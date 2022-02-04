У Полтаві демонтували пам'ятник російському полководцю Суворову. ФОТО
У Полтаві демонтували пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову.
Про це у ефірі передачі "Розмова в студії" полтавського телеканалу "Місто+" повідомив регіональний представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) в Полтавській області Олег Пустовгар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на poltava.to.
Спочатку монумент стояв у дворі київського військового ліцею імені Івана Богуна, проте з ініціативи керівництва навчального закладу його було прибрано.
Після цього пам’ятник Суворову перемістили як експонат до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації, який є філією Національного військово-історичного музею (НВІМ).
Своєю чергою, директор УІНП Антон Дробович направив туди листа, в якому закликав демонтувати монумент, оскільки він "не є пам’яткою історії, мистецтва, культури, архітектури, містобудування, науки та техніки".
"Його було виготовлено у 1974 році скульптором-аматором, а тому питання його художньої цінності відкрите. Зазначений пам’ятник був одним з елементів радянської наочної агітації та пропаганди, яка втратила своє значення після здобуття Україною Незалежності. Отже, доцільність музеєфікації та експонування цієї пам’ятки може розглядатися у контексті монументальної пропаганди епохи СРСР", — пояснив він.
Керівництво НВІМ пішло назустріч та демонтувало спірний експонат.
"Медійний розголос, позиція УІНП, громадськості і ветеранів російсько-української війни та конструктивний, виважений підхід дирекції Національного військово-історичного музею України унеможливили прославляння у Полтаві російського імперського діяча. Для нас як для країни, яка протистоїть російській агресії, це не просто питання символів, а принципово важливе історичне питання. Суворов входить до пантеону героїв СРСР, нині путінської Росії, раніше — Російської імперії. Україна має своїх історичних Героїв. Суворов має явну негативну репутацію в історії України. І це підтверджує ціла низка, досліджених науковцями фактів", — сказав Олег Пустовгар. Як зазначається на офіційному сайті Українського інституту національної пам’яті, у 1768‒1769 роках російський полководець Суворов був безпосереднім учасником придушення Коліївщини — козацько-селянського повстання в Правобережній Україні.
Гість передачі "Розмова в студії", професорка, завідувачка кафедри історії України Полтавського педагогічного університету Людмила Бабенко розповіла, що під керівництвом Суворова 1778 року відбулася насильницька депортація з Криму до тодішньої Азовської губернії Російської імперії понад 30 тис. кримських християн (греків і вірмен), внаслідок якої загинуло близько половини переселенців. Суворов причетний до винищення частини ногайців ‒ народу, який у XVIII ст. населяв землі Північного Причорномор’я — території південних областей сучасної України. У 1794 р. очолюваний Суворовим російський каральний корпус придушив польське визвольне повстання на чолі з Тадеушем Костюшком.
