Стратегія залякування не працює. Цей раунд РФ програла, - Кулеба

Стратегія з боку РФ, націлена на залякування, не працює. РФ програла цей раунд.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Польща та Чехія надали Україні новітнє озброєння, Британія - виділила додаткові 88 млн фунтів стерлінгів економічної допомоги, Нідерланди - готові відкрити нові можливості в торгівлі та інвестиціях, країни Бухарестської дев'ятки готують рішення з підтримки України з питання військової допомоги.

"Стратегія залякування не працює. Цей раунд РФ програла. Ми продовжуватимемо посилюватись", - заявив Кулеба.

