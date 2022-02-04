УКР
Новини
1 225 4

МЗС ФРН оприлюднило програму візиту Бербок до України

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок зустрінеться під час візиту до Києва 7-8 лютого із президентом Володимиром Зеленським і проведе перемовини з українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це повідомила речниця МЗС ФРН Андреа Зассе на брифінгу в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зассе нагадала, що Бербок зустрічалася з обома українськими політиками під час свого першого візиту в Україну 17 січня.

У Києві Бербок також відвідає меморіал жертвам Голодомору та військовий шпиталь, який, за твердженням речниці, фінансується за допомогою Німеччини.

Окрім того, глава німецького МЗС відвідає Запоріжжя та побуває на лінії розмежування.

Зассе поінформувала, що Бербок здійснить свій візит одна, без французького колеги Жан Іва ле Дріана, як спочатку планувалося. Причиною скасування візиту французького міністра є те, що він буде наступного тижня супроводжувати главу держави Емманюеля Макрона в його візитах в Україну та Росію.

Читайте також: Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого

Стосовно запланованих на наступний тиждень переговорів у Нормандському форматі на рівні політичних радників у Берліні поки не можуть назвати дати їх проведення.

Автор: 

Німеччина (7735) Зеленський Володимир (25515) Кулеба Дмитро (3606) Бербок Анналена (458)
Коментувати
Я взагалі не бачу змісту зустрічатись з бюргерами. Вони нам дуже сильно нагадали. Наприклад північний потік 2
04.02.2022 13:38 Відповісти
нє,просто-насерли.та й продовжують й надалі срати,прикриваючись мірнай пальмавай вєткай...
04.02.2022 13:44 Відповісти
Ну хоча би не побачив у програмі свінгерів у стрінгах-не плутати зі стінгерами,і то добре...
04.02.2022 13:40 Відповісти
У мене одного таке враження, що на фото вона виглядає як після відбуття моряків з філіпінської морської бази
04.02.2022 14:02 Відповісти
 
 