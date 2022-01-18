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"Я обычный лох, а ты – конкретный", – Комаровский – Гордону о поддержке Зеленского. ВИДЕО

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону высказал мнение, что в 2019-м им не нужно было публично заявлять о поддержке Владимира Зеленского на выборах президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", Комаровский вспомнил, что заявление о лохах, которое он сделал в предыдущем интервью с Гордоном, вызвало резонанс.

"Мы с тобой лоханулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Петра] Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было", – сказал тогда доктор.

Комаровский удивился, сколько интерпретаций этого заявления появилось в публичной плоскости.

"Мои конкретные, простые слова "Ну, лоханулись", которые я воспринимаю как синоним слов "совершили ошибку", из-за твоего "Мы лохи?" превратили [в мем], – отметил доктор. – Я тебе хочу сказать, что мы действительно должны признать, что никакого другого выбора у нас не было. Вопрос в другом: если бы мы свой выбор оставили при себе, то есть пошли и тихо проголосовали, может быть, монобольшинства ["Слуги народа" в парламенте] не было бы. На итоги президентских выборов мы повлиять не могли. Но тот факт, что президента поддерживало такое количество [известных] людей, определенную роль сыграл в том, что мы имеем уникальный прецедент, который исключительно опасен в плане государственности Украины. Исключительно опасен!"

По его мнению, подобная ситуация больше никогда не должна повториться в Украине.

"Даже если идеальный человек приходит, мы не можем позволить себе Конституцию, которая допускает монобольшинство. Это очень важно", – подчеркнул Комаровский.

Гордон уточнил у собеседника, так лохи они или нет.

"Ты лох", – ответил Комаровский.

"А вы?" – спросил журналист.

"И я лох. Но мы каждый сам по себе. По разным поводам", – сказал доктор.

"Но мы нормальные лохи? Не конченые, скажем так?" – переспросил Гордон.

"Слово "конченый" – плохо, тут не употребляется. Со словом "лох" употребляется слово "конкретный". Я – обычный, а ты – конкретный, – сказал Комаровский. – Я просто постоял рядом, а ты на три часа интервью [с Зеленским] сделал. Поэтому извини".

Также смотрите: Гордон и Комаровский извинились, что поддержали на выборах Зеленского: "73% лоханулись и мы с тобой лоханулись! Я виноват, признаю!" ВИДЕО

Автор: 

Гордон Дмитрий (120) Комаровский Евгений (24)


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Топ комментарии
+74
Обоє моральні уроди .....
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18.01.2022 13:58
+48
Два дебила - это сила.
Подтверждение.
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18.01.2022 13:58
+42
Лохи те, кто слушал вас мудаков конкретных и повёлся на зелёную чушь от клоуна. Хотя реально знаю знакомого ЛОХА, таксиста, так он голосовал за зелёного бабуина чтобы растаможить своё корыто бляхерское, вот такие они 73%
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18.01.2022 14:00
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Страница 2 из 2
Нормально быть лохом в юности - опыта не хватает. Оба этих персонажа вроде далеко не юноши. Это как то не комильфо.
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18.01.2022 15:34 Ответить
Клоуны.
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18.01.2022 20:48 Ответить
Дохтур і мені поставив діагноз - звичайний лох. Фу, аж з душі відлягло, а то вже думав, що капець скоро
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18.01.2022 15:38 Ответить
Вы не лохи, а ****** и партнеры Бени.
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18.01.2022 15:47 Ответить
Не, уже не бени, они уже на ахметку работают)))
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18.01.2022 23:11 Ответить
Пархатые закукарекали!
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18.01.2022 15:48 Ответить
лохотронщиков развели как лохов последних....)))
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18.01.2022 15:52 Ответить
Обоє - особи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією...
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18.01.2022 15:52 Ответить
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18.01.2022 15:53 Ответить
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19.01.2022 07:37 Ответить
стадо лохов 73 % + еще два лошары.
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18.01.2022 16:06 Ответить
7 % дебілів - взагалі повні деграданти
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18.01.2022 16:12 Ответить
Два дебила малоросса,которые помогли прийти к власти земляку маланцу.
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18.01.2022 16:12 Ответить
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18.01.2022 16:23 Ответить
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18.01.2022 23:10 Ответить
сказка о дураках или лохах -евреях очень выгодна и очень древняя.И почему-то ВСЕ забывают какая нация совершила переворот в 1917 году и кто устроил голод в Украине в 1933 году.Ну а говорить о том что Израиль голосовал в ООНпротив признания голодомора геноцидом украинского народа и вовсе не камильфо. Потому и выбираем евреев в президенты или в премьеры.Танцы на граблях продолжаются
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18.01.2022 16:40 Ответить
Мне всё таки непонятно, что стало причиной ссоры этих еврейчиков?
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18.01.2022 16:52 Ответить
в сортах этого самого разбираются
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18.01.2022 17:20 Ответить
Маланцы умеют выкручиваться из любой ситуации.Вековые гонения и погромы на генетическом уровне заложили хитровы..банность в ментальность. Зе-дрыщ из того же теста!
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18.01.2022 17:45 Ответить
Меньше читай выдуманные ими истории
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19.01.2022 11:22 Ответить
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18.01.2022 18:26 Ответить
Кончениє лохі...
Вони ще не зрозуміли, як налашали.
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18.01.2022 20:15 Ответить
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18.01.2022 20:52 Ответить
Партія лохів. 73%.
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18.01.2022 21:19 Ответить
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19.01.2022 03:59 Ответить
к этим двум иудолохам еще третий лох прибавился - Арестович. чуйка большого шухера в хитром месте у евреев таки работает.
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18.01.2022 21:28 Ответить
несчастна та держава,
кой правят скоморохи
которых выбирают убогие ЗЕлохи
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18.01.2022 21:47 Ответить
Заходят как то гордон и комаровский в аптеку, и гордон говорит фармацевту:
-Два гон*%дона.
А фармацевт отвечает :
-Это я вижу, а что брать будете ?
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18.01.2022 22:10 Ответить
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18.01.2022 22:52 Ответить
Ви покидьки, а не лохи.
Ви, блд, людей накрутили голосувати за це ЧМО, а тепер дивись, аби країну не втратили.
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18.01.2022 23:10 Ответить
А гордон у ахметки чуть ли не каждый день продолжает поливать Пороха!
Он не лох, он ВРАГ!
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18.01.2022 23:13 Ответить
крысы бегут с лодки... не смогут...
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18.01.2022 23:35 Ответить
Ні хера ви не лохи. Ви два пдрси. Конкретних. Довершених.

Все ви добре знали і розуміли, що ви робите. І зараз розумієте.

А от оточуючих маєте за лохів.
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19.01.2022 00:02 Ответить
То із 2 грибів треба було обрати мухомор?
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19.01.2022 03:42 Ответить
Комаровський мислить майже правильно, але не до кінця. Тому що:

Він правильно констатує: У МЕНЕ НЕ БУЛО ТОДІ ВИБОРУ. - І це ІСТИНА. - ( 1 )

Але далі він починає міркування свої розказувати: от, мовляв, треба обирати тільки кандидата, у якого є команда, план дій... - Але ж це ПОМИЛКА - ( 2 )

Тому що ЯКЩО ВИБОРУ НЕМАЄ ( 1 ) , ТО НЕМОЖЛИВО ОБРАТИ кандидата, який відповідає твоїм критеріям, наприклад, має команду і план дій чи будь-які інші властивості ( 2 ) !
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19.01.2022 03:43 Ответить
А чому [бажаного варіанту] вибору немає?

А тому що в 1-му турі за кожного з кандидатів була якась кількість голосів виборців - це і був справжній вибір громадян. Зокрема: за Зеленського ~ 33-35% голосів, за Порошенка ~ 17% голосів (не хочу зараз копатися в числах історії), але були ще й інші кандидати з меншою кількістю голосів, однак саме вони представляли вибір тих виборців, які за них проголосували... тобто, ні Порошенко, ні Зеленський не були їхнім вибором...

Однак системі байдуже який там вибір у людей - системі важливо, щоб обраним було названо тільки 1 людину незалежно від того, представляє ця людина не те що інтереси, а хоча би, вибір громадян чи ні.
Тому система каже: ОК, погралися у "вибір", а тепер вже гратися припиняємо: тепер у вас є тільки 2 кандидати у 2-му турі, і нам байдуже (або начхати, або насрати - кому як більше подобається), що там виборці хочуть, байдуже, що жоден із цих кандидатів не є вибором частини виборців - так можуть не голосувати взагалі, бо, повторимо ще раз: їхній вибір нам до сраки. - Обирайте лише 1 з 2: "мухомор або невідомо що". ...
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19.01.2022 03:44 Ответить
Чому так? - Тому що ця система створена для того, щоб людям не залишити вибору - щоб у людей не було вибору.

Це система, яка робить з людей "лохів".

Адже, якби було бажання представити інтереси всіх виборців - весь спектр, то це ж можна зробити, створивши інші систему представництва. Навіть парламент дає більше наближення до спектру інтересів виборців, тому що там може бути представлений не "переможець може бути тільки 1", а декілька партій одночасно в різних пропорціях, що відповідають пропорціям розподілу вподобань виборців...
Однак і у парламентському представництві є КРИТИЧНО ВАЖЛИВІ НЕДОЛІКИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ І ТАКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЧАСТО НЕАДЕКВАТНИМ,
А САМЕ: ДИСКРЕТНІСТЬ ВИБОРІВ.
Порівняно з цими існуючими системами ЗНАЧНО БІЛЬШ АДЕКВАТНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО - ЦЕ -

СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - https://continuousdemocracy.blogspot.com/ continuousdemocracy.blogspot.com
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19.01.2022 03:46 Ответить
Для нормальної роботи звичайної представницької демократії необхідно щонайменше 30% свідомих громадян, які є економічно незалежними і матеріально забезпеченими. Для ефективної роботи прямої демократії потрібно 50% таких людей. У іншому випадку суспільство хронічно буде обирати популістські проекти і рішення. Неперервна демократія не є прямою, але через часте проведення виборів до неї наближена. Вона посилює залежність політикуму від поточних настроїв електорату, тому не кожне суспільство готове до такої системи. Водночас, з огляду на європейську демократію, неперевна форма не є необхідною для формування залежної від суспільства влади. Потрібно верховенство права, партійне представництво, електоральна традиція на противагу постійним змінам правил гри.
Україні потрібно пройти ще щонайменше 3-4 електоральні цикли і наростити економічну спроможність суспільства, перш ніж суттєво змінювати систему. Ба більше, має встоятися система партійного представництва, коли зашквари відбиваються не лише на конкретній особі, а й на великій групі людей, що обирають професійну політику в якості своєї діяльності. Мають піти в минуле політичні проекти на один цикл. За 20 років, можливо й настане час таких змін. Поки що ж перед суспільством постане питання втримати прийняту багатомандатну систему і протидіяти намірам зелених повернутися до одномандатної.
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19.01.2022 16:03 Ответить
Не схоже, що Ви прочитали про запропоноване бачення неперервної демократії, тому що це бачення пропонує саме пряму неперервну демократію.
Крім того, це бачення пропонує 2 режими: (умовні назви)
"консультативний режим" (для сигналів виборців своїм представникам без зміни представників чи їхніх голосів)
і "директивний режим" (для зміни представника чи голосу щодо певного питання).

Загальна ідея у Вас, схоже, така: існуюча(і) система(и) нормальна(і) (достатньо добра(і)) - просто у нас люди не годяться для цих нормальних систем - не доросли ще, не готові, "неякісні" (несвідомі) і т.п. ... - цитата: "Для нормальної роботи звичайної представницької демократії необхідно щонайменше 30% свідомих громадян ... ..."
- Непереконливо.
Якщо у цієї нормальної роботи цієї "нормальної системи" аж такі обмеження, що вона не може нормально працювати не у віртуально-теоретичних ідеальних умовах, а в об'єктивній реальності, то, схоже, що система ця непридатна. Що і доводить практика.
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20.01.2022 00:33 Ответить
НАТО подтверждает значительное присутствие российских разведчиков на территории Украины - Столтенберг.
Присутствие в Украине российских разведчиков он назвал "значительным".
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19.01.2022 03:58 Ответить
Сидять два міліонера і розказують шо вони лохі.
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19.01.2022 04:00 Ответить
Оце типові представники 73ьох %
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19.01.2022 08:01 Ответить
Клован не поделился
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19.01.2022 09:01 Ответить
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