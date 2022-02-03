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Новини
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Ахметов на дні народження Шустера не "обирав нам усім президента", - Комаровський

Ахметов на дні народження Шустера не

Лікар Євген Комаровський запевняє, що під час святкування дня народження Савіка Шустера тема майбутнього президента України з Рінатом Ахметовим не обговорювалася.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Для мене, наприклад, розмови про те, що Ахметов там обирав собі президента чи нам усім – для мене це був якийсь жарт, розвод. Там взагалі це не порушувалося", - заявив Комаровський.

За його словами, він бачив Ахметова в житті двічі і обидва рази мав нагоду 5 хвилин з ним поспілкуватися: "Може, навіть 10. Не тет-а-тет. Поряд ще хтось був. Але ми брали участь у якомусь обговоренні".

Водночас лікар зазначив, що якщо людина не дуже цікава Ахметову, то він незабаром почне з нею говорити про футбол.

Читайте також: Комаровський підтвердив, що Ахметов був на дні народження Шустера у Вільнюсі

"Згадки якісь про Офіс Президента Зеленського і так далі були в тому ключі винятково, що це було з гумором розказано.., що мене постійно звинувачують (я цитую приблизно), що я тут визначаю політику каналу. Але річ у тому, що про політику каналу я дізнаюся вранці в суботу, коли мені телефонують за підсумками того, що вчора наговорили у Шустера. Тому моя остання політика каналу призвела до того, що всім гроші повернули за зеленку, а мені не повернули. Тобто любов до Шустера обійшлася мені в енну кількість доларів", - переказав Комаровський діалог.

"Ось приблизно у такому ключі. І знову таки я вам хочу сказати, що Рінат Леонідович з'явився, але не відразу. Не на початку цього всього бенкету. І в розпал там караоке та всяких оргій він уже зник. Власне, і все", - наголосив він.

Чи пішов Ахметов разом із Володимиром Кличком - лікар не пам'ятає.

"От цього я вам сказати не можу, правда. У нас там утворилася харківська місцева мафія. Бацман, Аваков – у нас були свої "тьорки" з вінницькою мафією, яку очолював Гройсман. Ми там з'ясовували стосунки, спілкувалися. Нам було добре. І до того ж, ще раз кажу, це був взагалі позаполітичний діалог. Тому що це реально був відпочинок", - сказав Комаровський.

Інтерв'ю з Євгеном Комаровським читайте тут.

Також читайте: Я проти придушения свободи слова, - Ахметов

Нагадаємо, 22 листопада колишній голова МВС Арсен Аваков опублікував фотографію, на якій він, а також Шустер, Гордон та Комаровський позують, озброївшись сокирами та лицарськими мечами. "Так-так, це саме те, що ви подумали", - підписав він фото. Геолокацією знімку було вказано Тракайський замок у Литві.

1 грудня видання "Українська правда" випустила сюжет-розслідування про святування для народження Шустера у Вільнюсі, на якому також міг бути присутнім олігарх Рінат Ахметов. За версією видання, Ахметов міг використати свято для пошуку майбутнього кандидата в президенти.

3 грудня Комаровський підтвердив, що Ахметов дійсно був на святкуванні. "Він прийшов на день народження і зник після цього. І все", - сказав Комаровський.

Також дивіться: "Я звичайний лох, а ти – конкретний", - Комаровський - Гордону про підтримку Зеленського. ВIДЕО

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) Комаровський Євген (26)


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Топ коментарі
+5
Интересно, кем себя мнит этот поцоватый педиатришка, мнящий себя светилом медицины? Президентом? Нам ещё харьковского клизмача в президентах не хватало после криворожского фигляра из подворотни.
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03.02.2022 14:30 Відповісти
+3
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03.02.2022 14:27 Відповісти
+3
Комаровський типу каже правду-а ми йому типу віримо...
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03.02.2022 14:28 Відповісти
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Цензор стал филиалом помойки гордона? Зачем нам мнение как он сам себя назвал лоха?
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03.02.2022 14:26 Відповісти
Хворий?
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03.02.2022 14:28 Відповісти
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03.02.2022 14:27 Відповісти
Комаровський типу каже правду-а ми йому типу віримо...
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03.02.2022 14:28 Відповісти
Он выбирал себе оруженосцев.

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03.02.2022 14:29 Відповісти
Интересно, кем себя мнит этот поцоватый педиатришка, мнящий себя светилом медицины? Президентом? Нам ещё харьковского клизмача в президентах не хватало после криворожского фигляра из подворотни.
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03.02.2022 14:30 Відповісти
Вірить лоху - себе не уважать.
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03.02.2022 14:31 Відповісти
Проколовся Комаровський за себе, коли сказав,що Аметов говорить про футбол, якщо співбесідник його не цікавить.))
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03.02.2022 14:35 Відповісти
Шо ти, Комаровський, взагалі там робив, вірус же лютує?
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03.02.2022 14:37 Відповісти
С этого пархатого поца такой доктор как с меня балерина.
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03.02.2022 14:38 Відповісти
Абсолютно согласен!, жадность, трусость=гордон.
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03.02.2022 14:41 Відповісти
Камаровськи,Гордон,Шустер та ін.Це медеа кулак Ахметова який зараз в опозиції до ЗЕзидента.Але це не проукраїнська група тут конкуренція між Ахметовим та Коломойським.Для них всіх батьківщина вимірюється у грошах.
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03.02.2022 14:41 Відповісти
Як ахметов сказав "у 2014р. після "услиштє донбас", що не дає гроші на армію, бо він податки платить.
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03.02.2022 15:06 Відповісти
верю!в маланские сказки верю!
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03.02.2022 14:52 Відповісти
Ну звісно що сам Ахмєтка не вибирав його, президента вибиратимуть його Ахмєбобіки.
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03.02.2022 15:12 Відповісти
Рінат Ліанідич привів до влади Януковоща, Бєня Коломойський привів до влади Зеленого. А так ваабще то олігархи в Україні ніфіга не рішають )))
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03.02.2022 15:25 Відповісти
так народ туповатый - стадо ведут куда захотят теле-зомбоящики - а инстинкт самосохранения у людей после 2014 года притупился
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03.02.2022 16:09 Відповісти
Вєрю. Но осадочєк прісутствуєт...
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03.02.2022 16:33 Відповісти
камарилья все знает только не точно
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03.02.2022 16:41 Відповісти
 
 