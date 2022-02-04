14 лютого Верховна Рада збереться на позачергове засідання, - Гришина

У понеділок, 14 лютого, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Про це повідомила в телеграмі нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок, 14 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Перелік законопроєктів, які ми розглянемо,ще в роботі. Цього ж дня традиційно зберемося на фракцію перед сесійним тижнем", - зазначила вона.

