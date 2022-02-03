Європа має шанс покласти край пандемії коронавірусу, - ВООЗ

У країн Європи з'явилася можливість взяти під контроль поширення коронавірусу COVID-19

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є унікальна можливість узяти під контроль розповсюдження вірусу... Ця ситуація, в якій ми ще під час цієї пандемії не були, дає нам можливість досягти тривалого періоду затишшя та вищого рівня захисту населення від повторних сплесків поширення інфекції, навіть у разі появи більш небезпечного штаму", - сказав Клюге у четвер на брифінгу європейського бюро ВООЗ.

"Цей період підвищеного захисту потрібно розглядати як "припинення вогню", яке згодом може принести нам міцний мир", - додав директор бюро.

За словами Клюге, така ситуація виникла через велику кількість зроблених у Європі вакцин та вироблення імунітету до "Омікрону". Він вважає сприятливим чинником швидке завершення зими. Експерт нагадав, що "Омікрон", як правило, легше переноситься, ніж попередні штами.

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Проте, щоб досягти того, що Клюге назвав "міцним миром", необхідно продовжувати вакцинацію та ревакцинацію, фокусуватися на захисті вразливих верств, стежити за появою нових штамів.

Клюге висловив упевненість у тому, що нині можна реагувати на нові штами без повторного впровадження заходів, що обмежують соціальне життя.