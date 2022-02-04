УКР
Україна спокійно та без проблем пройде опалювальний сезон, - Галущенко

В нинішньому опалювальному сезоні в Україні збільшили рівень споживання електроенергії та знизили обсяги використовуваного газу.

Про це заявив глава Міненерго Герман Галущенко під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Споживання електроенергії в окремі дні цієї зими почало перевищувати 25 МВт, тоді як відбір газу з ПСГ у січні становив 2,4 млрд куб. м замість прогнозованих понад 3 млрд. куб. м.

"Все це дає нам можливість спокійно проходити опалювальний сезон, і ми абсолютно спокійно пройдемо без проблем лютий і березень цього року", - додав міністр.

Також читайте: Україна планує у лютому імпортувати з Угорщини 130 млн куб. м газу, - Галущенко

+3
Спасибо тебе, Господи, за тёплую зиму.
04.02.2022 13:23 Відповісти
+1
Я помітив таку закономірність: прочитав заголовок, тільки захотів прокоментувати -а там, бац - вже готовий коментар, який ти планував залишити... Магія якась....чи колективний розум... попробую зарядити воду.))))))
04.02.2022 13:34 Відповісти
Стереотипное мышление.
Есть такой тест - человек считает в уме, а ты задаёшь ему три стандартных вопроса, например:
1. Украинский поэт
2. Домашняя птица
3. Название фрукта
Он должен быстро отвечать, но продолжать счёт в уме.
Потом ты разворачиваешь заранее написанную бумажку, а там написано: Шевченко, Курица, Яблоко.
Срабатывает в 90% случаев.
04.02.2022 13:43 Відповісти
Было бы странно, если бы не прошла.
За всю зиму минусовая температура (в дневное время) была пару дней только
04.02.2022 13:24 Відповісти
Дістали уже ці мантри.
А в які борги входимо, купуючі зараз газ на спотовому ринку, влада мовчить
04.02.2022 13:32 Відповісти
А давайте так: завдяки ефективній роботі Зеленського зима пройшла без морозів.)))
04.02.2022 13:35 Відповісти
Ну когда на улице ++++
04.02.2022 13:32 Відповісти
Там того опалювальний сезону залишилось - як кіт наплакав . Цілу зиму батареї були - кип'яток.
04.02.2022 13:36 Відповісти
В апреле заяви.
04.02.2022 13:47 Відповісти
 
 