Новини
14 лютого Верховна Рада збереться на позачергове засідання, - Гришина

У понеділок, 14 лютого, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Про це повідомила в телеграмі нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок, 14 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Перелік законопроєктів, які ми розглянемо,ще в роботі. Цього ж дня традиційно зберемося на фракцію перед сесійним тижнем", - зазначила вона.

ВР (15235) позачергове засідання (223) Гришина Юлія (41)
Приятное с бесполезным?
04.02.2022 13:38 Відповісти
Ця т.з. "Верховна Рада" є затратною, нефективною і практично шкідливою для України структурою.
Колись німці розігнали Центральну Раду копняками і прикладами - так же без кінця збиралися, ******* про демократію, братання з жидами і москалями,, дерибанили країну і розвалювали армію...
04.02.2022 13:57 Відповісти
Заради самороспуску???
04.02.2022 13:57 Відповісти
 
 