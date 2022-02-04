Україна спокійно та без проблем пройде опалювальний сезон, - Галущенко

В нинішньому опалювальному сезоні в Україні збільшили рівень споживання електроенергії та знизили обсяги використовуваного газу.

Про це заявив глава Міненерго Герман Галущенко під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Споживання електроенергії в окремі дні цієї зими почало перевищувати 25 МВт, тоді як відбір газу з ПСГ у січні становив 2,4 млрд куб. м замість прогнозованих понад 3 млрд. куб. м.

"Все це дає нам можливість спокійно проходити опалювальний сезон, і ми абсолютно спокійно пройдемо без проблем лютий і березень цього року", - додав міністр.

