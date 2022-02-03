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Влада вибірково тисне на легальний бізнес і підтримує "своїх" олігархів, – нардеп

Влада вибірково тисне на легальний бізнес і підтримує

Чинна влада здійснює вибірковий тиск на бізнес та надає преференції близьким до президента олігархам.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

"У влади було два можливі інструменти довести серйозність своїх намірів припинити практику тиску на бізнес. По-перше, це створення Бюро економічної безпеки – я особисто подавав та проводив поправки, щоб ліквідувати корупційні підрозділи СБУ у сфері економіки. По-друге, підтримувати мораторій на проведення перевірок під час карантину", – розповів Железняк.

Натомість, за його словами, Офіс президента провів на посаду очільника БЕБ колишнього голову ДФС – органу, який всю свою історію спеціалізувався на організації "маски-шоу" для бізнесу. А Кабмін влітку минулого року скасував мораторій на перевірку підприємців та дозволив перевірки навіть під час локдаунів.

Депутат наголосив: ставлення до бізнесу у влади вибіркове, зокрема ухвалюються рішення на підтримку підприємств близького до президента олігарха Ігоря Коломойського, в той час як багато інших навпаки – зазнають тиску з боку податкових та правоохоронних органів.

"Зв’язок влади Зеленського з Коломойським наразі дуже очевидний – починаючи з компліментарної для влади риторики телеканалів, пов’язаних з олігархом, закінчуючи окремими призначеннями та голосуваннями у Раді", – зазначив Железняк.

Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг". У компанії висловили обурення цим рішенням, і звернулися до суду, який став на сторону підприємства.

Попри рішення суду, податкова неправомірно нарахувала борги ГЗК групи "Метінвест", і там теж влаштувала обшуки, до яких були залучені навіть представники СБУ. Водночас у компанії повідомили, що підприємства не мають жодних податкових боргів, і це підтверджено навіть самою податковою службою.

Раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що влада влаштувала легальному бізнесу фіскальний терор для того, щоб збити більше коштів для "розпилу" при будівництві доріг. 

Автор: 

бізнес (2013) олігарх (934)


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Топ коментарі
+9
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03.02.2022 15:21 Відповісти
+6
А Бєня Казламойскій как свящєная карова, ващє на самом вєрху піщєвой цєпочкі...
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03.02.2022 15:21 Відповісти
+4
По теме. Просто начались голодные игры. Очередной раунд. Прошлый раз это было когда Янукович наехал на олигархов, сожрав всех. Теперь когда Зеленые подмяли под себя всю власть и в союзе с Коломойским пошли дальше. Сценарий раз за разом один и тот же.
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03.02.2022 15:41 Відповісти
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Це шлях розвалу країни напередодні наступу Путлера.
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03.02.2022 15:19 Відповісти
Обычное госрейдерство. Закошмарить, обанкротить, отобрать, потом приватизировать за копейки и распилить.
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03.02.2022 15:40 Відповісти
Хтось дійсно вірить, що великий бізнес не МІНІМІЗУЄ ПОДАТКИ? По всьому світу мінімізують, лише патріотичні українські мільярдери не мінімізують.
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03.02.2022 16:06 Відповісти
не, даже хуже - приватизировать не надо, оставить государственным, но на подсосе у Бени. идеальный вариант
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03.02.2022 22:27 Відповісти
А Бєня Казламойскій как свящєная карова, ващє на самом вєрху піщєвой цєпочкі...
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03.02.2022 15:21 Відповісти
Беня ни в чём не виноват! Он самый патриотичный из всех патриотичных олигархов! Я вообще считаю, что по справедливости надо всё ему отдать
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03.02.2022 22:28 Відповісти
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03.02.2022 15:21 Відповісти
єтот сериал длится уже 30 лет.Украинцам он нравится
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03.02.2022 17:50 Відповісти
Обычные наши реалии - кто в оппозиции, тот и кричит, что власть давит на бизнес. Ничего нового, 30 лет без изменений. Первооткрыватель, блин.
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03.02.2022 15:30 Відповісти
Не смотри вверх.
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03.02.2022 15:38 Відповісти
И почему то все коррупционеры - фанаты Путина
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03.02.2022 15:35 Відповісти
Очень показательно, о ком упоминается в этом материале уже в комментах, на кого идет так сказать давление - Арселор Міттал Кривий Ріг, ГЗК групи "Метінвест". Бедненькие.
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03.02.2022 15:38 Відповісти
А на них не могут давить? Или у нас стали вдруг кристально честные органы власти?
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03.02.2022 15:39 Відповісти
Читайте ниже на 8 коментов - там есть ссылка на источник. Ничего личного. Всегда ищу, кому это выгодно.
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03.02.2022 16:02 Відповісти
Главное не ищи кому выгодно что ты тут отмазываешь власть. И отчего ДБР пришло кошмарить крупные бизнесы. Так что не уверен, что ты ищешь всегда.
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03.02.2022 16:44 Відповісти
По теме. Просто начались голодные игры. Очередной раунд. Прошлый раз это было когда Янукович наехал на олигархов, сожрав всех. Теперь когда Зеленые подмяли под себя всю власть и в союзе с Коломойским пошли дальше. Сценарий раз за разом один и тот же.
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03.02.2022 15:41 Відповісти
Леонид Данилыч,ну не выходит качать миллиард долларов с каждой области Украины...Ковид эпидемия косит бизнес круче Голобородьков...
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03.02.2022 15:44 Відповісти
Описанных олигархов в стране не менее 100, включая Порошенко.
А сколько тех "своих"?
И что с ними надо делать особенного?

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03.02.2022 15:44 Відповісти
Дань маржу и прочие бандитские примочки типа "Общак" придумал Кучма на сходняке бандосов в Конча-Заспе в 1995 году......бабло мимо кассы и бюджета наше бабло...
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03.02.2022 15:47 Відповісти
Вы были тупыми ими и останетесь чуваки...
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03.02.2022 15:49 Відповісти
А Беня сяде колись? Чи разом з Гундосим піде в американьську тюрму?
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03.02.2022 15:50 Відповісти
За що гундосому така привілея - американьська тюрма? Хай підтримує Українське, для кого Малюська камери ремонтує?
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03.02.2022 16:29 Відповісти
Игорь Валерьевич не сяде до 2024 года...
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03.02.2022 15:56 Відповісти
Виборів в Україні не буде. А Майдан може статися.
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03.02.2022 20:58 Відповісти
Пусть пропадут чужие. Потом возьмемся за своих. Можно наоборот.
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03.02.2022 15:59 Відповісти
https://rubryka.com/2022/02/03/golovu-partiyi-golos-vyklykayut-na-dopyt-u-spravi-pro-roztratu-na-miljon-dbr/ "...Як зазначається, під час проведення аналізу звітності партії працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом "Голосу" договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності, про що було складено відповідний акт..."

Теперь понятно, какой именно бизнес щимит власть и о каком голосит это "голосист"
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03.02.2022 15:59 Відповісти
Ниможиттакогабыть! Фыфсёврётиииии! Хрюк!
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03.02.2022 17:13 Відповісти
Потом, как окажется, Беня не есть олигарх !
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03.02.2022 18:13 Відповісти
А что это за фамилия ? Почему не знаю ? Как поганки после дождя.Плодятся и отмирают. Бабочки одновневки.
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03.02.2022 20:42 Відповісти
Да ну нет! Невозможно же. Вовочка же не какой-то продажный поц, который используют силовые структуры в своих интересах, нет же?
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03.02.2022 22:25 Відповісти
Не путайте Зеленского с его персонажем Голобородько, благодаря которому, он сейчас и занимает свою должность
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04.02.2022 00:16 Відповісти
Реальный зашквар зеленых, налоговая говорит, что все в порядке, налоги уплачены, долгов нет, а тут наезд со стороны силовиков. Закончится это тем, что слуги обвалят свой рейтинг ниже плинтуса
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04.02.2022 00:13 Відповісти
Претензии государства к компаниям, добывающим железную руду, базируются на двояком трактовании аспекта платежей ренты. Для налогообложения рентной платой, в соответствии с действительной редакцией Налогового кодекса, должна использоваться стоимость добытой железной руды, а не железорудного концентрата.
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04.02.2022 02:29 Відповісти
вероятно замес весь начался после того, как руда опять поползла вверх и появилась вероятность на ее экспорте прибыль не малую иметь, как в прошлом году
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04.02.2022 12:08 Відповісти
 
 