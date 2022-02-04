71% німців не хочуть, щоб Берлін постачав зброю Україні, – опитування
Переважна більшість німців виступають проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю. Більше половини хочуть, щоб НАТО задовольнив вимоги Росії щодо безпеки.
Про це свідчать результати опитування Infratest dimap для ARD-DeutschlandTrend, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Як зазначається, досі федеральний уряд не хотів постачати зброю з Німеччини в Україну. Більшість німців поділяють таку позицію: 71% наразі вважають такі поставки зброї неправильними, підтримують їх лише 20% опитаних.
Щодо нових економічних санкцій проти РФ позиції німців розділилися приблизно порівну: 43% підтримують санкції, 44% проти них.
У той же час 51% опитаних виступили за те, щоб НАТО задовольнив вимоги Росії щодо гарантій безпеки.
Крім того 57% німців за те, щоб запустити "Північний потік-2" - газопровід продовжує знаходити значно більшу підтримку на сході Німеччини, ніж на заході республіки.
Есть другие страны где можно купит готовое летальное оружие. В мире много стран где легко продадут Украине оружия, боеприпасов, и все что нужно.
Вопрос в том, друзья нам немцы или нет.
Старая истина -" Родина там , где солнце жопу греет"
Не будет шарового газа , кончится любовь.
Это же касается и Австрии, Венгрии и других "друзей"Путина.
Любовь - продажна.
Русіш швайне ?