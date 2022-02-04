Шмигаль пропонує провести підготовче зсідання ГУАМ на рівні прем'єр-міністрів

Знагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Азербайджану Алі Асадов провели телефонну розмову.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

"Як підкреслив Денис Шмигаль, за ці роки залишилися незмінними дружба, повага та взаємодопомога між Україною та Азербайджаном", - підкреслюється у повідомленні.

"Нещодавній візит Президента Ільхама Алієва в Київ дав додатковий імпульс для зміцнення стратегічного партнерства та активізації співробітництва між нашими країнами. Уряд України спільно з профільними центральними органами влади вже розпочали реалізацію домовленостей між Президентами", - відзначив Прем’єр-міністр України.

Зокрема, за словами очільника українського Уряду, Президенти України й Азербайджану обговорювали можливість проведення наступного засідання ГУАМ на рівні глав держав у Києві наприкінці цього року. Зі свого боку Денис Шмигаль запропонував провести підготовче засідання ГУАМ у Баку на рівні прем’єр-міністрів.

"Ми розглядаємо організацію ГУАМ як один із важливих майданчиків нашої співпраці. Наші країни можуть проявити тут лідерський потенціал. Тож ми розраховуємо на плідну роботу, зокрема в контексті реалізації проекту "Транспортного коридору ГУАМ". Ми могли б розвинути проект з точки зору доставки і транзиту вантажів за маршрутом "Європа – Кавказ – Азія" як залізничним, так і морським транспортом", — сказав Глава українського Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна й Азербайджан підтримують і продовжать підтримувати суверенітет і територіальну цілісність одна одної.

На завершення Денис Шмигаль запросив Алі Асадова відвідати Україну, зокрема в листопаді цього року, коли відбуватимуться пам’ятні заходи у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору.

Прем’єр-міністр Азербайджану зі свого боку подякував за запрошення й підкреслив, що вони з повагою ставляться до історії України та українського народу.

