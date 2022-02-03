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Новини
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"Зеленський плюс монобільшість" - це абсолютна монархія, у Конституції потрібно прописати запобіжники, щоб такого більше не було, - Комаровський

Лікар Євген Комаровський шкодує, що публічно підтримав Володимира Зеленського і обіцяє надалі такого не робити.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Лікар кілька разів сказав, що більше не підтримуватиме публічно кандидатів, навіть якщо це будуть його друзі.

"Але я - навіть останнього разу я сказав Гордону, що це була велика помилка. Велика помилка навіть не те, що ми голосували за Зеленського. Нам не було за кого голосувати... У першому турі я за Смешка проголосував. Це мій кандидат. У мене залишилося два кандидати у другому турі: Зеленський та Порошенко. Усе. Я голосував за Зеленського. Більш того. Я став поряд із ним, щоб допомогти йому перемогти. Тому що в те, що він переможе, я не вірив. Мені здавалося, це неможливо", - наголосив Комаровський.

"Зараз я розумію, що помилка була не в тому, що я за нього голосував. А в тому, що я висловив свою позицію публічно. І багато в чому сприяв тому, що він отримав абсолютну владу. Причому, можливо, він все одно б переміг, але монобільшості не було б. А це те, що нас реально зараз губить. Тому що реально президент став... президент плюс монобільшість, яку він очолює, - це монархія за Конституцією України. І нам треба – це дуже класне українське слово – запобіжники, щоб таке ніколи не повторилося. І щоб у Конституції було прописано якимось чином, нам треба захистити країну від можливості повторення конфігурації, де президент – лідер монобільшості. Тому що це абсолютна монархія", - наголосив Комаровський.

Докладніше читайте в інтерв'ю Євгена Комаровського для Цензор.НЕТ.

Читайте: Ахметов на дні народження Шустера не "обирав нам усім президента", - Комаровський

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Комаровський Євген (26)


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Топ коментарі
+14
я считаю, что не стоит рекламировать заслуженного Лоха Комаровского..
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03.02.2022 15:41 Відповісти
+9
Дурачок ти же за нього агітувало і завдяки тобі воно прийшло до тої влади.
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03.02.2022 15:42 Відповісти
+7
Лікар а сам хворий-яка монобільшість...
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03.02.2022 15:38 Відповісти
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А Зеленский плюс Ахметов?
Вот тогда, всё ОК?
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03.02.2022 15:35 Відповісти
Лікар а сам хворий-яка монобільшість...
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03.02.2022 15:38 Відповісти
А был ли?
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03.02.2022 16:02 Відповісти
я считаю, что не стоит рекламировать заслуженного Лоха Комаровского..
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03.02.2022 15:41 Відповісти
а его пиарил дима пирамидко
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03.02.2022 15:51 Відповісти
Дурачок ти же за нього агітувало і завдяки тобі воно прийшло до тої влади.
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03.02.2022 15:42 Відповісти
Він боїться, що така концентрація влади може бути у справжнього проукраїнського президента.
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03.02.2022 15:46 Відповісти
Коли слухаєш політичні речі у виконанні Євгенія Комаровського, то згадується: " А ты малый не дурак! И дурак немалый."
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03.02.2022 15:42 Відповісти
Ну не надо давать монобольшинство.
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03.02.2022 15:43 Відповісти
І на тих медійних мудаків , які агітують за некомпетентних мудаків , треба теж щось запобіжне придумать.
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03.02.2022 15:43 Відповісти
так робили ж разом
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03.02.2022 15:44 Відповісти
Мудак и до...**.
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03.02.2022 15:45 Відповісти
Вже смердить від цього Комаровського.
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03.02.2022 15:57 Відповісти
Побежали крысы, хана лоху, видать таки
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03.02.2022 15:58 Відповісти
Вообще логично развести выборы Президента и Рады на года два, если бы парламент избирали не в 2019 а в 2021 уже не было бы монобольшинства.
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03.02.2022 15:58 Відповісти
Так зеленський розпустив раду у не зовсім законний спосіб(через конституційний суд та тупицького), а так да, без монобільшості вову і слухати ніхто не стане
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04.02.2022 00:02 Відповісти
як що СЬОГОДНЯ не зупинити БЕСПРЕДЕЛ, який творять "слуги" то через 2 роки,
конституція може бути вже не потрібна.
в Україні буде цар, бояри і холопи.
а щоб цього не сталося, потрібні дії прямо зараз.
а саме, перевибори до ВР.
треба терміново розігнати це зелене шобло.
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03.02.2022 16:01 Відповісти
ще один говноексперт-
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03.02.2022 16:02 Відповісти
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03.02.2022 16:03 Відповісти
Комаровский молодец - публично признал свою ошибку....таких мало сейчас..
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03.02.2022 16:06 Відповісти
Ты же это несерьезно?
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03.02.2022 16:15 Відповісти
Серьезно....Я удивлен, что именно у него хватило силы воли публично признаться, что он лох, в отличие от остального популярного дерьма, агитировавшего за клоуна...
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03.02.2022 16:31 Відповісти
Осталось понять зачем он это делает. Отсюда и вопрос был. Неужели ты думаешь, что он и тогда не понимал, что делает? В отличие от многих понимал очень четко и однозначно. Теперь делает то же самое: извиняется, мол черт попутал и дальше морочат голову нариду на пару с гордонами и иже с ними. Хотел бы извиниться, просто извинился бы и ушел. Но нет, не уходят ведь(хотя и обещал, Гордон как минимум)...
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03.02.2022 16:39 Відповісти
Думаю, что не понимал, так как заморыша они знали, как смешного сопляка, но не предполагали такого резкого переобувания после получения власти.А сейчас он просто спасает свою репутацию, видя массовое недовольство преЗЕдентом и хочет максимально дистанцироваться и радует, что он это делает публично...
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03.02.2022 16:50 Відповісти
Прекрасно понимал. Он знал рейтинги и знал уже тогда, что будет монобольшинство в Раде. Все он знал. Это первое. И второе. Если человек лажает(а они с гордоном облажались и признали это публично) он уходит и его не видно. Это называется ответственность. Эти же не только не уходят, но их пребывание на ТВ и других медиа только усиливается. Вопрос, почему? А потому, что их публичное признание вины не стоит и ломаного гроша и предназначено только для того, чтобы продолжить заниматься своим любимым делом(морочить нариду мозги) и дальше. Без публичного представления этого не сделать. Тебе показали шоу, ты и рад. Но что за этим стоит, тебе думать неохота.
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03.02.2022 17:03 Відповісти
Сейчас эта публичность в признаниях ошибок играет против преЗЕдента, поэтому чем больше подобного будет, тем лучше в будущем..
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03.02.2022 17:11 Відповісти
Осталось понять - кому лучше. Вот в чем вопрос.
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03.02.2022 17:17 Відповісти
Нарид может удивить...лучше не гадать...
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03.02.2022 17:19 Відповісти
Да извиняясь так настырно и часто---конечно пиарится тоже дохтур легендарный! На всякий случай.
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03.02.2022 18:35 Відповісти
с пуйлом в баньку сходи
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03.02.2022 16:32 Відповісти
Этот хитрожопый еврей уже нанюхал за кого топить выгоднее.
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03.02.2022 16:52 Відповісти
А голові мали бути у люде запобіжники!!

Це ж треба було додуматися проголосувати за зелену блювоту, коли у вас вже їх командир през?

Єдиний запобіжник, що може бути - вибори в Разу та Преза в максимальній протифазі: не менш ніж 2 роки має бути відстань від одного до іншого!!
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03.02.2022 17:06 Відповісти
ЮрИзд, простигосподи, у Конституції давно все прописано, так хто ж, її нещасну, виконує?
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03.02.2022 17:13 Відповісти
Ти диви, рускочєлюстной згадав одне україніське слово "запобіжники"
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03.02.2022 17:47 Відповісти
Тю. Так он и не читал ту Конституцию .Там есть много предохранителей, но зеленая саранча старается идти по беспределу. Пока выходит плохо. Даже той большой герб, который сейчас совсем не законный, хрен смогут протянуть на голосовании. Не будет никогда 300 голосов. А наш нелох как с писаной торбой с ним носится.
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03.02.2022 18:15 Відповісти
Умные люди про это еще в 2019 году говорили, а остальные поняли только сейчас. А полные дураки так и не поняли
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03.02.2022 19:46 Відповісти
 
 