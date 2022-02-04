Наступного тижня Макрон відвідає РФ та Україну, - Bloomberg
Президент Франції Еммануель Макрон розраховує наступного тижня відвідати Україну та Російську Федерацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило сьогодні агентство Bloomberg із посиланням на Єлисейський палац.
"Макрон відвідає 7 лютого Росію, 8 лютого – Україну", - зазначає видання.
Раніше цього тижня президент Франції заявив, що не відкидає свого візиту до Москви найближчим часом.
"Нині пріоритетом для мене з українського питання та діалогу з Росією є деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи", - сказав французький лідер.
"Я продовжу обміни думками одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським, і залежно від результату найближчими годинами я абсолютно не виключаю жодної ініціативи або поїздки. І найближчими годинами я також розмовлятиму з президентом Байденом", - сказав Макрон у середу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нужное вписать - и вот Вам картина мира перед мировой войной.