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Житель Николаева угрожал убить нардепа Вирастюка. Начато уголовное производство, - полиция

Житель Николаева угрожал убить нардепа Вирастюка. Начато уголовное производство, - полиция

Личность нарушителя установлена, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины поступил телефонный звонок с угрозами. Правоохранители зарегистрировали событие и немедленно начали поиски злоумышленника. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для дачи объяснений в отдел полиции", - сказано в сообщении.

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Злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством.

Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия.

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При этом в сообщении не указывается имя парламентария, в адрес которого поступили угрозы. В правоохранительных органах агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что речь идет о народном депутате фракции "Слуга народа", заслуженном мастере спорта Украины Василие Вирастюке.

"Угрозы поступали в адрес народного депутата Вирастюка. Человек, который угрожал - психически нездоров", - сообщил агентству источник.

Вирастюк Василий (82) Нацполиция (16487) угрозы (851)


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Топ комментарии
+28
19-тилетний злочинець басом угрожал маленькому беззащитному вирастюку. ботан вася и половины его слов-то не понимал, но осознал, что ему и его семье угрожает страшная опасность. почти теряя сознание, он набрал 102 и прошептал: "памагитиии!.."
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11.10.2021 14:13
+17
ну вот... тезка... а совсем недавно вокруг и аура была чистой и жизнь твоя была кому-то интересна...
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11.10.2021 14:13
+17
Эх , Вася , и куда ты влез , хоть соображаешь 😠?
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11.10.2021 14:20
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Насмерть?
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11.10.2021 14:05 Ответить
в усмерть)
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11.10.2021 14:07 Ответить
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11.10.2021 14:26 Ответить
Да, хотел голодом заморить! Сказал, что придет в буфер ВР и скупит все пироженки
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11.10.2021 14:53 Ответить
слуги сцут. а вас сцит как бык потому што он здоровый поц
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11.10.2021 14:09 Ответить
19-тилетний злочинець басом угрожал маленькому беззащитному вирастюку. ботан вася и половины его слов-то не понимал, но осознал, что ему и его семье угрожает страшная опасность. почти теряя сознание, он набрал 102 и прошептал: "памагитиии!.."
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11.10.2021 14:13 Ответить
Це не смішно, коли тобі дзвонять і погрожують тобі, або твоїй сім'ї, повірте. Навіть, якщо психічно хворий (а може, і тим більше, якщо психічно хворий - бо він може і здійснити погрозу). Мені колись з однієї російської компанії так дзвонили і погрожували, бо я їм дорогу перейшов. Це зовсім не смішно.
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11.10.2021 20:14 Ответить
ну вот... тезка... а совсем недавно вокруг и аура была чистой и жизнь твоя была кому-то интересна...
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11.10.2021 14:13 Ответить
ну так не сиделось но жопе ровно... фу.. тищенки верасюки..
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11.10.2021 19:43 Ответить
Ясен пень, что желание общаться со "слугами" возникает только у психически нездоровых людей!
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11.10.2021 14:16 Ответить
Это угрожатель явно погорячился, если Василий с Юзиком его встретят, то будет ему не переливки.
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11.10.2021 14:19 Ответить
непереливки.
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11.10.2021 14:22 Ответить
Спасыбо.
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11.10.2021 14:24 Ответить
Только Вася побежал жаловаться ,а не встречать угрожателя...
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11.10.2021 14:24 Ответить
В панике не соображал куда бежит.Позорище.
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11.10.2021 14:38 Ответить
та жирный юзик только салом задавит...а если ВАСЯ кого зажмёт в своих объятиях то все кишки с органами через очко и рот вылезут.... там такая силища в руках что разорвёт пополам легко ((
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11.10.2021 16:02 Ответить
Эх , Вася , и куда ты влез , хоть соображаешь 😠?
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11.10.2021 14:20 Ответить
Да он первую половину Вашего вопроса три дня будет пытаться понять.Какое там "соображаешь"?
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11.10.2021 14:41 Ответить
Вася все життя тренувався. На "соображать" не було часу
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11.10.2021 14:50 Ответить
Вася, вийди з цієї вигрібної ями, бо потім тяжко буде відмитись...
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11.10.2021 14:21 Ответить
Він до цієї ями с конвертами рвався,всіх ************ ліктями,а тепер вийти?Та нізащо.
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11.10.2021 14:44 Ответить
він напевно хотів покінчити життя самогубством-вірастюк напевно сховався-
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11.10.2021 14:21 Ответить
Ещё один патерпилый.
Янукович, Зе и Вася.
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11.10.2021 14:28 Ответить
Рівень інтелекту у всіх трьох приблизно однаковий.
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11.10.2021 14:48 Ответить
Не скажите, Янукович выгодно отличается от двух последних в лучшую сторону.
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11.10.2021 14:53 Ответить
Ну так это понятно-он хоть завгаром работал.
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11.10.2021 14:56 Ответить
Ну не скажите. На Яныка было реальное нападение. А вот кому этот кусок г.. кхм... этот депутат понадобился - непонятно.
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11.10.2021 16:26 Ответить
А КОГДА ВОТ ПО ЄТОЙ УГРОЗЕ ИНАЧНУТ УГОЛОВКУ?
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11.10.2021 14:26 Ответить
..интересно, а памперсы размером "под Васю" выпускают?.. или только по спецзаказу?.. или у служб на складе есть только б\у, после Зели Сралина?
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11.10.2021 14:34 Ответить
Вірастюк злякався і стуканув на психа

А всі зелені уже в штани наклали?
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11.10.2021 14:36 Ответить
не ну за это точно посадят, это ж не миллионы воровать с бюджета и в офшоры выводить
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11.10.2021 14:38 Ответить
надо не угрожать, а молча робыты украинську справу - зеленяку на гилляку
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11.10.2021 14:38 Ответить
Я кожного дня щиро бажаю, щоб більшість дупутатів на собі відчула одразу всю турботу, якою вони оточують нещасний український люд, та сконала від цієї "турботи". То що - мене за такі думки треба судити? Як в Оруела?
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11.10.2021 14:44 Ответить
За мысли - нет. Всё-таки Украина - демократическое государство. Вы напишите свои мысли Ишаку в фисбучек. И тогда за вами выедут
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11.10.2021 16:23 Ответить
пікчербог
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11.10.2021 15:00 Ответить
Скоро пол Украины за такие угрозы надо будет пересажать.
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11.10.2021 15:41 Ответить
А як він на відстані з Миколаєва мав вбивати зеленого велетня, та ще і психічно хворий? Він хоч ходячий?
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11.10.2021 15:42 Ответить
По фотографии. Да-да!
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11.10.2021 16:22 Ответить
****, паходу, смерті шукає, бідолашний...
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11.10.2021 15:54 Ответить
Два года за телефонный звонок с угрозами? А не сильно ли круто? Тогда мента, который в Пороха зелёнкой кинул, должны колесовать на Майдане получается.
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11.10.2021 16:21 Ответить
вася, бабало не воняє (30 сребніков)? так що поки живи.
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11.10.2021 18:39 Ответить
Напомните, когда Портнов угрожал в своём телеграмм канале, шо сказали наши доблесные органы?
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12.10.2021 09:54 Ответить
 
 