки.
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11.10.2021 14:19 Відповісти
непереливки.
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11.10.2021 14:22 Відповісти
Спасыбо.
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11.10.2021 14:24 Відповісти
Только Вася побежал жаловаться ,а не встречать угрожателя...
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11.10.2021 14:24 Відповісти
В панике не соображал куда бежит.Позорище.
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11.10.2021 14:38 Відповісти
та жирный юзик только салом задавит...а если ВАСЯ кого зажмёт в своих объятиях то все кишки с органами через очко и рот вылезут.... там такая силища в руках что разорвёт пополам легко ((
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11.10.2021 16:02 Відповісти
Эх , Вася , и куда ты влез , хоть соображаешь 😠?
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11.10.2021 14:20 Відповісти
Да он первую половину Вашего вопроса три дня будет пытаться понять.Какое там "соображаешь"?
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11.10.2021 14:41 Відповісти
Вася все життя тренувався. На "соображать" не було часу
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11.10.2021 14:50 Відповісти
Вася, вийди з цієї вигрібної ями, бо потім тяжко буде відмитись...
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11.10.2021 14:21 Відповісти
Він до цієї ями с конвертами рвався,всіх ************ ліктями,а тепер вийти?Та нізащо.
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11.10.2021 14:44 Відповісти
він напевно хотів покінчити життя самогубством-вірастюк напевно сховався-
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11.10.2021 14:21 Відповісти
Ещё один патерпилый.
Янукович, Зе и Вася.
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11.10.2021 14:28 Відповісти
Рівень інтелекту у всіх трьох приблизно однаковий.
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11.10.2021 14:48 Відповісти
Не скажите, Янукович выгодно отличается от двух последних в лучшую сторону.
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11.10.2021 14:53 Відповісти
Ну так это понятно-он хоть завгаром работал.
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11.10.2021 14:56 Відповісти
Ну не скажите. На Яныка было реальное нападение. А вот кому этот кусок г.. кхм... этот депутат понадобился - непонятно.
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11.10.2021 16:26 Відповісти
А КОГДА ВОТ ПО ЄТОЙ УГРОЗЕ ИНАЧНУТ УГОЛОВКУ?
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11.10.2021 14:26 Відповісти
..интересно, а памперсы размером "под Васю" выпускают?.. или только по спецзаказу?.. или у служб на складе есть только б\у, после Зели Сралина?
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11.10.2021 14:34 Відповісти
Вірастюк злякався і стуканув на психа

А всі зелені уже в штани наклали?
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11.10.2021 14:36 Відповісти
не ну за это точно посадят, это ж не миллионы воровать с бюджета и в офшоры выводить
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11.10.2021 14:38 Відповісти
надо не угрожать, а молча робыты украинську справу - зеленяку на гилляку
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11.10.2021 14:38 Відповісти
Я кожного дня щиро бажаю, щоб більшість дупутатів на собі відчула одразу всю турботу, якою вони оточують нещасний український люд, та сконала від цієї "турботи". То що - мене за такі думки треба судити? Як в Оруела?
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11.10.2021 14:44 Відповісти
За мысли - нет. Всё-таки Украина - демократическое государство. Вы напишите свои мысли Ишаку в фисбучек. И тогда за вами выедут
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11.10.2021 16:23 Відповісти
пікчербог
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11.10.2021 15:00 Відповісти
Скоро пол Украины за такие угрозы надо будет пересажать.
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11.10.2021 15:41 Відповісти
А як він на відстані з Миколаєва мав вбивати зеленого велетня, та ще і психічно хворий? Він хоч ходячий?
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11.10.2021 15:42 Відповісти
По фотографии. Да-да!
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11.10.2021 16:22 Відповісти
****, паходу, смерті шукає, бідолашний...
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11.10.2021 15:54 Відповісти
Два года за телефонный звонок с угрозами? А не сильно ли круто? Тогда мента, который в Пороха зелёнкой кинул, должны колесовать на Майдане получается.
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11.10.2021 16:21 Відповісти
вася, бабало не воняє (30 сребніков)? так що поки живи.
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11.10.2021 18:39 Відповісти
Напомните, когда Портнов угрожал в своём телеграмм канале, шо сказали наши доблесные органы?
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12.10.2021 09:54 Відповісти
 
 