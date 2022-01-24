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Новости Силовики
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Начато уголовное производство по факту угроз украинской певице, - Нацполиция

Начато уголовное производство по факту угроз украинской певице, - Нацполиция

В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту угроз украинской певице, которая обратилась к правоохранителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сегодня, 24 января, в Печерское управление полиции с заявлением обратилась украинская певица, которая сообщила о том, что в течение длительного времени неизвестный мужчина угрожает ей убийством".

Сотрудники полиции зарегистрировали заявление в Едином учете заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции и по согласованию с Печерской окружной прокуратурой дознаватели начали уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством. Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы", – говорится в сообщении.

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Следует отметить, что правоохранители начали комплекс первоочередных следственно-оперативных действий, в частности изучают видеозаписи, предоставленные заявительницей и устанавливают лицо, причастное к совершению этого преступления. Продолжается досудебное расследование.

Фамилия певицы не указывается, но предположительно речь идет о Злате Огневич. Информация об угрозах в ее адрес появилась сегодня в некоторых СМИ.

Автор: 

Нацполиция (16546) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) угрозы (853) певица (62)


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Топ комментарии
+23
Мабуть це Поплавський
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24.01.2022 19:54
+20
таісія павалій дуже жалілась шо після 2014 їй жизні нет? Не вона?
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24.01.2022 19:51
+20
Хто така повалій? І що це за криса на фото? Це фотошоп такий? Чи життя в кацапстані таке з мордякою робить?
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24.01.2022 20:17
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таісія павалій дуже жалілась шо після 2014 їй жизні нет? Не вона?
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24.01.2022 19:51 Ответить
ніби Злата Огнєвич..... в інших новинах бачив заголовок
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24.01.2022 19:53 Ответить
Ну там может быть. Недавно видел с ней передачу. Она жаловалась на соседей, которых не устраивает ее пение, особенно на тех, которые вызвали полицию, когда ей приспичило попеть в 2 часа ночи.
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24.01.2022 20:23 Ответить
Не, там другое - сегодня видео видел - реальный неадекват-мордоворот прям ей в лицо на камеру пообещал ее грохнуть, если она не уйдет с телевизора.
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24.01.2022 20:49 Ответить
Странно. Поклонник? Или у звезд своя "звездная" мафия? Если честно, то я вообще далек от шоубиза - даже не знаю, кого там крутят сейчас.
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24.01.2022 21:15 Ответить
Видео уже нашел. Не похоже, что там вопрос в певице. Больше похоже на то, что ее папа кому-то задолжал денег.
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24.01.2022 21:22 Ответить
И поэтому мудила требует от нее не появляться на ТВ, иначе он ее грохнет?
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25.01.2022 00:15 Ответить
Ну там он не совсем так сказал. Он сказал, что если еще раз увидит по телевизору, то завалит ее, либо отца. А потом он говорит, что и так понятно, что никто никого валит не собирается, но вот ее отец ему сильно нужен. А девочка умудрилась сначала написать письма Кличку и Зеле, снять ролики с этим накуренным мудаком, а потом все же обратиться в полицию (если обратилась). Так что не удивлюсь, если это вообще обычный пиар. Ну не похоже там на серьезные угрозы! И она не сильно-то и боится.
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25.01.2022 01:05 Ответить
Иимя...Сестра!!! Иимя!!!
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24.01.2022 19:53 Ответить
Мабуть це Поплавський
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24.01.2022 19:54 Ответить
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24.01.2022 20:55 Ответить
Мабуть якийсь залицяльник.
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24.01.2022 19:54 Ответить
это кому грозят то?тасе -повалясе?

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24.01.2022 19:55 Ответить
Хто така повалій? І що це за криса на фото? Це фотошоп такий? Чи життя в кацапстані таке з мордякою робить?
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24.01.2022 20:17 Ответить
Цікаво: це уй0бище спеціально дало гроші жанє на пластичні операції, щоб вона стала схожою на нього?
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24.01.2022 20:31 Ответить
Тю, я думав що вона на концерт Кобзона поїхала.
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24.01.2022 23:23 Ответить
ЗІ: мабуть подивилися на морду, злякалися і вигнали. Сказали, що двоє з однаковими мордами в одному концертному залі бути не може. Будуть плутати з деригентом.
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24.01.2022 23:25 Ответить
Йошкин корень... Вот почему все так, кто попал на лаптеунтию , бабайом став? ХМЫ...
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25.01.2022 07:44 Ответить
Не нужно убивать этих ватных шлюх, просто ******* ногами.
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24.01.2022 19:56 Ответить
Блин, в 2004 году Могилевская, в ответ на обвинения, что она выступала с концертами за Януковича привела слова из приказа Колчака при взятии им Омска: "Артистов и проституток не расстреливать!"
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25.01.2022 07:29 Ответить
останній абзац
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24.01.2022 20:03 Ответить
Привертає до себе увагу Будь-який піар, аби не забували і говорили про неї шоу-бізнес - він такий...
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24.01.2022 20:09 Ответить
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24.01.2022 20:10 Ответить
СТІХ ! У Верховной Радє ківа подрачіл слєгка ігріво.
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24.01.2022 20:20 Ответить
У Верховнiй Радi Кiва
Падрачiл рукой iгрiво.

Рабiнович ох...єл,
Та "Вставай, страна" запєл.
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24.01.2022 20:46 Ответить
несчастная уже не знает как привлечь к своему жалкому тельцу внимание... одна надежда на дешевое шоу с *наездом* четкого пацы
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24.01.2022 20:17 Ответить
Угрожал Порошенко, сто процентов!😁
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24.01.2022 21:51 Ответить
Каролина Мирославовна Куек ?
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24.01.2022 22:38 Ответить
Угрожают Злате Огневич
https://twitter.****************/status/1485703830318764042
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24.01.2022 22:39 Ответить
...не, Наташа Королёва? Она же украинка. Дык вроде прибалты ей угрожают /извините, других певцов окромя Ореста Лютого не знаю /
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25.01.2022 05:17 Ответить
И ей не сказали - когда убьют приходите, не морочте нам головы.... Удивительно.
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25.01.2022 08:12 Ответить
а може то уже российская певица, которя забыла сдать укринский паспорт! Вместо того, чтоб ужесточить закон о гражданстве и автоматически лишать его (укрепляя основополагающий институт власти в Республике), эти чудыла хотят поленостью и окончательно девальвировать гражданство Украины, узаконив так называемое "множественное гражданство"!
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25.01.2022 08:37 Ответить
И это написал чел под флагом Канады...
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25.01.2022 08:55 Ответить
у меня нет другого паспорта кроме украинского (и флаг здесь ни причем)
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25.01.2022 09:01 Ответить
 
 