У Полтаві демонтували пам'ятник російському полководцю Суворову. ФОТО

9 353 59

У Полтаві демонтували пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову.

Про це у ефірі передачі "Розмова в студії" полтавського телеканалу "Місто+" повідомив регіональний представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) в Полтавській області Олег Пустовгар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на poltava.to.

Спочатку монумент стояв у дворі київського військового ліцею імені Івана Богуна, проте з ініціативи керівництва навчального закладу його було прибрано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ятник Суворову перед Київським військовим ліцеєм ім. Богуна демонтовано, - В'ятрович. ФОТО

Після цього пам’ятник Суворову перемістили як експонат до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації, який є філією Національного військово-історичного музею (НВІМ).

Своєю чергою, директор УІНП Антон Дробович направив туди листа, в якому закликав демонтувати монумент, оскільки він "не є пам’яткою історії, мистецтва, культури, архітектури, містобудування, науки та техніки".

"Його було виготовлено у 1974 році скульптором-аматором, а тому питання його художньої цінності відкрите. Зазначений пам’ятник був одним з елементів радянської наочної агітації та пропаганди, яка втратила своє значення після здобуття Україною Незалежності. Отже, доцільність музеєфікації та експонування цієї пам’ятки може розглядатися у контексті монументальної пропаганди епохи СРСР", — пояснив він.

Керівництво НВІМ пішло назустріч та демонтувало спірний експонат.

У Полтаві демонтували памятник російському полководцю Суворову 01

"Медійний розголос, позиція УІНП, громадськості і ветеранів російсько-української війни та конструктивний, виважений підхід дирекції Національного військово-історичного музею України унеможливили прославляння у Полтаві російського імперського діяча. Для нас як для країни, яка протистоїть російській агресії, це не просто питання символів, а принципово важливе історичне питання. Суворов входить до пантеону героїв СРСР, нині путінської Росії, раніше — Російської імперії. Україна має своїх історичних Героїв. Суворов має явну негативну репутацію в історії України. І це підтверджує ціла низка, досліджених науковцями фактів", — сказав Олег Пустовгар. Як зазначається на офіційному сайті Українського інституту національної пам’яті, у 1768‒1769 роках російський полководець Суворов був безпосереднім учасником придушення Коліївщини — козацько-селянського повстання в Правобережній Україні.

Гість передачі "Розмова в студії", професорка, завідувачка кафедри історії України Полтавського педагогічного університету Людмила Бабенко розповіла, що під керівництвом Суворова 1778 року відбулася насильницька депортація з Криму до тодішньої Азовської губернії Російської імперії понад 30 тис. кримських християн (греків і вірмен), внаслідок якої загинуло близько половини переселенців. Суворов причетний до винищення частини ногайців ‒ народу, який у XVIII ст. населяв землі Північного Причорномор’я — території південних областей сучасної України. У 1794 р. очолюваний Суворовим російський каральний корпус придушив польське визвольне повстання на чолі з Тадеушем Костюшком.

Автор: 

демонтаж (196) Інститут нацпам’яті (238) історія (1075) пам’ятник (933) Полтава (582) Суворов (14)
Топ коментарі
+45
Ну наконец то этого педофила убрали.
04.02.2022 13:01 Відповісти
+28
Зачем вообще в Украине эти свинокацапские "полководцы"?! Эти твари проливали кровь украинцев, беларусов, поляков, балтов, а им памятники.
04.02.2022 13:07 Відповісти
+16
ще б бункєрного пєдофіла убралі-ото було б діло...
04.02.2022 13:04 Відповісти
Ну наконец то этого педофила убрали.
04.02.2022 13:01 Відповісти
ще б бункєрного пєдофіла убралі-ото було б діло...
04.02.2022 13:04 Відповісти
Ну наконец то этого педофила убрали.
Вы тоже канал "Хрендяблики" смотрите?
04.02.2022 13:13 Відповісти
04.02.2022 13:56 Відповісти
Что они там делали, в Альпах? кому несли хрюський мир? и недонесли...
04.02.2022 14:01 Відповісти
Ара6еска, ХрЕНдяБлиКи просто систематизировали уже имевшийся материал и поставили жирную точку.
О педофилии Суворова и его последователя Кутузова пишут уже давно. Равно как и об их "полководческом искусстве".
04.02.2022 14:31 Відповісти
Пришло время им поставить памятник сыну Тараса Будьбы.
04.02.2022 14:36 Відповісти
которому? зраднику чи ГЕРОЮ?
04.02.2022 14:37 Відповісти
Ав Одессе стоит хоть бы хны. Активисты вперёд.
04.02.2022 18:29 Відповісти
Одеситам треба поїхати у Херсонський музей, там є інформація про те, як Суворов кинув свою армію, та тікав від турок у одніє белизні ))))

А ось атаман Серко дійсно не був жодного разу переможеним!

А ось атаман Серко дійсно не був жодного разу переможеним!
05.02.2022 14:32 Відповісти
Йшов 8-й рік війни з расєянами...
04.02.2022 13:02 Відповісти
медь?
04.02.2022 13:05 Відповісти
З металу пам'ятника потрібно виготовити патрони і передати нашим армійцям.
04.02.2022 13:34 Відповісти
Що до "полководських" талантів таких як Суворов, Кутузов, Наполеон дуже цікаві дослідження проводить Євген Понасенков. Тобто не вірно було б приймати все це за достовірну правду, та всеж є спонукання до власних роздумів і пошуків. Згіно цього - Суворов був далекий від звання "полководець".
04.02.2022 13:06 Відповісти
Я думаю Понасенков на справді Понасенков. Його предки змінили фамілію. Таке бувало за часи СРСР. На українців давили морально щоб міняли фамілію - казали та вам жити буде простіше. Я це знаю точно.
04.02.2022 13:11 Відповісти
Понасенко.
04.02.2022 13:12 Відповісти
Маестро Понасенко
04.02.2022 13:19 Відповісти
Що він каже про українців, ваш "маєстро"?
04.02.2022 14:15 Відповісти
ВДОВИЧЕНКО -В, ПОРЕЧЕНКО - В І Т.Д..
04.02.2022 13:21 Відповісти
Зачем вообще в Украине эти свинокацапские "полководцы"?! Эти твари проливали кровь украинцев, беларусов, поляков, балтов, а им памятники.
04.02.2022 13:07 Відповісти
Да и полководцы они были никакие.
04.02.2022 13:08 Відповісти
Суворову за год до смерти(1800г.) присвоили звание- генерал-фельдмаршал Священной Римской Империи???
04.02.2022 16:34 Відповісти
А как у вас с этим дело обстоит?
04.02.2022 13:14 Відповісти
У нас полный швах. Уже историю переписывают полным ходом. Неугодных спортсменов и деятелей культуры убрали из "учебников", Речь Посполитая это польская оккупация, военруки и РПЦэшники прививают детям в школах хрюсский мир и тд. Думаю, не за горами отряды кизяков с нагайками. А ведь все начинается с хоюсской литературы, потом хрюсские памятники, а потом и хрюсский сапог на шее. Смотрите на нас и не повторяйте наших ошибок. Нулевая толерантность ко всему свинокацапскому, иначе будете нищим регионом хрюсской пе@ерации, как мы, беларусы.
04.02.2022 13:23 Відповісти
Я тебя правильно не понял!
Т.е. ты хочешь сказать, что раньше в учебниках истории речь посполитая была другом, хрюсский мир не прививали...
А теперь переписывают так, как ты написал?
Теперь вы и 9 Мая праздновать будете по указке кацапов, чего раньше никогда не делали?
Да уж, ватник ты действительно подгорелый!
04.02.2022 13:29 Відповісти
Да. Речь Посполитая это была наша история, как ВКЛ. В учебниках было про войну с кацапами и тд. Хоть и куцо, но все это было. Сейчас началось полное переписывание истории с яркой антиукраинской и антипольской риторикой.
04.02.2022 13:37 Відповісти
Забыл добавить. Новые "учебники" истории не успели напечатать к началу учебного года, поэтому "учителям" приходилось на пальцах прививать любовь к хрюсской свиноте.
04.02.2022 13:38 Відповісти
Ты не ответил.
Так что там у вас переписывают в учебниках?
То, что и раньше было написано?
Заврался ты, ватник.
Прежде чем нас здесь жизни учить, наведи порядок в своём доме.
04.02.2022 13:46 Відповісти
Убогий перевод стрелок, выборочное восприятие. Что-то кацаской свинотой понесло.
Напиши ка, маским максимыч, чей Крым и куплетик знаменитого хита "Ла-ла-ла". Для проверочки. Сможешь? Или хрюскоязычная челюсть не позволит?
04.02.2022 13:55 Відповісти
Абсолютно с тобой согласен.
И убогий перевод стрелок и выборочное восприятие... у тебя!
Я тебе про то, что ты сам написал, а ты у меня про Крым.
Крым это Украина!
А с тобой всё ясно. Ты тупейшее из того, что мне приходилось здесь встречать.
04.02.2022 14:00 Відповісти
Хорошо. 50% процентов верификации пройдено. А что там со знаменитой песней "Ла-ла-ла"?
Или за @утин @йло куратор а та-та по ручкам сделает?
04.02.2022 14:09 Відповісти
Ты такое же <******* (без собачек), как и путин.
Ещё раз убеждаюсь в своих выводах о твоей феноменальной тупизне.
04.02.2022 14:15 Відповісти
Та то понятно, что история!
Вас нацисты от коммуняк освобождали или нет?
Это ж тоже история! Тут главное расставить акценты - кто от кого!
04.02.2022 13:49 Відповісти
А кто из них лучше?
04.02.2022 14:28 Відповісти
убогого не перекувати... яке бісовство святкувати 9 мая???
04.02.2022 13:37 Відповісти
Ти зараз з вул членіна пишеш чи з к.маркса,і розповідаеш нам що н
04.02.2022 13:17 Відповісти
А чого не чуть виття та скреготу зубів із сусідських болот!?
04.02.2022 13:07 Відповісти
Ну и где недовольные русскоязычные?) Вчера Скабеева спросила Чепушилина о его мнении о том что " украинские геи планируют наступление на ДНР". Ответ Чепушилина " можно я не буду отвечать на эту дичь, пожалуйста") Вся конструкция рашинской пропаганды рушится. Нет никаких русскоязычных мнение которых ущемляется. Есть совки которые вымирают. Даже Чепушилин не совок. Он циничный жулик но не совок и уже его воротит от Скабеевой. Мир меняется.
04.02.2022 13:07 Відповісти
Поставте туди ківу чи трухіна,обидва заслуговують щоб святе місце не було порожнім.
04.02.2022 13:13 Відповісти
Шведы тонко отомстили за Полтаву кацапне своими NLAWавами..
04.02.2022 13:16 Відповісти
Не прошло и 8 лет Вы там хорошо поищите может там еще памятники Гитлеру со Сталиным стоят которые еще лет через 20 дойдут руки демонтировать
04.02.2022 13:16 Відповісти
Відправте ляхам. Майстер по придушенню цивільних мас.
04.02.2022 13:17 Відповісти
Чудово!!!
04.02.2022 13:18 Відповісти
суворов просто заи пался "держать и ноги в холоде и голову в холоде"
и пошёл в Рим, через Альпы, греться
04.02.2022 13:19 Відповісти
Молодці.
04.02.2022 13:30 Відповісти
В Одесі, Миколаєві, Херсоні одні з центральних вулиць мають назву суворова та інших імперських генералів.. і навіть ціли райони..

Але місцеві влади якось і не думать змінювати їм назви.
Мабуть чекають , коли асвабадітєлі почнуть стріляти по цім містам..
04.02.2022 13:30 Відповісти
Аналогічно, і назва вулиці і відомий пам'ятник Суворову в м.Очакові, Миколаївської області теж існують.
04.02.2022 13:35 Відповісти
Это правильно.
04.02.2022 13:43 Відповісти
Про економіку потрібно думати а не суворва буде сильна економіка і москалів задавим а так одна майданута говорильня і злидні
04.02.2022 13:49 Відповісти
Чому ж ви 30 років не "думали про економіку"?А тільки нищили в Україні все Українське?..І якощо тобі, антимайданівська ватна наволоч, не подобається захист нашої культури і мови, то пи..уй в свою рідну "процвітаючу" московію, там тобі і майданити не дадуть, і на пляшечку акуратно посадять, і член кадировський в рот засунуть)))..І ще одне: якщо ти живеш в злиднях, то це не значить, що всі навколо такі, а те, що ти звичайний ледар і нероба..І наостанок: навчись писати грамотно і без помилок)))Чи розумна, думаюча, свідома людина - це для вас тупорлих ватанів найбільший ворог))???...Безмозглість - ваше все))
04.02.2022 14:03 Відповісти
"Великий защитник русской земли" Суворов НИ РАЗУ не воевал на территории Российской империи! Разве что с Е.Пугачевым! Верные наследники азиатской орды ! Безродные уроды со всем спизженным...
04.02.2022 14:06 Відповісти
Який в сраку полководець??? - Каратель…
04.02.2022 14:12 Відповісти
Так продайте истукана в Кацапию. Только не продешевите!
04.02.2022 14:24 Відповісти
--- Яби цей завойовник держимордівської московії НЕ гарцював на своєму жеребчику набережній-в м. Ізмїлі. Одеської обл. можливо б небуло і дніпропетровської трагедії спричиненої ізмаїльським нацгвардійцем Рябчуком /вихованим " на доблестних " перемогах суворова.../
04.02.2022 14:53 Відповісти
Зараз на "Ухо Газпрома" навіть статтю в новинах виклали. Тільки вже в самій назві - маніпуляція, бо слово "демонтували" переклали як "снесли". Кацапи на українському питанні абсолютно однакові, що імперці, що "демократи".

https://echo.msk.ru/news/2975338-echo.html В Полтаве снесли памятник русскому полководцу Суворову
04.02.2022 15:11 Відповісти
- Вовочка, скажи нам, где впервые одержал победу Суворов? - На сто четвертой странице учебника!
04.02.2022 15:56 Відповісти
Там что, нет музея тоталитарного искусства?
04.02.2022 17:17 Відповісти
Суворов из Турции Запорожцев назад выманил. Вернул им ихние регалии. Ему только за это уже можно было памятник ставить.
04.02.2022 17:37 Відповісти
проклятый комуняка. славетна перемога.
05.02.2022 02:26 Відповісти
 
 