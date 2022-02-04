Сьогодні держкомісія визначить, які області переведуть в "червону" зону, - Кузін

У п'ятницю, 4 лютого, відбудеться засідання Державної комісії ТЕБ та НС, на якому розглянуть питання переведення до "червоного" рівня епіднебезпеки низки областей.

Про це під час брифінгу в п'ятницю сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні буде проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС, де буде вирішуватися переведення окремих регіонів на червоний рівень епіднебезпеки. Тільки за минулу добу було виявлено тільки понад 43 тис. випадків коронавірусу. Це рекордна кількість за час пандемії. Найбільше виявили підтверджених випадків в Одеській, Львівській та Житомирській областях", - сказав Кузін.

