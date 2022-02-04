В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Суворову. ФОТО

В Полтаве был демонтирован памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Об этом в эфире передачи "Разговор в студии" полтавского телеканала "Місто+" сообщил региональный представитель Украинского института национальной памяти (УИНП) в Полтавской области Олег Пустовгар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на poltava.to.

Сначала монумент стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, однако по инициативе руководства учебного заведения он был убран.

После этого памятник Суворову переместили как экспонат в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея (НВИМ).

Также читайте: Памятник, установленный в честь дружбы с Москвой, демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет"

В свою очередь директор УИНП Антон Дробович направил туда письмо, в котором призвал демонтировать монумент, поскольку он "не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники".

Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт. может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР", — пояснил он.

Руководство НВИМ пошло навстречу и демонтировало спорный экспонат.

Также смотрите: Памятный знак полку НКВД снесли в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Медийная огласка, позиция УИНП, общественности и ветеранов российско-украинской войны и конструктивный, взвешенный подход дирекции Национального военно-исторического музея Украины сделали невозможным прославление в Полтаве российского имперского деятеля. Для нас как для страны, противостоящей российской агрессии, это не просто вопрос символов , а принципиально важный исторический вопрос. Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее Российской империи. У Украины есть свои исторические Герои. Суворов имеет явную негативную репутацию в истории Украины. И это подтверждает целый ряд, исследованных учеными фактов", - сказал Олег Пустовгар.

Как отмечается на официальном сайте Украинского института национальной памяти, в 1768-1769 годах российский полководец Суворов был непосредственным участником подавления Колиивщины - козацко-крестьянского восстания в Правобережной Украине.

Гость передачи "Разговор в студии", профессор, заведующая кафедрой истории Украины Полтавского педагогического университета Людмила Бабенко рассказала, что под руководством Суворова 1778 состоялась насильственная депортация из Крыма в тогдашнюю Азовскую губернию Российской империи более 30 тыс. крымских христиан (греков и армян) в результате которой погибло около половины переселенцев. Суворов причастен к истреблению части ногайцев – народа, который в XVIII ст. населял земли Северного Причерноморья – территории южных областей современной Украины. В 1794 г. возглавляемый Суворовым русский карательный корпус подавил польское освободительное восстание во главе с Тадеушем Костюшко.