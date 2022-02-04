МЗС ФРН оприлюднило програму візиту Бербок до України

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок зустрінеться під час візиту до Києва 7-8 лютого із президентом Володимиром Зеленським і проведе перемовини з українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це повідомила речниця МЗС ФРН Андреа Зассе на брифінгу в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зассе нагадала, що Бербок зустрічалася з обома українськими політиками під час свого першого візиту в Україну 17 січня.

У Києві Бербок також відвідає меморіал жертвам Голодомору та військовий шпиталь, який, за твердженням речниці, фінансується за допомогою Німеччини.

Окрім того, глава німецького МЗС відвідає Запоріжжя та побуває на лінії розмежування.

Зассе поінформувала, що Бербок здійснить свій візит одна, без французького колеги Жан Іва ле Дріана, як спочатку планувалося. Причиною скасування візиту французького міністра є те, що він буде наступного тижня супроводжувати главу держави Емманюеля Макрона в його візитах в Україну та Росію.

Стосовно запланованих на наступний тиждень переговорів у Нормандському форматі на рівні політичних радників у Берліні поки не можуть назвати дати їх проведення.