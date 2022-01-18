"Я звичайний лох, а ти – конкретний", - Комаровський - Гордону про підтримку Зеленського. ВIДЕО

Український лікар-педіатр та телеведучий Євген Комаровський в інтерв'ю Дмитрові Гордону висловив думку, що 2019 року їм не потрібно було публічно заявляти про підтримку Володимира Зеленського на виборах президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон", Комаровський згадав, що заява про лохів, яку він зробив у попередньому інтерв'ю з Гордоном, викликала резонанс.

"Ми з тобою лоханулися, і 73% [виборців, які підтримали Зеленського] так само лоханулися. Тому що нам було важливо, щоб це не була команда [п'ятого президента Петра] Порошенка. Ми лохи. Реальні. Я почуваюся винуватим. Але у мене не було вибору на той момент. Не було", – сказав тоді лікар.



Комаровський здивувався, скільки інтерпретацій цієї заяви з'явилося у публічній площині.



"Мої конкретні, прості слова "Ну, лоханулися", які я сприймаю як синонім слів "зробили помилку", через твій "Ми лохи?" перетворили [на мем], – зазначив лікар. – Я тобі хочу сказати, що ми дійсно маємо визнати, що жодного іншого вибору в нас не було. Питання в іншому: якби ми свій вибір залишили при собі, тобто пішли й тихо проголосували, можливо, більшості ["Слуги народу" в парламенті] не було б. На підсумки президентських виборів ми не могли вплинути. Але той факт, що президента підтримувала така кількість [відомих] людей, певну роль відіграло в тому, що ми маємо унікальний прецедент, який є винятково небезпечним у плані державності України. Винятково небезпечним!"



На його думку, така ситуація більше ніколи не має повторитися в Україні.



"Навіть якщо ідеальна людина приходить, ми не можемо дозволити собі Конституцію, яка допускає монобільшість. Це дуже важливо", – наголосив Комаровський.



Гордон уточнив у співрозмовника, то лохи вони чи ні.



"Ти лох", – відповів Комаровський.



"А ви?" – запитав журналіст.



"І я лох. Але ми кожен сам по собі. Через різні приводи", – сказав лікар.



"Але ми нормальні лохи? Не закінчені, скажімо так", – перепитав Гордон.



"Слово "закінчений" – погане, тут не використовують. Зі словом "лох" вживається слово "конкретний". Я – звичайний, а ти – конкретний, – сказав Комаровський. – Я просто постояв поряд, а ти на три години інтерв'ю [із Зеленським] зробив. Тому вибач".





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!". ВIДЕО