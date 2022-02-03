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Новини Коронавірус і карантин
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Європа має шанс покласти край пандемії коронавірусу, - ВООЗ

Європа має шанс покласти край пандемії коронавірусу, - ВООЗ

У країн Європи з'явилася можливість взяти під контроль поширення коронавірусу COVID-19

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є унікальна можливість узяти під контроль розповсюдження вірусу... Ця ситуація, в якій ми ще під час цієї пандемії не були, дає нам можливість досягти тривалого періоду затишшя та вищого рівня захисту населення від повторних сплесків поширення інфекції, навіть у разі появи більш небезпечного штаму", - сказав Клюге у четвер на брифінгу європейського бюро ВООЗ.

"Цей період підвищеного захисту потрібно розглядати як "припинення вогню", яке згодом може принести нам міцний мир", - додав директор бюро.

За словами Клюге, така ситуація виникла через велику кількість зроблених у Європі вакцин та вироблення імунітету до "Омікрону". Він вважає сприятливим чинником швидке завершення зими. Експерт нагадав, що "Омікрон", як правило, легше переноситься, ніж попередні штами.

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Проте, щоб досягти того, що Клюге назвав "міцним миром", необхідно продовжувати вакцинацію та ревакцинацію, фокусуватися на захисті вразливих верств, стежити за появою нових штамів.

Клюге висловив упевненість у тому, що нині можна реагувати на нові штами без повторного впровадження заходів, що обмежують соціальне життя.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Бред. Не путайте людей пустыми обещаниями.....смотрите в корень, кок говорил Козьма Прутков. Вы вообще корни видите????
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03.02.2022 14:04 Відповісти
))))))))) ВАКЦИНА НЕ ДІЄ
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03.02.2022 14:05 Відповісти
похрену, що не дiе - мир всё ещё не переделен...
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03.02.2022 14:13 Відповісти
Просто відмініть всі незаконні обмеження і про вірус скоро забудуть
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03.02.2022 14:05 Відповісти
"Цей період підвищеного захисту потрібно розглядати як "припинення вогню", яке згодом може принести нам міцний мир"

Где-то я уже это слышал...

Вспомнил - "нужно, просто, перестать стрелять".
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03.02.2022 14:07 Відповісти
Заставили поверить в "эффективность" вакцинации, а потом, когда иммунитет выработался естественным путем, присвоили себе все лавры. Мол, видите, какие мы молодцы - заставили вас всех вакцинироваться и вы теперь болеете меньше. Развод и лохотрон в глобальных масштабах...
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03.02.2022 14:22 Відповісти
Привести бы эту говорящую голову на прием в любую семейную поликлиннику Украины. Постоял бы в общем коридоре, где смешались все в кучу, вакцинированные, невакцинированные с кашлем и температурой, и понял бы, что все эти ширяния, третьей, пятой, десятой дозой до одного места.
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03.02.2022 21:00 Відповісти
 
 