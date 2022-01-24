Начато уголовное производство по факту угроз украинской певице, - Нацполиция

В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту угроз украинской певице, которая обратилась к правоохранителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сегодня, 24 января, в Печерское управление полиции с заявлением обратилась украинская певица, которая сообщила о том, что в течение длительного времени неизвестный мужчина угрожает ей убийством".

Сотрудники полиции зарегистрировали заявление в Едином учете заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции и по согласованию с Печерской окружной прокуратурой дознаватели начали уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством. Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы", – говорится в сообщении.

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Следует отметить, что правоохранители начали комплекс первоочередных следственно-оперативных действий, в частности изучают видеозаписи, предоставленные заявительницей и устанавливают лицо, причастное к совершению этого преступления. Продолжается досудебное расследование.

Фамилия певицы не указывается, но предположительно речь идет о Злате Огневич. Информация об угрозах в ее адрес появилась сегодня в некоторых СМИ.