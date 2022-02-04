УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6119 відвідувачів онлайн
Новини
1 310 22

Легалізація співпраці банків з гральним бізнесом збільшить бюджетні надходження, - Спілка підприємців

Легалізація співпраці банків з гральним бізнесом збільшить бюджетні надходження, - Спілка підприємців

Отримання банками ліцензій на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор дозволить державі бачити реальні доходи грального бізнесу та отримувати податки.

Про це заявив керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців Андрій Єрашов, коментуючи повідомлення про те, що АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) став першим українським банком, який отримав ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

"Річ у тому, що гральний бізнес був непрозорий, коли через нього проходила готівка. І там ховалося, скільки він реально заробляє. Якщо це будуть розрахунки лише безготівкові, НБУ може перевірити транзакції та встановити, чи сплачені всі податки під час виграшу. У цьому я не бачу великих перешкод. З огляду на те, що Нацбанк дуже серйозно контролює інші банки, то це будуть прозоріші транзакції", - зазначив Андрій Єрашов.

Експерт наголосив, що подальше отримання ліцензій на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор іншими банками сприятиме збільшенню конкуренції на гральному ринку.
"Чим більше гравців буде на цьому ринку, тим краще. Цю ліцензію потрібно не просто отримати, а й мати штат працівників, які там працюватимуть. Але якщо коло конкуренції збільшується, це добре", – наголосив Андрій Єрашов.

На думку експерта, легалізація грального бізнесу не призведе до збільшення кількості випадків ігроманії, а вирішувати цю проблему потрібно шляхом ідентифікації гравців.

"Лудоманія – це хвороба. Коли забороняли гральний бізнес, це спричинило те, що держава з нього нічого не отримувала взагалі. У сучасних умовах людина може, сидячи вдома, грати та програвати все. Ми з цим нічого не зробимо. Це все одно що боротися з курінням. У нас акцизи підвищуються, але на  кількість курців це ніяк не впливає. Тому я не бачу жодних механізмів впливу, крім, можливо, ідентифікації такої людини та ідентифікації її доходів. Якщо ми бачимо, що людина програє умовно 100 тис. грн, а заробляє 10 тисяч, відповідно ми розуміємо, що людина влазить у борги. Але чи потрібна цій людині така "турбота" – ось питання", – наголосив Андрій Єрашов.

Нагадаємо, 27 січня 2022 року Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей було прийнято рішення про видачу ліцензії IBOX BANK на обслуговування грального бізнесу. Фінустанова стала першим банком, який отримав відповідний дозвільний документ. АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) – класичний універсальний банк, який надає всі види банківських послуг як фізичним, так і юридичним особам будь-якої форми власності. З 2020 року IBOX Bank став транзакційним банком повного циклу. За підсумками 2021 року дохід IBOX BANK (АТ "АЙБОКС БАНК") збільшився вп'ятеро, а загальні активи банку зросли на 90% – до 3,8 млрд грн. Кредитно-інвестиційний портфель збільшився на 67%, а балансовий капітал – на 136%. В результаті 2021 року банк показав фінансовий результат на 378% більше, ніж у попередньому році.

Автор: 

банки (7899) азартні ігри (317)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
логика в этом несомненно есть..но мне кажется нужно развивать мысль далее-шлюхи,наркота,торговля оружием...
показати весь коментар
04.02.2022 10:46 Відповісти
+11
Одно слово, при власти шакалы. Они тышком-нышком и налоги с казино снизили.
Мне нравится одна карикатура, как нас убеждают. Опубликую ее еще раз...
показати весь коментар
04.02.2022 10:53 Відповісти
+5
Сколько бед принесла игровая зависимость миллионов граждан в их семьи .... а государство легализирует и упрощает доступ к лохотронам прикрываясь поступлением в бюджет...
показати весь коментар
04.02.2022 10:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Угу, вон казино в Пуэрто Рико уже довели страну до долга в 70 млрд долларов всего на 3,9 млн жителей
КУДА МОЖНО БЫЛО ПОТРАТИТЬ 70 млрд в тёплой стране ( без газа) и среди бананов ???
показати весь коментар
04.02.2022 10:36 Відповісти
саботажники
показати весь коментар
04.02.2022 10:37 Відповісти
Проституцию и марихуану надо еще легализовать.
показати весь коментар
04.02.2022 10:38 Відповісти
Банки будь видавати точки видачі кредитів при казино та залах ігрових автоматів?
показати весь коментар
04.02.2022 10:40 Відповісти
с обязательной ставкой на игру. прямо не отходя от кассы
показати весь коментар
04.02.2022 10:49 Відповісти
прямо зобовязати власників банківських карток отримувати гроші лише коли зіграв в казіно
показати весь коментар
04.02.2022 10:42 Відповісти
Так где там обещанные миллиарды дохода от игорного бизнеса ? Наверное там юе где миллиард деревьев
показати весь коментар
04.02.2022 10:46 Відповісти
Как сообщают, что в 2021г. вообще не было доходов в казну от игорного бизнеса, если не считать 100грн. с копейками. Вот результат "игорной реформы"! Нам не нужны реформы в пользу уголовников, воров и бандитов!
показати весь коментар
04.02.2022 11:23 Відповісти
логика в этом несомненно есть..но мне кажется нужно развивать мысль далее-шлюхи,наркота,торговля оружием...
показати весь коментар
04.02.2022 10:46 Відповісти
😀
показати весь коментар
04.02.2022 10:49 Відповісти
Сколько бед принесла игровая зависимость миллионов граждан в их семьи .... а государство легализирует и упрощает доступ к лохотронам прикрываясь поступлением в бюджет...
показати весь коментар
04.02.2022 10:47 Відповісти
Да , вон Пуэрто Рико доигралось в казино с долгом 70 млрд долларов на 3,9 млн населения
показати весь коментар
04.02.2022 10:50 Відповісти
так же, как и торговля спиртным и табачкой...
показати весь коментар
04.02.2022 10:59 Відповісти
А програвшихся --- в кріпостниє!
показати весь коментар
04.02.2022 10:53 Відповісти
Одно слово, при власти шакалы. Они тышком-нышком и налоги с казино снизили.
Мне нравится одна карикатура, как нас убеждают. Опубликую ее еще раз...
показати весь коментар
04.02.2022 10:53 Відповісти
***
- почему нет главбуха на месте?
- он пошел делать ставку ...
- в смысле? в рабочее время он шастает по казино? что он себе позволяет???
- боюсь, это единственный шанс для нашего предприятия свести концы с концами
показати весь коментар
04.02.2022 10:55 Відповісти
отмывание денег станет на порядок проще... и "законее"...
показати весь коментар
04.02.2022 10:57 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 10:59 Відповісти
- Это сколько же новых бездельников и кидал наплодИт сия благостная игровая индустрия, - подумала Демусика
показати весь коментар
04.02.2022 11:13 Відповісти
Грати в кредит - та що вони там курять?
(ви зараз тут) - > кредит в банку - > кредит в МФО (мікрофінансова установа) - > ломбард
показати весь коментар
04.02.2022 11:44 Відповісти
Да нам и год назад говорили, что легализируйте игорный бизнес и деньги рекой поплывут. И где это все? БОй с тенью государство пока проигрывает в сухую
показати весь коментар
04.02.2022 12:10 Відповісти
разница в количестве курильщиков в европе и у нас видна невооруженным взглядом, не знаю то ли они агитируют, то ли штрафуют, но результаты есть. а эти даже отказываются бороться
показати весь коментар
04.02.2022 13:00 Відповісти
 
 