Ахметов на дні народження Шустера не "обирав нам усім президента", - Комаровський

Лікар Євген Комаровський запевняє, що під час святкування дня народження Савіка Шустера тема майбутнього президента України з Рінатом Ахметовим не обговорювалася.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Для мене, наприклад, розмови про те, що Ахметов там обирав собі президента чи нам усім – для мене це був якийсь жарт, розвод. Там взагалі це не порушувалося", - заявив Комаровський.

За його словами, він бачив Ахметова в житті двічі і обидва рази мав нагоду 5 хвилин з ним поспілкуватися: "Може, навіть 10. Не тет-а-тет. Поряд ще хтось був. Але ми брали участь у якомусь обговоренні".

Водночас лікар зазначив, що якщо людина не дуже цікава Ахметову, то він незабаром почне з нею говорити про футбол.

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"Згадки якісь про Офіс Президента Зеленського і так далі були в тому ключі винятково, що це було з гумором розказано.., що мене постійно звинувачують (я цитую приблизно), що я тут визначаю політику каналу. Але річ у тому, що про політику каналу я дізнаюся вранці в суботу, коли мені телефонують за підсумками того, що вчора наговорили у Шустера. Тому моя остання політика каналу призвела до того, що всім гроші повернули за зеленку, а мені не повернули. Тобто любов до Шустера обійшлася мені в енну кількість доларів", - переказав Комаровський діалог.

"Ось приблизно у такому ключі. І знову таки я вам хочу сказати, що Рінат Леонідович з'явився, але не відразу. Не на початку цього всього бенкету. І в розпал там караоке та всяких оргій він уже зник. Власне, і все", - наголосив він.

Чи пішов Ахметов разом із Володимиром Кличком - лікар не пам'ятає.

"От цього я вам сказати не можу, правда. У нас там утворилася харківська місцева мафія. Бацман, Аваков – у нас були свої "тьорки" з вінницькою мафією, яку очолював Гройсман. Ми там з'ясовували стосунки, спілкувалися. Нам було добре. І до того ж, ще раз кажу, це був взагалі позаполітичний діалог. Тому що це реально був відпочинок", - сказав Комаровський.

Інтерв'ю з Євгеном Комаровським читайте тут.

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Нагадаємо, 22 листопада колишній голова МВС Арсен Аваков опублікував фотографію, на якій він, а також Шустер, Гордон та Комаровський позують, озброївшись сокирами та лицарськими мечами. "Так-так, це саме те, що ви подумали", - підписав він фото. Геолокацією знімку було вказано Тракайський замок у Литві.

1 грудня видання "Українська правда" випустила сюжет-розслідування про святування для народження Шустера у Вільнюсі, на якому також міг бути присутнім олігарх Рінат Ахметов. За версією видання, Ахметов міг використати свято для пошуку майбутнього кандидата в президенти.

3 грудня Комаровський підтвердив, що Ахметов дійсно був на святкуванні. "Він прийшов на день народження і зник після цього. І все", - сказав Комаровський.

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