71% німців не хочуть, щоб Берлін постачав зброю Україні, – опитування

Переважна більшість німців виступають проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю. Більше половини хочуть, щоб НАТО задовольнив вимоги Росії щодо безпеки.

Про це свідчать результати опитування Infratest dimap для ARD-DeutschlandTrend, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, досі федеральний уряд не хотів постачати зброю з Німеччини в Україну. Більшість німців поділяють таку позицію: 71% наразі вважають такі поставки зброї неправильними, підтримують їх лише 20% опитаних.

Щодо нових економічних санкцій проти РФ позиції німців розділилися приблизно порівну: 43% підтримують санкції, 44% проти них.

У той же час 51% опитаних виступили за те, щоб НАТО задовольнив вимоги Росії щодо гарантій безпеки.

Читайте: Ми ще не отримали від Німеччини жодного підтвердження про передачу шоломів, - Резніков

Крім того 57% німців за те, щоб запустити "Північний потік-2" - газопровід продовжує знаходити значно більшу підтримку на сході Німеччини, ніж на заході республіки.

+47
Германия никогда не была дружественной страной Украине
04.02.2022 17:40 Відповісти
+34
Більше половини хочуть, щоб НАТО задовольнив вимоги Росії щодо безпеки, вот после этих слов уверен, что это манипулятивный опрос
04.02.2022 17:42 Відповісти
+27
Німці показали вже свою істинну личину. І називати їх надалі дружньою країною чи партнером не варто.
Ми і без них зможемо протистояти мордору.
04.02.2022 17:42 Відповісти
Что Украина ,а именно власть, зациклились на этой Германии??! И его продажного коррумпированого убогого руководства Германии, - подстилки кремля!

Есть другие страны где можно купит готовое летальное оружие. В мире много стран где легко продадут Украине оружия, боеприпасов, и все что нужно.
04.02.2022 18:59 Відповісти
Німці дуже добре вміють крутить гайки, на цьому фсьо, з нашими 73% ми від них нічим не відрізнялися.
04.02.2022 19:02 Відповісти
А 29 оставшихся процентов, это, видимо, украинцы, которые переехали в Германию на ПМЖ? Кто во Франкурт, кто в Гамбург) И т.д.
04.02.2022 19:03 Відповісти
русские и опросик быстренько забабахали....
04.02.2022 19:09 Відповісти
ХВашист ХВашисту око не виклює...
04.02.2022 19:12 Відповісти
...можно ли из немцев забрать ГДР?
04.02.2022 19:31 Відповісти
Фашист и рашист - братья навек.
04.02.2022 19:32 Відповісти
Не покупайте немецкое, особенно автомобили. Японские авто по умолчанию надежнее и не стоят тех дебильных денег как немцы
04.02.2022 19:37 Відповісти
Не можна забувати,що 25%населення росіяни мігранти,які хочуть вернути СССР ,це звучить дивно,але я зустрічав багато таких росіян,20%мусульмани,з Турції,курди,і сирійці,вони по релігійних питаннях проти війни,старі войовничі німці вмерли,а молоде покоління нічого не вміє,крім офісної роботи,на них мігранти роблять.Вони даже їсти не вміють готувати.Тепер додайте раша тодей,який роками вішає локшину на вуха.Демократія це добре,але Візантію погубила демократія.Це саме чекає,нажаль ЄС,тому що німецькі політики,заради влади,потурають мігрантам росіянам,і йдуть на поводу Росії.І ведуть ЄС до катастрофи.Вони забули,що той СССР,який прагне відновити Путін мав кордон посередині Німеччини.І Берлін точно відійде під новий союз Росії
04.02.2022 19:54 Відповісти
Німецька хата скраю, вона ближче до Кремля. Очікують нового фюрера.
04.02.2022 20:02 Відповісти
Немецко-фашистское население образца 33-45 годов эволюционировало в немецко-рашистское население нашего времени. Название чуть изменилось, идеология осталась прежней. Адика заменили на Вовика.
04.02.2022 20:10 Відповісти
Немцы, такие немцы....., просто немецкие свиньи.
04.02.2022 20:11 Відповісти
жирні ковбасні *********
04.02.2022 20:14 Відповісти
Вообще в последнее время такие "опросы" стали одним из видов пропагандистского оружия. Каждая партия, к примеру, любит утверждать что по опросам население поддерживает именно её. Так что этот конкретный опрос тоже может быть из этой же категории. Но в-целом я готов поверить что разжиревшие и полностью оскотинившиеся европейцы, в том числе именно немцы, вот именно так и думают. Потом не удивляешься Брекситу и желанию многих поляков покинуть этот гадюшник.
04.02.2022 20:18 Відповісти
А почему мы ругаем немцев,они нам что то должны?или это они должны нас защищать?На Украину напала Россия,отобрала часть территории,разрушила большой индустриальный район ,российские солдаты убили 15 000 человек и ЧО?У нас пророссийская ОПЗЖ в пятерке лидирующих партий,а выбирали их наши совкодрочерные ватники,у нас телеканалы круглосуточно поливают помоями свое же государство,а зрителей и почитателей этих каналов уйма.В сети выкладывают видео из наших городов с опросами по поводу войны,так каждый третий - мы братья,адиннарод,это власти и америка. Это Германия виновата в отсутствии мозгов у этого совково-хохляцкого быдла?А мы их почему то не поносим,это же типа наши люди,хотя они хуже немцев и россиян вместе взятых.Думаете немцы не видят кто у нас при власти,думаете им нравится чернь и плебеи,грабящие своих же?Покуда мы сами не разберемся со своими жлобами и глистами из прастова нариду,лучше нам помолчать по поводу немцев,они хотя бы свою страну не обсирают и не продают.
04.02.2022 20:18 Відповісти
Это не о том кто кому что должен или не должен. Это о том, кто кого поддерживает и кому помогает. Если на вас нападёт хулиган, то вам совсем не безразлично будет кого поддержит случайно встретившийся мускулистый мужчина - вас, или напавшего на вас хулигана.

Вопрос в том, друзья нам немцы или нет.
04.02.2022 20:37 Відповісти
Немцы нам ничего не должны. И у них никто ничего не требует. Вопрос стоит в том, что они блокируют передачу Украине оружия ДРУГИМИ странами. Насчёт "плебеев, грабящих своих же" - пусть немцы сначала посмотрят на аналогичных своих плебеев. Например на своего Шредера, который является участником взлета цен Газпрома на газ в Германии..
04.02.2022 20:42 Відповісти
"Немцы нам ничего не должны. И у них никто ничего не требует." Только оскорбляете их самыми плохими словами.
04.02.2022 22:13 Відповісти
Ну послушайте, если немцы вправе принимать сторону враждебной Украине станы, у украинцев есть такое же право говорить всё что они о немцах по этому поводу думают. Что тут не так?
04.02.2022 22:22 Відповісти
Полностью согласна.
04.02.2022 22:11 Відповісти
Нацисты, что с них взять..
04.02.2022 20:24 Відповісти
Не плутай Божий Дар з яєшнею.
05.02.2022 17:05 Відповісти
Хорошо сидеть одной жопой на двух свадьбах...и газик от кацапов получать и быть в составе НАТО ..круто!!!! Deutsche Schweine !!!
04.02.2022 20:32 Відповісти
Видимо фрицы опасаются, что, имея приличное вооружение, Украина может повторить 1944 год и, разгромив рашистов, не остановится на своей границе, а пойдёт добивать и всех друзяк рашистов...
04.02.2022 20:36 Відповісти
🇷🇺🔞🔄🔞🇩🇪
04.02.2022 20:47 Відповісти
нужно составить петицию об исключении фрицеланда с ЕС и НАТО
04.02.2022 22:36 Відповісти
Дойчей надо принудительно провести опять экскурсии по концлагерям, как делали американцы. А затем принудительно показать и рассказать о голодоморе, гулаге, колыме. Показать как уничтожали пленных немцев в руських лагерях. А еще дойчи должны американцев в жопу целовать, за то что те не дали разорвать германию и их население после второй мировой. А так же накормили и дали денег на восстановление. Но дойчи как кацапы, имеют короткую память.
04.02.2022 21:23 Відповісти
Скот неблагодарный!
04.02.2022 22:30 Відповісти
ганси на гівно зійшли
04.02.2022 21:25 Відповісти
Пока есть "шаровой " газ Россия друг немцев.
Старая истина -" Родина там , где солнце жопу греет"
Не будет шарового газа , кончится любовь.
Это же касается и Австрии, Венгрии и других "друзей"Путина.
Любовь - продажна.
04.02.2022 21:49 Відповісти
И снова эти подлые мерзавцы на стороне абсолютного зла, на стороне нового гитлера...
04.02.2022 22:15 Відповісти
Переважна більшість німців виступають проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю. Більше половини хочуть, щоб НАТО задовольнив вимоги Росії щодо безпеки.
Русіш швайне ?
04.02.2022 23:12 Відповісти
Немцев давно пора списать на свалку истории.
04.02.2022 23:25 Відповісти
Америка, дай им сжиженного газа! Они же сидят как зомби на российской игле, привыкшие к комфорту. Так нечего отбирать их комфот - просто надо поменять один комфорт на другой и они выздоровеют, уйдут из под зависимости от Москвы.
05.02.2022 01:36 Відповісти
в Украине 73%, а в германии 71% - те же идиоты....
05.02.2022 15:08 Відповісти
Тут все просто: США выводят все свои войска и технику с Германии и дальше пусть сами как хотят так и защищаются. США переводит все в Украину.
20.03.2022 10:58 Відповісти
