Україна спокійно та без проблем пройде опалювальний сезон, - Галущенко
В нинішньому опалювальному сезоні в Україні збільшили рівень споживання електроенергії та знизили обсяги використовуваного газу.
Про це заявив глава Міненерго Герман Галущенко під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Споживання електроенергії в окремі дні цієї зими почало перевищувати 25 МВт, тоді як відбір газу з ПСГ у січні становив 2,4 млрд куб. м замість прогнозованих понад 3 млрд. куб. м.
"Все це дає нам можливість спокійно проходити опалювальний сезон, і ми абсолютно спокійно пройдемо без проблем лютий і березень цього року", - додав міністр.
Топ коментарі
+3 Максим Максимович #492073
04.02.2022 13:23
+1 Oljik
04.02.2022 13:34
За всю зиму минусовая температура (в дневное время) была пару дней только
А в які борги входимо, купуючі зараз газ на спотовому ринку, влада мовчить