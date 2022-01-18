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"Я звичайний лох, а ти – конкретний", - Комаровський - Гордону про підтримку Зеленського. ВIДЕО

Український лікар-педіатр та телеведучий Євген Комаровський в інтерв'ю Дмитрові Гордону висловив думку, що 2019 року їм не потрібно було публічно заявляти про підтримку Володимира Зеленського на виборах президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон", Комаровський згадав, що заява про лохів, яку він зробив у попередньому інтерв'ю з Гордоном, викликала резонанс.

"Ми з тобою лоханулися, і 73% [виборців, які підтримали Зеленського] так само лоханулися. Тому що нам було важливо, щоб це не була команда [п'ятого президента Петра] Порошенка. Ми лохи. Реальні. Я почуваюся винуватим. Але у мене не було вибору на той момент. Не було", – сказав тоді лікар.

Комаровський здивувався, скільки інтерпретацій цієї заяви з'явилося у публічній площині.

"Мої конкретні, прості слова "Ну, лоханулися", які я сприймаю як синонім слів "зробили помилку", через твій "Ми лохи?" перетворили [на мем], – зазначив лікар. – Я тобі хочу сказати, що ми дійсно маємо визнати, що жодного іншого вибору в нас не було. Питання в іншому: якби ми свій вибір залишили при собі, тобто пішли й тихо проголосували, можливо, більшості ["Слуги народу" в парламенті] не було б. На підсумки президентських виборів ми не могли вплинути. Але той факт, що президента підтримувала така кількість [відомих] людей, певну роль відіграло в тому, що ми маємо унікальний прецедент, який є винятково небезпечним у плані державності України. Винятково небезпечним!"

На його думку, така ситуація більше ніколи не має повторитися в Україні.

"Навіть якщо ідеальна людина приходить, ми не можемо дозволити собі Конституцію, яка допускає монобільшість. Це дуже важливо", – наголосив Комаровський.

Гордон уточнив у співрозмовника, то лохи вони чи ні.

"Ти лох", – відповів Комаровський.

"А ви?" – запитав журналіст.

"І я лох. Але ми кожен сам по собі. Через різні приводи", – сказав лікар.

"Але ми нормальні лохи? Не закінчені, скажімо так", – перепитав Гордон.

"Слово "закінчений" – погане, тут не використовують. Зі словом "лох" вживається слово "конкретний". Я – звичайний, а ти – конкретний, – сказав Комаровський. – Я просто постояв поряд, а ти на три години інтерв'ю [із Зеленським] зробив. Тому вибач".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!". ВIДЕО

Автор: 

Гордон Дмитро (116) Комаровський Євген (26)


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Топ коментарі
+74
Обоє моральні уроди .....
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18.01.2022 13:58
+48
Два дебила - это сила.
Подтверждение.
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18.01.2022 13:58
+42
Лохи те, кто слушал вас мудаков конкретных и повёлся на зелёную чушь от клоуна. Хотя реально знаю знакомого ЛОХА, таксиста, так он голосовал за зелёного бабуина чтобы растаможить своё корыто бляхерское, вот такие они 73%
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18.01.2022 14:00
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Нормально быть лохом в юности - опыта не хватает. Оба этих персонажа вроде далеко не юноши. Это как то не комильфо.
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18.01.2022 15:34 Відповісти
Клоуны.
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18.01.2022 20:48 Відповісти
Дохтур і мені поставив діагноз - звичайний лох. Фу, аж з душі відлягло, а то вже думав, що капець скоро
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18.01.2022 15:38 Відповісти
Вы не лохи, а ****** и партнеры Бени.
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18.01.2022 15:47 Відповісти
Не, уже не бени, они уже на ахметку работают)))
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18.01.2022 23:11 Відповісти
Пархатые закукарекали!
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18.01.2022 15:48 Відповісти
лохотронщиков развели как лохов последних....)))
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18.01.2022 15:52 Відповісти
Обоє - особи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією...
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18.01.2022 15:52 Відповісти
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18.01.2022 15:53 Відповісти
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19.01.2022 07:37 Відповісти
стадо лохов 73 % + еще два лошары.
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18.01.2022 16:06 Відповісти
7 % дебілів - взагалі повні деграданти
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18.01.2022 16:12 Відповісти
Два дебила малоросса,которые помогли прийти к власти земляку маланцу.
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18.01.2022 16:12 Відповісти
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18.01.2022 16:23 Відповісти
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18.01.2022 23:10 Відповісти
сказка о дураках или лохах -евреях очень выгодна и очень древняя.И почему-то ВСЕ забывают какая нация совершила переворот в 1917 году и кто устроил голод в Украине в 1933 году.Ну а говорить о том что Израиль голосовал в ООНпротив признания голодомора геноцидом украинского народа и вовсе не камильфо. Потому и выбираем евреев в президенты или в премьеры.Танцы на граблях продолжаются
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18.01.2022 16:40 Відповісти
Мне всё таки непонятно, что стало причиной ссоры этих еврейчиков?
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18.01.2022 16:52 Відповісти
в сортах этого самого разбираются
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18.01.2022 17:20 Відповісти
Маланцы умеют выкручиваться из любой ситуации.Вековые гонения и погромы на генетическом уровне заложили хитровы..банность в ментальность. Зе-дрыщ из того же теста!
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18.01.2022 17:45 Відповісти
Меньше читай выдуманные ими истории
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19.01.2022 11:22 Відповісти
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18.01.2022 18:26 Відповісти
Кончениє лохі...
Вони ще не зрозуміли, як налашали.
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18.01.2022 20:15 Відповісти
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18.01.2022 20:52 Відповісти
Партія лохів. 73%.
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18.01.2022 21:19 Відповісти
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19.01.2022 03:59 Відповісти
к этим двум иудолохам еще третий лох прибавился - Арестович. чуйка большого шухера в хитром месте у евреев таки работает.
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18.01.2022 21:28 Відповісти
несчастна та держава,
кой правят скоморохи
которых выбирают убогие ЗЕлохи
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18.01.2022 21:47 Відповісти
Заходят как то гордон и комаровский в аптеку, и гордон говорит фармацевту:
-Два гон*%дона.
А фармацевт отвечает :
-Это я вижу, а что брать будете ?
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18.01.2022 22:10 Відповісти
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18.01.2022 22:52 Відповісти
Ви покидьки, а не лохи.
Ви, блд, людей накрутили голосувати за це ЧМО, а тепер дивись, аби країну не втратили.
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18.01.2022 23:10 Відповісти
А гордон у ахметки чуть ли не каждый день продолжает поливать Пороха!
Он не лох, он ВРАГ!
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18.01.2022 23:13 Відповісти
крысы бегут с лодки... не смогут...
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18.01.2022 23:35 Відповісти
Ні хера ви не лохи. Ви два пдрси. Конкретних. Довершених.

Все ви добре знали і розуміли, що ви робите. І зараз розумієте.

А от оточуючих маєте за лохів.
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19.01.2022 00:02 Відповісти
То із 2 грибів треба було обрати мухомор?
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19.01.2022 03:42 Відповісти
Комаровський мислить майже правильно, але не до кінця. Тому що:

Він правильно констатує: У МЕНЕ НЕ БУЛО ТОДІ ВИБОРУ. - І це ІСТИНА. - ( 1 )

Але далі він починає міркування свої розказувати: от, мовляв, треба обирати тільки кандидата, у якого є команда, план дій... - Але ж це ПОМИЛКА - ( 2 )

Тому що ЯКЩО ВИБОРУ НЕМАЄ ( 1 ) , ТО НЕМОЖЛИВО ОБРАТИ кандидата, який відповідає твоїм критеріям, наприклад, має команду і план дій чи будь-які інші властивості ( 2 ) !
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19.01.2022 03:43 Відповісти
А чому [бажаного варіанту] вибору немає?

А тому що в 1-му турі за кожного з кандидатів була якась кількість голосів виборців - це і був справжній вибір громадян. Зокрема: за Зеленського ~ 33-35% голосів, за Порошенка ~ 17% голосів (не хочу зараз копатися в числах історії), але були ще й інші кандидати з меншою кількістю голосів, однак саме вони представляли вибір тих виборців, які за них проголосували... тобто, ні Порошенко, ні Зеленський не були їхнім вибором...

Однак системі байдуже який там вибір у людей - системі важливо, щоб обраним було названо тільки 1 людину незалежно від того, представляє ця людина не те що інтереси, а хоча би, вибір громадян чи ні.
Тому система каже: ОК, погралися у "вибір", а тепер вже гратися припиняємо: тепер у вас є тільки 2 кандидати у 2-му турі, і нам байдуже (або начхати, або насрати - кому як більше подобається), що там виборці хочуть, байдуже, що жоден із цих кандидатів не є вибором частини виборців - так можуть не голосувати взагалі, бо, повторимо ще раз: їхній вибір нам до сраки. - Обирайте лише 1 з 2: "мухомор або невідомо що". ...
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19.01.2022 03:44 Відповісти
Чому так? - Тому що ця система створена для того, щоб людям не залишити вибору - щоб у людей не було вибору.

Це система, яка робить з людей "лохів".

Адже, якби було бажання представити інтереси всіх виборців - весь спектр, то це ж можна зробити, створивши інші систему представництва. Навіть парламент дає більше наближення до спектру інтересів виборців, тому що там може бути представлений не "переможець може бути тільки 1", а декілька партій одночасно в різних пропорціях, що відповідають пропорціям розподілу вподобань виборців...
Однак і у парламентському представництві є КРИТИЧНО ВАЖЛИВІ НЕДОЛІКИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ І ТАКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЧАСТО НЕАДЕКВАТНИМ,
А САМЕ: ДИСКРЕТНІСТЬ ВИБОРІВ.
Порівняно з цими існуючими системами ЗНАЧНО БІЛЬШ АДЕКВАТНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО - ЦЕ -

СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - https://continuousdemocracy.blogspot.com/ continuousdemocracy.blogspot.com
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19.01.2022 03:46 Відповісти
Для нормальної роботи звичайної представницької демократії необхідно щонайменше 30% свідомих громадян, які є економічно незалежними і матеріально забезпеченими. Для ефективної роботи прямої демократії потрібно 50% таких людей. У іншому випадку суспільство хронічно буде обирати популістські проекти і рішення. Неперервна демократія не є прямою, але через часте проведення виборів до неї наближена. Вона посилює залежність політикуму від поточних настроїв електорату, тому не кожне суспільство готове до такої системи. Водночас, з огляду на європейську демократію, неперевна форма не є необхідною для формування залежної від суспільства влади. Потрібно верховенство права, партійне представництво, електоральна традиція на противагу постійним змінам правил гри.
Україні потрібно пройти ще щонайменше 3-4 електоральні цикли і наростити економічну спроможність суспільства, перш ніж суттєво змінювати систему. Ба більше, має встоятися система партійного представництва, коли зашквари відбиваються не лише на конкретній особі, а й на великій групі людей, що обирають професійну політику в якості своєї діяльності. Мають піти в минуле політичні проекти на один цикл. За 20 років, можливо й настане час таких змін. Поки що ж перед суспільством постане питання втримати прийняту багатомандатну систему і протидіяти намірам зелених повернутися до одномандатної.
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19.01.2022 16:03 Відповісти
Не схоже, що Ви прочитали про запропоноване бачення неперервної демократії, тому що це бачення пропонує саме пряму неперервну демократію.
Крім того, це бачення пропонує 2 режими: (умовні назви)
"консультативний режим" (для сигналів виборців своїм представникам без зміни представників чи їхніх голосів)
і "директивний режим" (для зміни представника чи голосу щодо певного питання).

Загальна ідея у Вас, схоже, така: існуюча(і) система(и) нормальна(і) (достатньо добра(і)) - просто у нас люди не годяться для цих нормальних систем - не доросли ще, не готові, "неякісні" (несвідомі) і т.п. ... - цитата: "Для нормальної роботи звичайної представницької демократії необхідно щонайменше 30% свідомих громадян ... ..."
- Непереконливо.
Якщо у цієї нормальної роботи цієї "нормальної системи" аж такі обмеження, що вона не може нормально працювати не у віртуально-теоретичних ідеальних умовах, а в об'єктивній реальності, то, схоже, що система ця непридатна. Що і доводить практика.
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20.01.2022 00:33 Відповісти
НАТО подтверждает значительное присутствие российских разведчиков на территории Украины - Столтенберг.
Присутствие в Украине российских разведчиков он назвал "значительным".
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19.01.2022 03:58 Відповісти
Сидять два міліонера і розказують шо вони лохі.
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19.01.2022 04:00 Відповісти
Оце типові представники 73ьох %
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19.01.2022 08:01 Відповісти
Клован не поделился
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19.01.2022 09:01 Відповісти
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