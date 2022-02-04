РУС
В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Суворову. ФОТО

В Полтаве был демонтирован памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Об этом в эфире передачи "Разговор в студии" полтавского телеканала "Місто+" сообщил региональный представитель Украинского института национальной памяти (УИНП) в Полтавской области Олег Пустовгар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на poltava.to.

Сначала монумент стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, однако по инициативе руководства учебного заведения он был убран.

После этого памятник Суворову переместили как экспонат в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея (НВИМ).

Также читайте: Памятник, установленный в честь дружбы с Москвой, демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет"

В свою очередь директор УИНП Антон Дробович направил туда письмо, в котором призвал демонтировать монумент, поскольку он "не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники".

Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт. может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР", — пояснил он.

Руководство НВИМ пошло навстречу и демонтировало спорный экспонат.

Также смотрите: Памятный знак полку НКВД снесли в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Суворову 01

"Медийная огласка, позиция УИНП, общественности и ветеранов российско-украинской войны и конструктивный, взвешенный подход дирекции Национального военно-исторического музея Украины сделали невозможным прославление в Полтаве российского имперского деятеля. Для нас как для страны, противостоящей российской агрессии, это не просто вопрос символов , а принципиально важный исторический вопрос. Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее Российской империи. У Украины есть свои исторические Герои. Суворов имеет явную негативную репутацию в истории Украины. И это подтверждает целый ряд, исследованных учеными фактов", - сказал Олег Пустовгар.

Как отмечается на официальном сайте Украинского института национальной памяти, в 1768-1769 годах российский полководец Суворов был непосредственным участником подавления Колиивщины - козацко-крестьянского восстания в Правобережной Украине.

Гость передачи "Разговор в студии", профессор, заведующая кафедрой истории Украины Полтавского педагогического университета Людмила Бабенко рассказала, что под руководством Суворова 1778 состоялась насильственная депортация из Крыма в тогдашнюю Азовскую губернию Российской империи более 30 тыс. крымских христиан (греков и армян) в результате которой погибло около половины переселенцев. Суворов причастен к истреблению части ногайцев – народа, который в XVIII ст. населял земли Северного Причерноморья – территории южных областей современной Украины. В 1794 г. возглавляемый Суворовым русский карательный корпус подавил польское освободительное восстание во главе с Тадеушем Костюшко.

+45
Ну наконец то этого педофила убрали.
04.02.2022 13:01
+28
Зачем вообще в Украине эти свинокацапские "полководцы"?! Эти твари проливали кровь украинцев, беларусов, поляков, балтов, а им памятники.
04.02.2022 13:07
+16
ще б бункєрного пєдофіла убралі-ото було б діло...
04.02.2022 13:04
04.02.2022 13:01
ще б бункєрного пєдофіла убралі-ото було б діло...
04.02.2022 13:04
Вы тоже канал "Хрендяблики" смотрите?
04.02.2022 13:13
04.02.2022 13:56
Что они там делали, в Альпах? кому несли хрюський мир? и недонесли...
04.02.2022 14:01
Ара6еска, ХрЕНдяБлиКи просто систематизировали уже имевшийся материал и поставили жирную точку.
О педофилии Суворова и его последователя Кутузова пишут уже давно. Равно как и об их "полководческом искусстве".
04.02.2022 14:31
Пришло время им поставить памятник сыну Тараса Будьбы.
04.02.2022 14:36
которому? зраднику чи ГЕРОЮ?
04.02.2022 14:37
Ав Одессе стоит хоть бы хны. Активисты вперёд.
04.02.2022 18:29
Одеситам треба поїхати у Херсонський музей, там є інформація про те, як Суворов кинув свою армію, та тікав від турок у одніє белизні ))))

А ось атаман Серко дійсно не був жодного разу переможеним!
05.02.2022 14:32
Йшов 8-й рік війни з расєянами...
04.02.2022 13:02
медь?
04.02.2022 13:05
З металу пам'ятника потрібно виготовити патрони і передати нашим армійцям.
04.02.2022 13:34
Що до "полководських" талантів таких як Суворов, Кутузов, Наполеон дуже цікаві дослідження проводить Євген Понасенков. Тобто не вірно було б приймати все це за достовірну правду, та всеж є спонукання до власних роздумів і пошуків. Згіно цього - Суворов був далекий від звання "полководець".
04.02.2022 13:06
Я думаю Понасенков на справді Понасенков. Його предки змінили фамілію. Таке бувало за часи СРСР. На українців давили морально щоб міняли фамілію - казали та вам жити буде простіше. Я це знаю точно.
04.02.2022 13:11
Понасенко.
04.02.2022 13:12
Маестро Понасенко
04.02.2022 13:19
Що він каже про українців, ваш "маєстро"?
04.02.2022 14:15
ВДОВИЧЕНКО -В, ПОРЕЧЕНКО - В І Т.Д..
04.02.2022 13:21
Зачем вообще в Украине эти свинокацапские "полководцы"?! Эти твари проливали кровь украинцев, беларусов, поляков, балтов, а им памятники.
04.02.2022 13:07
Да и полководцы они были никакие.
04.02.2022 13:08
Суворову за год до смерти(1800г.) присвоили звание- генерал-фельдмаршал Священной Римской Империи???
04.02.2022 16:34
А как у вас с этим дело обстоит?
04.02.2022 13:14
У нас полный швах. Уже историю переписывают полным ходом. Неугодных спортсменов и деятелей культуры убрали из "учебников", Речь Посполитая это польская оккупация, военруки и РПЦэшники прививают детям в школах хрюсский мир и тд. Думаю, не за горами отряды кизяков с нагайками. А ведь все начинается с хоюсской литературы, потом хрюсские памятники, а потом и хрюсский сапог на шее. Смотрите на нас и не повторяйте наших ошибок. Нулевая толерантность ко всему свинокацапскому, иначе будете нищим регионом хрюсской пе@ерации, как мы, беларусы.
04.02.2022 13:23
Я тебя правильно не понял!
Т.е. ты хочешь сказать, что раньше в учебниках истории речь посполитая была другом, хрюсский мир не прививали...
А теперь переписывают так, как ты написал?
Теперь вы и 9 Мая праздновать будете по указке кацапов, чего раньше никогда не делали?
Да уж, ватник ты действительно подгорелый!
04.02.2022 13:29
Да. Речь Посполитая это была наша история, как ВКЛ. В учебниках было про войну с кацапами и тд. Хоть и куцо, но все это было. Сейчас началось полное переписывание истории с яркой антиукраинской и антипольской риторикой.
04.02.2022 13:37
Забыл добавить. Новые "учебники" истории не успели напечатать к началу учебного года, поэтому "учителям" приходилось на пальцах прививать любовь к хрюсской свиноте.
04.02.2022 13:38
Ты не ответил.
Так что там у вас переписывают в учебниках?
То, что и раньше было написано?
Заврался ты, ватник.
Прежде чем нас здесь жизни учить, наведи порядок в своём доме.
04.02.2022 13:46
Убогий перевод стрелок, выборочное восприятие. Что-то кацаской свинотой понесло.
Напиши ка, маским максимыч, чей Крым и куплетик знаменитого хита "Ла-ла-ла". Для проверочки. Сможешь? Или хрюскоязычная челюсть не позволит?
04.02.2022 13:55
Абсолютно с тобой согласен.
И убогий перевод стрелок и выборочное восприятие... у тебя!
Я тебе про то, что ты сам написал, а ты у меня про Крым.
Крым это Украина!
А с тобой всё ясно. Ты тупейшее из того, что мне приходилось здесь встречать.
04.02.2022 14:00
Хорошо. 50% процентов верификации пройдено. А что там со знаменитой песней "Ла-ла-ла"?
Или за @утин @йло куратор а та-та по ручкам сделает?
04.02.2022 14:09
Ты такое же <******* (без собачек), как и путин.
Ещё раз убеждаюсь в своих выводах о твоей феноменальной тупизне.
04.02.2022 14:15
Та то понятно, что история!
Вас нацисты от коммуняк освобождали или нет?
Это ж тоже история! Тут главное расставить акценты - кто от кого!
04.02.2022 13:49
А кто из них лучше?
04.02.2022 14:28
убогого не перекувати... яке бісовство святкувати 9 мая???
04.02.2022 13:37
Ти зараз з вул членіна пишеш чи з к.маркса,і розповідаеш нам що нам і навіщо.Краще спитай себе що у вас роблять ********** хорти 30тис яких прибули до вашої губернії?
04.02.2022 13:17
А чого не чуть виття та скреготу зубів із сусідських болот!?
04.02.2022 13:07
Ну и где недовольные русскоязычные?) Вчера Скабеева спросила Чепушилина о его мнении о том что " украинские геи планируют наступление на ДНР". Ответ Чепушилина " можно я не буду отвечать на эту дичь, пожалуйста") Вся конструкция рашинской пропаганды рушится. Нет никаких русскоязычных мнение которых ущемляется. Есть совки которые вымирают. Даже Чепушилин не совок. Он циничный жулик но не совок и уже его воротит от Скабеевой. Мир меняется.
04.02.2022 13:07
Поставте туди ківу чи трухіна,обидва заслуговують щоб святе місце не було порожнім.
04.02.2022 13:13
Шведы тонко отомстили за Полтаву кацапне своими NLAWавами..
04.02.2022 13:16
Не прошло и 8 лет Вы там хорошо поищите может там еще памятники Гитлеру со Сталиным стоят которые еще лет через 20 дойдут руки демонтировать
04.02.2022 13:16
Відправте ляхам. Майстер по придушенню цивільних мас.
04.02.2022 13:17
Чудово!!!
04.02.2022 13:18
суворов просто заи пался "держать и ноги в холоде и голову в холоде"
и пошёл в Рим, через Альпы, греться
04.02.2022 13:19
Молодці.
04.02.2022 13:30
В Одесі, Миколаєві, Херсоні одні з центральних вулиць мають назву суворова та інших імперських генералів.. і навіть ціли райони..

Але місцеві влади якось і не думать змінювати їм назви.
Мабуть чекають , коли асвабадітєлі почнуть стріляти по цім містам..
04.02.2022 13:30
Аналогічно, і назва вулиці і відомий пам'ятник Суворову в м.Очакові, Миколаївської області теж існують.
04.02.2022 13:35
Это правильно.
04.02.2022 13:43
Про економіку потрібно думати а не суворва буде сильна економіка і москалів задавим а так одна майданута говорильня і злидні
04.02.2022 13:49
Чому ж ви 30 років не "думали про економіку"?А тільки нищили в Україні все Українське?..І якощо тобі, антимайданівська ватна наволоч, не подобається захист нашої культури і мови, то пи..уй в свою рідну "процвітаючу" московію, там тобі і майданити не дадуть, і на пляшечку акуратно посадять, і член кадировський в рот засунуть)))..І ще одне: якщо ти живеш в злиднях, то це не значить, що всі навколо такі, а те, що ти звичайний ледар і нероба..І наостанок: навчись писати грамотно і без помилок)))Чи розумна, думаюча, свідома людина - це для вас тупорлих ватанів найбільший ворог))???...Безмозглість - ваше все))
04.02.2022 14:03
"Великий защитник русской земли" Суворов НИ РАЗУ не воевал на территории Российской империи! Разве что с Е.Пугачевым! Верные наследники азиатской орды ! Безродные уроды со всем спизженным...
04.02.2022 14:06
Який в сраку полководець??? - Каратель…
04.02.2022 14:12
Так продайте истукана в Кацапию. Только не продешевите!
04.02.2022 14:24
--- Яби цей завойовник держимордівської московії НЕ гарцював на своєму жеребчику набережній-в м. Ізмїлі. Одеської обл. можливо б небуло і дніпропетровської трагедії спричиненої ізмаїльським нацгвардійцем Рябчуком /вихованим " на доблестних " перемогах суворова.../
04.02.2022 14:53
Зараз на "Ухо Газпрома" навіть статтю в новинах виклали. Тільки вже в самій назві - маніпуляція, бо слово "демонтували" переклали як "снесли". Кацапи на українському питанні абсолютно однакові, що імперці, що "демократи".

https://echo.msk.ru/news/2975338-echo.html В Полтаве снесли памятник русскому полководцу Суворову
04.02.2022 15:11
- Вовочка, скажи нам, где впервые одержал победу Суворов? - На сто четвертой странице учебника!
04.02.2022 15:56
Там что, нет музея тоталитарного искусства?
04.02.2022 17:17
Суворов из Турции Запорожцев назад выманил. Вернул им ихние регалии. Ему только за это уже можно было памятник ставить.
04.02.2022 17:37
проклятый комуняка. славетна перемога.
05.02.2022 02:26
 
 