УКР
Сьогодні держкомісія визначить, які області переведуть в "червону" зону, - Кузін

У п'ятницю, 4 лютого, відбудеться засідання Державної комісії ТЕБ та НС, на якому розглянуть питання переведення до "червоного" рівня епіднебезпеки низки областей.

Про це під час брифінгу в п'ятницю сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні буде проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС, де буде вирішуватися переведення окремих регіонів на червоний рівень епіднебезпеки. Тільки за минулу добу було виявлено тільки понад 43 тис. випадків коронавірусу. Це рекордна кількість за час пандемії. Найбільше виявили підтверджених випадків в Одеській, Львівській та Житомирській областях", - сказав Кузін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Другий день поспіль в Україні рекорд захворюваності на COVID-19: вперше 43 778 випадків за добу. 174 особи померло, 9 497 - одужало, - МОЗ

карантин (18172) МОЗ (5423) Кузін Ігор (316) коронавірус (19923)
Наскіки пам'ятаю, кольори зон штучний інтелект визначав. Чи він вже здох?
04.02.2022 13:01 Відповісти
))) він у них і не народився. то його людський дух був, але він вже виродився - вакцинація .
05.02.2022 12:54 Відповісти
И чем оно поможет?
04.02.2022 13:03 Відповісти
 
 