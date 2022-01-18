"Я обычный лох, а ты – конкретный", – Комаровский – Гордону о поддержке Зеленского. ВИДЕО

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону высказал мнение, что в 2019-м им не нужно было публично заявлять о поддержке Владимира Зеленского на выборах президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", Комаровский вспомнил, что заявление о лохах, которое он сделал в предыдущем интервью с Гордоном, вызвало резонанс.

"Мы с тобой лоханулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Петра] Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было", – сказал тогда доктор.



Комаровский удивился, сколько интерпретаций этого заявления появилось в публичной плоскости.



"Мои конкретные, простые слова "Ну, лоханулись", которые я воспринимаю как синоним слов "совершили ошибку", из-за твоего "Мы лохи?" превратили [в мем], – отметил доктор. – Я тебе хочу сказать, что мы действительно должны признать, что никакого другого выбора у нас не было. Вопрос в другом: если бы мы свой выбор оставили при себе, то есть пошли и тихо проголосовали, может быть, монобольшинства ["Слуги народа" в парламенте] не было бы. На итоги президентских выборов мы повлиять не могли. Но тот факт, что президента поддерживало такое количество [известных] людей, определенную роль сыграл в том, что мы имеем уникальный прецедент, который исключительно опасен в плане государственности Украины. Исключительно опасен!"



По его мнению, подобная ситуация больше никогда не должна повториться в Украине.



"Даже если идеальный человек приходит, мы не можем позволить себе Конституцию, которая допускает монобольшинство. Это очень важно", – подчеркнул Комаровский.



Гордон уточнил у собеседника, так лохи они или нет.



"Ты лох", – ответил Комаровский.



"А вы?" – спросил журналист.



"И я лох. Но мы каждый сам по себе. По разным поводам", – сказал доктор.



"Но мы нормальные лохи? Не конченые, скажем так?" – переспросил Гордон.



"Слово "конченый" – плохо, тут не употребляется. Со словом "лох" употребляется слово "конкретный". Я – обычный, а ты – конкретный, – сказал Комаровский. – Я просто постоял рядом, а ты на три часа интервью [с Зеленским] сделал. Поэтому извини".





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