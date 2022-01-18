"Я звичайний лох, а ти – конкретний", - Комаровський - Гордону про підтримку Зеленського. ВIДЕО
Український лікар-педіатр та телеведучий Євген Комаровський в інтерв'ю Дмитрові Гордону висловив думку, що 2019 року їм не потрібно було публічно заявляти про підтримку Володимира Зеленського на виборах президента.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон", Комаровський згадав, що заява про лохів, яку він зробив у попередньому інтерв'ю з Гордоном, викликала резонанс.
"Ми з тобою лоханулися, і 73% [виборців, які підтримали Зеленського] так само лоханулися. Тому що нам було важливо, щоб це не була команда [п'ятого президента Петра] Порошенка. Ми лохи. Реальні. Я почуваюся винуватим. Але у мене не було вибору на той момент. Не було", – сказав тоді лікар.
Комаровський здивувався, скільки інтерпретацій цієї заяви з'явилося у публічній площині.
"Мої конкретні, прості слова "Ну, лоханулися", які я сприймаю як синонім слів "зробили помилку", через твій "Ми лохи?" перетворили [на мем], – зазначив лікар. – Я тобі хочу сказати, що ми дійсно маємо визнати, що жодного іншого вибору в нас не було. Питання в іншому: якби ми свій вибір залишили при собі, тобто пішли й тихо проголосували, можливо, більшості ["Слуги народу" в парламенті] не було б. На підсумки президентських виборів ми не могли вплинути. Але той факт, що президента підтримувала така кількість [відомих] людей, певну роль відіграло в тому, що ми маємо унікальний прецедент, який є винятково небезпечним у плані державності України. Винятково небезпечним!"
На його думку, така ситуація більше ніколи не має повторитися в Україні.
"Навіть якщо ідеальна людина приходить, ми не можемо дозволити собі Конституцію, яка допускає монобільшість. Це дуже важливо", – наголосив Комаровський.
Гордон уточнив у співрозмовника, то лохи вони чи ні.
"Ти лох", – відповів Комаровський.
"А ви?" – запитав журналіст.
"І я лох. Але ми кожен сам по собі. Через різні приводи", – сказав лікар.
"Але ми нормальні лохи? Не закінчені, скажімо так", – перепитав Гордон.
"Слово "закінчений" – погане, тут не використовують. Зі словом "лох" вживається слово "конкретний". Я – звичайний, а ти – конкретний, – сказав Комаровський. – Я просто постояв поряд, а ти на три години інтерв'ю [із Зеленським] зробив. Тому вибач".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони ще не зрозуміли, як налашали.
кой правят скоморохи
которых выбирают убогие ЗЕлохи
-Два гон*%дона.
А фармацевт отвечает :
-Это я вижу, а что брать будете ?
Ви, блд, людей накрутили голосувати за це ЧМО, а тепер дивись, аби країну не втратили.
Он не лох, он ВРАГ!
Все ви добре знали і розуміли, що ви робите. І зараз розумієте.
А от оточуючих маєте за лохів.
Він правильно констатує: У МЕНЕ НЕ БУЛО ТОДІ ВИБОРУ. - І це ІСТИНА. - ( 1 )
Але далі він починає міркування свої розказувати: от, мовляв, треба обирати тільки кандидата, у якого є команда, план дій... - Але ж це ПОМИЛКА - ( 2 )
Тому що ЯКЩО ВИБОРУ НЕМАЄ ( 1 ) , ТО НЕМОЖЛИВО ОБРАТИ кандидата, який відповідає твоїм критеріям, наприклад, має команду і план дій чи будь-які інші властивості ( 2 ) !
А тому що в 1-му турі за кожного з кандидатів була якась кількість голосів виборців - це і був справжній вибір громадян. Зокрема: за Зеленського ~ 33-35% голосів, за Порошенка ~ 17% голосів (не хочу зараз копатися в числах історії), але були ще й інші кандидати з меншою кількістю голосів, однак саме вони представляли вибір тих виборців, які за них проголосували... тобто, ні Порошенко, ні Зеленський не були їхнім вибором...
Однак системі байдуже який там вибір у людей - системі важливо, щоб обраним було названо тільки 1 людину незалежно від того, представляє ця людина не те що інтереси, а хоча би, вибір громадян чи ні.
Тому система каже: ОК, погралися у "вибір", а тепер вже гратися припиняємо: тепер у вас є тільки 2 кандидати у 2-му турі, і нам байдуже (або начхати, або насрати - кому як більше подобається), що там виборці хочуть, байдуже, що жоден із цих кандидатів не є вибором частини виборців - так можуть не голосувати взагалі, бо, повторимо ще раз: їхній вибір нам до сраки. - Обирайте лише 1 з 2: "мухомор або невідомо що". ...
Це система, яка робить з людей "лохів".
Адже, якби було бажання представити інтереси всіх виборців - весь спектр, то це ж можна зробити, створивши інші систему представництва. Навіть парламент дає більше наближення до спектру інтересів виборців, тому що там може бути представлений не "переможець може бути тільки 1", а декілька партій одночасно в різних пропорціях, що відповідають пропорціям розподілу вподобань виборців...
Однак і у парламентському представництві є КРИТИЧНО ВАЖЛИВІ НЕДОЛІКИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ І ТАКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЧАСТО НЕАДЕКВАТНИМ,
А САМЕ: ДИСКРЕТНІСТЬ ВИБОРІВ.
Порівняно з цими існуючими системами ЗНАЧНО БІЛЬШ АДЕКВАТНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО - ЦЕ -
СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - https://continuousdemocracy.blogspot.com/ continuousdemocracy.blogspot.com
Україні потрібно пройти ще щонайменше 3-4 електоральні цикли і наростити економічну спроможність суспільства, перш ніж суттєво змінювати систему. Ба більше, має встоятися система партійного представництва, коли зашквари відбиваються не лише на конкретній особі, а й на великій групі людей, що обирають професійну політику в якості своєї діяльності. Мають піти в минуле політичні проекти на один цикл. За 20 років, можливо й настане час таких змін. Поки що ж перед суспільством постане питання втримати прийняту багатомандатну систему і протидіяти намірам зелених повернутися до одномандатної.
Крім того, це бачення пропонує 2 режими: (умовні назви)
"консультативний режим" (для сигналів виборців своїм представникам без зміни представників чи їхніх голосів)
і "директивний режим" (для зміни представника чи голосу щодо певного питання).
Загальна ідея у Вас, схоже, така: існуюча(і) система(и) нормальна(і) (достатньо добра(і)) - просто у нас люди не годяться для цих нормальних систем - не доросли ще, не готові, "неякісні" (несвідомі) і т.п. ... - цитата: "Для нормальної роботи звичайної представницької демократії необхідно щонайменше 30% свідомих громадян ... ..."
- Непереконливо.
Якщо у цієї нормальної роботи цієї "нормальної системи" аж такі обмеження, що вона не може нормально працювати не у віртуально-теоретичних ідеальних умовах, а в об'єктивній реальності, то, схоже, що система ця непридатна. Що і доводить практика.
Присутствие в Украине российских разведчиков он назвал "значительным".