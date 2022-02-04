УКР
Столтенберг знайшов собі нову роботу: очолить нацбанк Норвегії

Уряд Норвегії призначив генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга керівником Центрального банку Норвегії.

"Мені було важко визначитися з найкращим керівником Центрального банку Норвегії, але я переконаний, що ним буде Єнс Столтенберг", – сказав міністр фінансів Трюгве Слагсволд Ведум, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Столтенберг - економіст за освітою. Впродовж своєї політичної кар’єри він був лідером Лейбористської партії, міністрами фінансів й енергетики та прем'єр-міністром Норвегії з 2000-2001 і 2005-2013 роках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Присутність військ РФ у Білорусі є найбільшою з часів холодної війни, - Столтенберг

Зазначається, що хоча вакансія глави Нацбанку Норвегії стане відкритою вже з 1 березня, Столтенберг заявив, що спочатку відслужить свій термін в НАТО, який триватиме до кінця вересня 2022 року.

Заступниця глави Центрального банку Іда Волден Баче буде виконувачем обов’язки очільника банку доки Столтенберг не вступить на посаду.

З 2014 року Єнс Столтенберг є генеральним секретарем НАТО.

НАТО (6793) Норвегія (826) Столтенберг Єнс (1596)
Щасти !
04.02.2022 14:49 Відповісти
не в "грязьпром" и ладно.
04.02.2022 14:50 Відповісти
Столтенберг - розмазня, ******** і тюхтій. На цю посаду треба ставити кадрового американського генерала (бажано негра) з досвідом ведення бойових дій у В"єтнамі, Іраку, Афганістані, Сирії, на Балканах.
04.02.2022 14:52 Відповісти
