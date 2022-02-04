Легалізація співпраці банків з гральним бізнесом збільшить бюджетні надходження, - Спілка підприємців

Отримання банками ліцензій на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор дозволить державі бачити реальні доходи грального бізнесу та отримувати податки.

Про це заявив керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців Андрій Єрашов, коментуючи повідомлення про те, що АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) став першим українським банком, який отримав ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

"Річ у тому, що гральний бізнес був непрозорий, коли через нього проходила готівка. І там ховалося, скільки він реально заробляє. Якщо це будуть розрахунки лише безготівкові, НБУ може перевірити транзакції та встановити, чи сплачені всі податки під час виграшу. У цьому я не бачу великих перешкод. З огляду на те, що Нацбанк дуже серйозно контролює інші банки, то це будуть прозоріші транзакції", - зазначив Андрій Єрашов.

Експерт наголосив, що подальше отримання ліцензій на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор іншими банками сприятиме збільшенню конкуренції на гральному ринку.

"Чим більше гравців буде на цьому ринку, тим краще. Цю ліцензію потрібно не просто отримати, а й мати штат працівників, які там працюватимуть. Але якщо коло конкуренції збільшується, це добре", – наголосив Андрій Єрашов.

На думку експерта, легалізація грального бізнесу не призведе до збільшення кількості випадків ігроманії, а вирішувати цю проблему потрібно шляхом ідентифікації гравців.

"Лудоманія – це хвороба. Коли забороняли гральний бізнес, це спричинило те, що держава з нього нічого не отримувала взагалі. У сучасних умовах людина може, сидячи вдома, грати та програвати все. Ми з цим нічого не зробимо. Це все одно що боротися з курінням. У нас акцизи підвищуються, але на кількість курців це ніяк не впливає. Тому я не бачу жодних механізмів впливу, крім, можливо, ідентифікації такої людини та ідентифікації її доходів. Якщо ми бачимо, що людина програє умовно 100 тис. грн, а заробляє 10 тисяч, відповідно ми розуміємо, що людина влазить у борги. Але чи потрібна цій людині така "турбота" – ось питання", – наголосив Андрій Єрашов.

Нагадаємо, 27 січня 2022 року Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей було прийнято рішення про видачу ліцензії IBOX BANK на обслуговування грального бізнесу. Фінустанова стала першим банком, який отримав відповідний дозвільний документ. АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) – класичний універсальний банк, який надає всі види банківських послуг як фізичним, так і юридичним особам будь-якої форми власності. З 2020 року IBOX Bank став транзакційним банком повного циклу. За підсумками 2021 року дохід IBOX BANK (АТ "АЙБОКС БАНК") збільшився вп'ятеро, а загальні активи банку зросли на 90% – до 3,8 млрд грн. Кредитно-інвестиційний портфель збільшився на 67%, а балансовий капітал – на 136%. В результаті 2021 року банк показав фінансовий результат на 378% більше, ніж у попередньому році.