Житель Николаева угрожал убить нардепа Вирастюка. Начато уголовное производство, - полиция
Личность нарушителя установлена, с ним проводятся необходимые следственные действия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины поступил телефонный звонок с угрозами. Правоохранители зарегистрировали событие и немедленно начали поиски злоумышленника. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для дачи объяснений в отдел полиции", - сказано в сообщении.
Злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством.
Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия.
При этом в сообщении не указывается имя парламентария, в адрес которого поступили угрозы. В правоохранительных органах агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что речь идет о народном депутате фракции "Слуга народа", заслуженном мастере спорта Украины Василие Вирастюке.
"Угрозы поступали в адрес народного депутата Вирастюка. Человек, который угрожал - психически нездоров", - сообщил агентству источник.
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