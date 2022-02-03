Влада вибірково тисне на легальний бізнес і підтримує "своїх" олігархів, – нардеп

Чинна влада здійснює вибірковий тиск на бізнес та надає преференції близьким до президента олігархам.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.



"У влади було два можливі інструменти довести серйозність своїх намірів припинити практику тиску на бізнес. По-перше, це створення Бюро економічної безпеки – я особисто подавав та проводив поправки, щоб ліквідувати корупційні підрозділи СБУ у сфері економіки. По-друге, підтримувати мораторій на проведення перевірок під час карантину", – розповів Железняк.



Натомість, за його словами, Офіс президента провів на посаду очільника БЕБ колишнього голову ДФС – органу, який всю свою історію спеціалізувався на організації "маски-шоу" для бізнесу. А Кабмін влітку минулого року скасував мораторій на перевірку підприємців та дозволив перевірки навіть під час локдаунів.



Депутат наголосив: ставлення до бізнесу у влади вибіркове, зокрема ухвалюються рішення на підтримку підприємств близького до президента олігарха Ігоря Коломойського, в той час як багато інших навпаки – зазнають тиску з боку податкових та правоохоронних органів.



"Зв’язок влади Зеленського з Коломойським наразі дуже очевидний – починаючи з компліментарної для влади риторики телеканалів, пов’язаних з олігархом, закінчуючи окремими призначеннями та голосуваннями у Раді", – зазначив Железняк.



Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг". У компанії висловили обурення цим рішенням, і звернулися до суду, який став на сторону підприємства.



Попри рішення суду, податкова неправомірно нарахувала борги ГЗК групи "Метінвест", і там теж влаштувала обшуки, до яких були залучені навіть представники СБУ. Водночас у компанії повідомили, що підприємства не мають жодних податкових боргів, і це підтверджено навіть самою податковою службою.



Раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що влада влаштувала легальному бізнесу фіскальний терор для того, щоб збити більше коштів для "розпилу" при будівництві доріг.