УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6642 відвідувача онлайн
Новини Війна
665 8

Наступного тижня Макрон відвідає РФ та Україну, - Bloomberg

Наступного тижня Макрон відвідає РФ та Україну, - Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон розраховує наступного тижня відвідати Україну та Російську Федерацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило сьогодні агентство Bloomberg із посиланням на Єлисейський палац.

"Макрон відвідає 7 лютого Росію, 8 лютого – Україну", - зазначає видання.

Раніше цього тижня президент Франції заявив, що не відкидає свого візиту до Москви найближчим часом.

"Нині пріоритетом для мене з українського питання та діалогу з Росією є деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи", - сказав французький лідер.

Також читайте: Зеленський обговорив з Макроном активізацію переговорів у нормандському форматі

"Я продовжу обміни думками одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським, і залежно від результату найближчими годинами я абсолютно не виключаю жодної ініціативи або поїздки. І найближчими годинами я також розмовлятиму з президентом Байденом", - сказав Макрон у середу.

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) путін володимир (24825) росія (67841) Франція (3164) Макрон Емманюель (1602)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І буде з візиту Макрона -Мікрон користі для світу і України.
показати весь коментар
04.02.2022 09:24 Відповісти
пора зав'язувати з нормандськими форматами,німчура та французи повністью стали на сторону кацапів..незнаю чому цензор не пише але ось вчорашні заяви Бундестагу "Запуск "Северного потока - 2" мог бы стать сигналом разрядки в отношениях Германии и России." "Требования Киева в адрес ФРГ становятся все более истеричными""Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, пока она не выполнит Минские соглашения"
показати весь коментар
04.02.2022 09:31 Відповісти
Нахєр він тут потрібний. Рейтинги своі піднімають. Вісім років він з фюрершою ублажали ***** і знову ************ іх до нас з ************ вимогами
показати весь коментар
04.02.2022 09:34 Відповісти
Привезе Володимиру неВеликому шашлики з жаб.
показати весь коментар
04.02.2022 09:35 Відповісти
"Я привез вам мир "
показати весь коментар
04.02.2022 10:14 Відповісти
"Я привёз вам мир! - эту фразу произносит __________________, помахивая бумажкой с обещанием ___________ не начинать войны с _______________, вернувшись с ___________ конференции, где он в с ____________ только что предал _____________.

Нужное вписать - и вот Вам картина мира перед мировой войной.
показати весь коментар
04.02.2022 10:26 Відповісти
Курьером подрабатывает.
показати весь коментар
04.02.2022 10:23 Відповісти
Очень хорошо.
показати весь коментар
05.02.2022 02:23 Відповісти
 
 