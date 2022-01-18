"Я обычный лох, а ты – конкретный", – Комаровский – Гордону о поддержке Зеленского. ВИДЕО
Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону высказал мнение, что в 2019-м им не нужно было публично заявлять о поддержке Владимира Зеленского на выборах президента.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", Комаровский вспомнил, что заявление о лохах, которое он сделал в предыдущем интервью с Гордоном, вызвало резонанс.
"Мы с тобой лоханулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Петра] Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было", – сказал тогда доктор.
Комаровский удивился, сколько интерпретаций этого заявления появилось в публичной плоскости.
"Мои конкретные, простые слова "Ну, лоханулись", которые я воспринимаю как синоним слов "совершили ошибку", из-за твоего "Мы лохи?" превратили [в мем], – отметил доктор. – Я тебе хочу сказать, что мы действительно должны признать, что никакого другого выбора у нас не было. Вопрос в другом: если бы мы свой выбор оставили при себе, то есть пошли и тихо проголосовали, может быть, монобольшинства ["Слуги народа" в парламенте] не было бы. На итоги президентских выборов мы повлиять не могли. Но тот факт, что президента поддерживало такое количество [известных] людей, определенную роль сыграл в том, что мы имеем уникальный прецедент, который исключительно опасен в плане государственности Украины. Исключительно опасен!"
По его мнению, подобная ситуация больше никогда не должна повториться в Украине.
"Даже если идеальный человек приходит, мы не можем позволить себе Конституцию, которая допускает монобольшинство. Это очень важно", – подчеркнул Комаровский.
Гордон уточнил у собеседника, так лохи они или нет.
"Ты лох", – ответил Комаровский.
"А вы?" – спросил журналист.
"И я лох. Но мы каждый сам по себе. По разным поводам", – сказал доктор.
"Но мы нормальные лохи? Не конченые, скажем так?" – переспросил Гордон.
"Слово "конченый" – плохо, тут не употребляется. Со словом "лох" употребляется слово "конкретный". Я – обычный, а ты – конкретный, – сказал Комаровский. – Я просто постоял рядом, а ты на три часа интервью [с Зеленским] сделал. Поэтому извини".
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Вони ще не зрозуміли, як налашали.
кой правят скоморохи
которых выбирают убогие ЗЕлохи
-Два гон*%дона.
А фармацевт отвечает :
-Это я вижу, а что брать будете ?
Ви, блд, людей накрутили голосувати за це ЧМО, а тепер дивись, аби країну не втратили.
Он не лох, он ВРАГ!
Все ви добре знали і розуміли, що ви робите. І зараз розумієте.
А от оточуючих маєте за лохів.
Він правильно констатує: У МЕНЕ НЕ БУЛО ТОДІ ВИБОРУ. - І це ІСТИНА. - ( 1 )
Але далі він починає міркування свої розказувати: от, мовляв, треба обирати тільки кандидата, у якого є команда, план дій... - Але ж це ПОМИЛКА - ( 2 )
Тому що ЯКЩО ВИБОРУ НЕМАЄ ( 1 ) , ТО НЕМОЖЛИВО ОБРАТИ кандидата, який відповідає твоїм критеріям, наприклад, має команду і план дій чи будь-які інші властивості ( 2 ) !
А тому що в 1-му турі за кожного з кандидатів була якась кількість голосів виборців - це і був справжній вибір громадян. Зокрема: за Зеленського ~ 33-35% голосів, за Порошенка ~ 17% голосів (не хочу зараз копатися в числах історії), але були ще й інші кандидати з меншою кількістю голосів, однак саме вони представляли вибір тих виборців, які за них проголосували... тобто, ні Порошенко, ні Зеленський не були їхнім вибором...
Однак системі байдуже який там вибір у людей - системі важливо, щоб обраним було названо тільки 1 людину незалежно від того, представляє ця людина не те що інтереси, а хоча би, вибір громадян чи ні.
Тому система каже: ОК, погралися у "вибір", а тепер вже гратися припиняємо: тепер у вас є тільки 2 кандидати у 2-му турі, і нам байдуже (або начхати, або насрати - кому як більше подобається), що там виборці хочуть, байдуже, що жоден із цих кандидатів не є вибором частини виборців - так можуть не голосувати взагалі, бо, повторимо ще раз: їхній вибір нам до сраки. - Обирайте лише 1 з 2: "мухомор або невідомо що". ...
Це система, яка робить з людей "лохів".
Адже, якби було бажання представити інтереси всіх виборців - весь спектр, то це ж можна зробити, створивши інші систему представництва. Навіть парламент дає більше наближення до спектру інтересів виборців, тому що там може бути представлений не "переможець може бути тільки 1", а декілька партій одночасно в різних пропорціях, що відповідають пропорціям розподілу вподобань виборців...
Однак і у парламентському представництві є КРИТИЧНО ВАЖЛИВІ НЕДОЛІКИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ І ТАКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЧАСТО НЕАДЕКВАТНИМ,
А САМЕ: ДИСКРЕТНІСТЬ ВИБОРІВ.
Порівняно з цими існуючими системами ЗНАЧНО БІЛЬШ АДЕКВАТНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО - ЦЕ -
СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - https://continuousdemocracy.blogspot.com/ continuousdemocracy.blogspot.com
Україні потрібно пройти ще щонайменше 3-4 електоральні цикли і наростити економічну спроможність суспільства, перш ніж суттєво змінювати систему. Ба більше, має встоятися система партійного представництва, коли зашквари відбиваються не лише на конкретній особі, а й на великій групі людей, що обирають професійну політику в якості своєї діяльності. Мають піти в минуле політичні проекти на один цикл. За 20 років, можливо й настане час таких змін. Поки що ж перед суспільством постане питання втримати прийняту багатомандатну систему і протидіяти намірам зелених повернутися до одномандатної.
Крім того, це бачення пропонує 2 режими: (умовні назви)
"консультативний режим" (для сигналів виборців своїм представникам без зміни представників чи їхніх голосів)
і "директивний режим" (для зміни представника чи голосу щодо певного питання).
Загальна ідея у Вас, схоже, така: існуюча(і) система(и) нормальна(і) (достатньо добра(і)) - просто у нас люди не годяться для цих нормальних систем - не доросли ще, не готові, "неякісні" (несвідомі) і т.п. ... - цитата: "Для нормальної роботи звичайної представницької демократії необхідно щонайменше 30% свідомих громадян ... ..."
- Непереконливо.
Якщо у цієї нормальної роботи цієї "нормальної системи" аж такі обмеження, що вона не може нормально працювати не у віртуально-теоретичних ідеальних умовах, а в об'єктивній реальності, то, схоже, що система ця непридатна. Що і доводить практика.
Присутствие в Украине российских разведчиков он назвал "значительным".