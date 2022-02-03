"Зеленський плюс монобільшість" - це абсолютна монархія, у Конституції потрібно прописати запобіжники, щоб такого більше не було, - Комаровський

Лікар Євген Комаровський шкодує, що публічно підтримав Володимира Зеленського і обіцяє надалі такого не робити.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Лікар кілька разів сказав, що більше не підтримуватиме публічно кандидатів, навіть якщо це будуть його друзі.

"Але я - навіть останнього разу я сказав Гордону, що це була велика помилка. Велика помилка навіть не те, що ми голосували за Зеленського. Нам не було за кого голосувати... У першому турі я за Смешка проголосував. Це мій кандидат. У мене залишилося два кандидати у другому турі: Зеленський та Порошенко. Усе. Я голосував за Зеленського. Більш того. Я став поряд із ним, щоб допомогти йому перемогти. Тому що в те, що він переможе, я не вірив. Мені здавалося, це неможливо", - наголосив Комаровський.

"Зараз я розумію, що помилка була не в тому, що я за нього голосував. А в тому, що я висловив свою позицію публічно. І багато в чому сприяв тому, що він отримав абсолютну владу. Причому, можливо, він все одно б переміг, але монобільшості не було б. А це те, що нас реально зараз губить. Тому що реально президент став... президент плюс монобільшість, яку він очолює, - це монархія за Конституцією України. І нам треба – це дуже класне українське слово – запобіжники, щоб таке ніколи не повторилося. І щоб у Конституції було прописано якимось чином, нам треба захистити країну від можливості повторення конфігурації, де президент – лідер монобільшості. Тому що це абсолютна монархія", - наголосив Комаровський.

Докладніше читайте в інтерв'ю Євгена Комаровського для Цензор.НЕТ.

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